Эксперт рассказал, почему для начала наступления на Киев России нужно разрешение Белоруссии
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
Росси не нужно забывать, что для нанесения ударов по Киеву и Харькову, нужно согласие Белоруссии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Пока неизвестно, даст ли согласие президент Белоруссии Александр Лукашенко на то, чтобы на территории республики были сконцентрированы российские силы для нанесения удара по Украине, рассказал Кнутов.
"Президент [России Владимир] Путин публично пообещал защищать Белоруссию так же, как территорию России. Если мы идем на подобные заявления и действия, то следует ожидать ответной реакции и со стороны Белоруссии", - добавил эксперт.
Хотелось бы, что если возникнет необходимость, то Белоруссия не будет препятствовать размещению наших войск на территории республики для последующего их наступления на Харьков или Киев, заключил собеседник издания.
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