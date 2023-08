https://ukraina.ru/20230815/1048711515.html

Ракетный удар по Украине, неуязвимое российское оружие, борьба с уклонистами. Итоги 15 августа

Ракетный удар по Украине, неуязвимое российское оружие, борьба с уклонистами. Итоги 15 августа

Нанесен удар по украинским предприятиям; Шойгу рассказал о ситуации в зоне СВО; на Украине ловят уклонистов

Ночной ракетный ударНочью и утром главы нескольких украинских регионов, в частности, Днепропетровской, Львовской и Волынской областей сообщили о массированном ракетном ударе, в результате которого возникли пожары.В дневной сводке Минобороны России сказано:"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб."Власти Днепропетровской области сообщили о том, что над регионом были сбиты семь крылатых ракет. Ближе к утру взрывы прогремели в областном центре: поврежден спорткомплекс "Метеор" в Днепропетровске (Днепре). Неподалеку от него находится проходная военно-космического советского предприятия "Южный машиностроительный завод".Пострадали два человека.Пожар на промышленном предприятии охватил территорию более 800 кв.м., был локализован через несколько часов после попадания, сообщил глава областной военно-гражданской администрации Сергей Лысак.Во Львовской области сообщили о попадании шести ракет и повреждении порядка 40 домов, пожары вспыхнули, в том числе, на неназванных предприятиях. Разрушен медицинский колледж и детский сад, по словам мэра Львова Андрея Садового.Пострадали 15 человек, уточнили в ОВА.В скандал практически сразу после удара попал мэр Луцка Игорь Полищук: он опубликовал в своих соцсетях фото с утренней пробежки, чем вызвал ярость местных жителей.По данным ОВА, в Луцке ночью было поражено промышленное предприятие. Трое его работников погибли, еще трое были ранены.В Черкасской, Запорожской и Ивано-Франковской областях, а также части Донецкой Народной Республики, которая находится под контролем украинской армии, также сообщили об ударах по предприятиям и учреждениям образования. Кроме того, российское Министерство обороны в своей сводке впервые с начала боевых действий сообщило о перехвате четырех крылатых ракет большой дальности SCALP-EG, которые на Украину поставляет Франция.Выступление ШойгуВо вторник, 15 августа, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал ряд важных заявлений:– Военный ресурс Украины почти исчерпан. Под лозунгом поддержки Киева США зачищают военные арсеналы партнеров в разных регионах мира, обещая за это льготные поставки техники западного производства;– По сути происходит расчистка рынка для продукции американского военно-промышленного комплекса. Однако за новое вооружение партнерам придется заплатить Соединенным Штатам немалые деньги и согласиться на ограничение суверенитета в сфере безопасности;– Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе спецоперации на Украине, это решение может быть пересмотрено;– Что касается поставляемого на Украину вооружения западного производства. Хочу еще раз подчеркнуть, что ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет. Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым качествам западные образцы;– России сегодня противостоит не ВСУ, а коллективный Запад и некоторые примкнувшие к нему страны;– Российская специальная военная операция положила конец доминированию коллективного Запада в военной сфере, его возможности по навязыванию своих интересов в мире существенно сократились. Происходящие изменения повысили роль стран Азии, Африки и Латинской Америки в мировой системе, в том числе в использовании природных ресурсов для суверенного развития государств;– Как в прошлом веке разгром Красной Армией фашизма в Европе придал мощный импульс антиколониальному движению во всём мире, так и сегодня поражение поддерживаемых Западом украинских неофашистов послужит для противодействия современному неоколониализму;– Российская армия развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов;– Украина развернула производство дронов и безэкипажных катеров возле зернохранилищ, а также сформировала запасы вооружений в черноморских портах, использовав зерновую сделку для прикрытия от российских ударов.Они [страны НАТО] настроены победить врага на поле боя. Против нас на Украине воюет натовская армия со славянским личным составом. Это очень неплохо для Запада: славянский личный состав и старое западное оружие. Мы эту армию сдерживаем. Больше на суше НАТО выставить ничего не может, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев."Наша задача – победить без применения ядерного оружия, пусть нас и провоцируют на это. Для них это тоже проблема – они хотят добиться победы над Россией, чтобы Россия отказалась от использования ядерного оружия.Но наша концепция безопасности очень четкая – если на нас навалится весь мир, конечно мы его применим, когда под угрозой будет существование нашей страны и народа. Но пока такой угрозы нет, и мы воюем тем, что есть."На Украине пытаются посчитать уклонистовВпервые на Украине опубликованы сразу несколько обвинительных приговоров уклонистам: они получили от трех до пяти лет тюрьмы, но Верховная Рада страны рассматривает ужесточение наказания.По официальным данным Госпогранслужбы Украины, 13 600 человек были пойманы при попытке пересечь границу за пределами КПП, еще 6 100 человек были арестованы за использование поддельных документов на границе.Одновременно ряд западных СМИ опубликовал материалы на эту тему:Накануне появилась статья Financial Times, в которой сказано, что число украинских мужчин, которых задержали при попытке выехать за границу, эквивалентно пяти бригадам ВСУ. Посчитать же всех выехавших незаконно – невозможно."Недавняя волна коррупционных скандалов показывает, что некоторые платят тысячи долларов за документы об освобождении от воинской повинности. Эти люди, несмотря на патриотический пыл, пытаются избежать призыва в армию и готовы платить за это.Видео, на которых призывников запихивают в машины военкоматов, в ночных клубах раздают повестки, а нелегалы прячутся в поездах и грузовиках регулярно появляются в украинских новостях. Во многих городах есть свои группы в Telegram, посвященные местонахождению вербовщиков", - отмечают авторы статьи.Уже во вторник, 15 августа, статья об украинских уклонистах вышла в издании The Guardian.Военкоматы отправляют людей в армию насильно, а кто не хочет попасть на фронт, платит взятки в размере около $5 тысяч либо сидит дома и мониторит паблики про раздачу повесток, сказано в материале. Число добровольцев, отправившихся на фронт из соображений патриотизма, сокращается ежедневно.The Guardian. пишет, что многие мобилизованные попадают в Британию на обучение, которое "часто оказывается элементарным".Добровольцы, которые служат с первых месяцев войны, считают уклонение от призыва изменой, пишет The Guardian.В свою очередь буковинские пограничники опубликовали очередные фото пойманных мужчин, попадающих под призыв и сообщили о раскрыитии новой схемы:"Канал организовали шесть местных жителей, среди которых один правоохранитель. За 3-7 тыс. долларов они переправляли мужчин в Румынию. Их накрыли во время отправки очередной группы", - написала пресс-служба Национальной полиции Буковины.О поимке уклонистов украинские спецслужбы сообщают ежедневно. Некоторые мужчины гибнут, утонув в Тисе, которую пытаются переплыть в надежде оказаться в Румынии.Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал в интервью изданию "РБК-Украина", что пограничники совместно с Минобороны планируют обмениваться информацией о военнообязанных, чтобы предотвратить незаконный выезд из страны с поддельными документами."Когда эта система будет функционировать, это позволит не в телефонном режиме узнавать действительный документ или нет, а на основании этого информационного обмена", - объяснил он.Фактически проверка будет происходить в отношении каждого конкретного лица, кого бы это ни касалось.

