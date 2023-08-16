Эксперт рассказал, почему для начала наступления на Киев России нужно разрешение Белоруссии - 16.08.2023 Украина.ру
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Эксперт рассказал, почему для начала наступления на Киев России нужно разрешение Белоруссии
Эксперт рассказал, почему для начала наступления на Киев России нужно разрешение Белоруссии - 16.08.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, почему для начала наступления на Киев России нужно разрешение Белоруссии
Росси не нужно забывать, что для нанесения ударов по Киеву и Харькову, нужно согласие Белоруссии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-08-16T12:00
2023-08-16T12:00
новости
россия
белоруссия
киев
наступление
владимир путин
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Пока неизвестно, даст ли согласие президент Белоруссии Александр Лукашенко на то, чтобы на территории республики были сконцентрированы российские силы для нанесения удара по Украине, рассказал Кнутов.Хотелось бы, что если возникнет необходимость, то Белоруссия не будет препятствовать размещению наших войск на территории республики для последующего их наступления на Харьков или Киев, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230811/1048614503.html
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Новости
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новости, россия, белоруссия, киев, наступление, владимир путин
Новости, Россия, Белоруссия, Киев, наступление, Владимир Путин

Эксперт рассказал, почему для начала наступления на Киев России нужно разрешение Белоруссии

12:00 16.08.2023
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Росси не нужно забывать, что для нанесения ударов по Киеву и Харькову, нужно согласие Белоруссии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Пока неизвестно, даст ли согласие президент Белоруссии Александр Лукашенко на то, чтобы на территории республики были сконцентрированы российские силы для нанесения удара по Украине, рассказал Кнутов.
"Президент [России Владимир] Путин публично пообещал защищать Белоруссию так же, как территорию России. Если мы идем на подобные заявления и действия, то следует ожидать ответной реакции и со стороны Белоруссии", - добавил эксперт.
Хотелось бы, что если возникнет необходимость, то Белоруссия не будет препятствовать размещению наших войск на территории республики для последующего их наступления на Харьков или Киев, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
флаги Белоруссия и Россия - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
11 августа, 03:45
Аналитик рассказал, чем ответит Россия на авантюрную провокацию Киева и Варшавы в БелоруссииВласти Белоруссии не сбрасывают со счетов возможность сценария эскалации агрессии со стороны сопредельных государств. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция", доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский
 
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