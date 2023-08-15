Секретарь СНБО Данилов назвал единственный вариант изменений в "формуле мира" Зеленского - 15.08.2023 Украина.ру
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Секретарь СНБО Данилов назвал единственный вариант изменений в "формуле мира" Зеленского
Секретарь СНБО Данилов назвал единственный вариант изменений в "формуле мира" Зеленского - 15.08.2023 Украина.ру
Секретарь СНБО Данилов назвал единственный вариант изменений в "формуле мира" Зеленского
Украина не пойдет на уступки и не откажется от пунктов "мирного плана" президента Владимира Зеленского. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности обороны (СНБО) страны Алексей Данилов, передает 15 августа итальянская газета La Repubblica
2023-08-15T13:05
2023-08-15T13:05
переговоры
мир
новости
россия
алексей данилов
снбо
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Итальянские журналисты задали ему вопрос о возможности более гибкого подхода к мирному урегулированию со стороны Киева.Он также указал, что Киев не станет вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.Кроме того, секретарь СНБО заверил, что Запад якобы не давит на Киев по вопросу переговоров с Россией.При этом в начале месяца Владимир Зеленский во время экстренного совещания с послами в Закарпатье признался, что Запад оказывает давление, настаивая на проведении мирных переговоров с Россией. В этой связи Украина активизировала дипломатические усилия, пытаясь склонить большее число стран на свою сторону.
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переговоры, мир, новости, россия, алексей данилов, снбо
переговоры, мир, Новости, Россия, Алексей Данилов, СНБО

Секретарь СНБО Данилов назвал единственный вариант изменений в "формуле мира" Зеленского

13:05 15.08.2023
 
© Факти ICTV / Перейти в фотобанксекретарь СНБО Алексей Данилов
секретарь СНБО Алексей Данилов
© Факти ICTV
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Украина не пойдет на уступки и не откажется от пунктов "мирного плана" президента Владимира Зеленского. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности обороны (СНБО) страны Алексей Данилов, передает 15 августа итальянская газета La Repubblica
Итальянские журналисты задали ему вопрос о возможности более гибкого подхода к мирному урегулированию со стороны Киева.
"Мы можем изменить последовательность пунктов, если хотите", — ответил Данилов.
Он также указал, что Киев не станет вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Кроме того, секретарь СНБО заверил, что Запад якобы не давит на Киев по вопросу переговоров с Россией.
При этом в начале месяца Владимир Зеленский во время экстренного совещания с послами в Закарпатье признался, что Запад оказывает давление, настаивая на проведении мирных переговоров с Россией. В этой связи Украина активизировала дипломатические усилия, пытаясь склонить большее число стран на свою сторону.
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
1 июля, 09:13
Украина планирует начать переговоры с Россией - Washington PostДиректор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс в июне приезжал с необъявленным визитом в Киев, во время которого украинские власти поделились с ним "амбициозной стратегией" по возвращению территорий и началу переговоров о прекращении огня с Москвой к концу года, сообщило 30 июня издание The Washington Post
 
переговорымирНовостиРоссияАлексей ДаниловСНБО
 
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