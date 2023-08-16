https://ukraina.ru/20230816/1048698128.html

Эксперт рассказал, почему для начала наступления на Киев России нужно разрешение Белоруссии

Эксперт рассказал, почему для начала наступления на Киев России нужно разрешение Белоруссии - 16.08.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, почему для начала наступления на Киев России нужно разрешение Белоруссии

Росси не нужно забывать, что для нанесения ударов по Киеву и Харькову, нужно согласие Белоруссии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-08-16T12:00

2023-08-16T12:00

2023-08-16T12:00

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наступление

владимир путин

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Пока неизвестно, даст ли согласие президент Белоруссии Александр Лукашенко на то, чтобы на территории республики были сконцентрированы российские силы для нанесения удара по Украине, рассказал Кнутов.Хотелось бы, что если возникнет необходимость, то Белоруссия не будет препятствовать размещению наших войск на территории республики для последующего их наступления на Харьков или Киев, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230811/1048614503.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, белоруссия, киев, наступление, владимир путин