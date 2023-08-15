https://ukraina.ru/20230815/1048694896.html

Секретарь СНБО Данилов назвал единственный вариант изменений в "формуле мира" Зеленского

Секретарь СНБО Данилов назвал единственный вариант изменений в "формуле мира" Зеленского - 15.08.2023 Украина.ру

Секретарь СНБО Данилов назвал единственный вариант изменений в "формуле мира" Зеленского

Украина не пойдет на уступки и не откажется от пунктов "мирного плана" президента Владимира Зеленского. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности обороны (СНБО) страны Алексей Данилов, передает 15 августа итальянская газета La Repubblica

2023-08-15T13:05

2023-08-15T13:05

2023-08-15T13:05

переговоры

мир

новости

россия

алексей данилов

снбо

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Итальянские журналисты задали ему вопрос о возможности более гибкого подхода к мирному урегулированию со стороны Киева.Он также указал, что Киев не станет вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.Кроме того, секретарь СНБО заверил, что Запад якобы не давит на Киев по вопросу переговоров с Россией.При этом в начале месяца Владимир Зеленский во время экстренного совещания с послами в Закарпатье признался, что Запад оказывает давление, настаивая на проведении мирных переговоров с Россией. В этой связи Украина активизировала дипломатические усилия, пытаясь склонить большее число стран на свою сторону.

https://ukraina.ru/20230701/1047736628.html

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переговоры, мир, новости, россия, алексей данилов, снбо