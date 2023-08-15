Воины и вера: военный отдел Бердянской епархии РПЦ помогает бойцам. Видео - 15.08.2023 Украина.ру
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Воины и вера: военный отдел Бердянской епархии РПЦ помогает бойцам. Видео
Воины и вера: военный отдел Бердянской епархии РПЦ помогает бойцам. Видео - 15.08.2023 Украина.ру
Воины и вера: военный отдел Бердянской епархии РПЦ помогает бойцам. Видео
Каждую командировку на нашем пути попадаются представители Православной церкви, не стала исключением и эта. Мы познакомились с сотрудником военного отдела... Украина.ру, 15.08.2023
2023-08-15T11:32
2023-08-15T11:32
видео
сво
россия
украина
рпц
вера
православие
бердянск
запорожье
обстрелы
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Каждую командировку на нашем пути попадаются представители Православной церкви, не стала исключением и эта. Мы познакомились с сотрудником военного отдела Бердянской епархии РПЦ иеродиаконом Паисием /Коноваловым/, который приехал для несения службы из города Искитима Новосибирской области. Чем занимаются священники в зоне СВО? Как помогают воинам и насколько важно сохранять веру в сердце? С чем приходится столкнуться и что помогает трудности? На все эти вопросы вы можете найти ответы в нашей беседе с иеродиаконом.
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видео, сво, россия, украина, рпц, вера, православие, бердянск, запорожье, обстрелы, днр, лнр, новосибирск, владимир путин, владимир зеленский, видео
Видео, СВО, Россия, Украина, РПЦ, вера, Православие, Бердянск, Запорожье, обстрелы, ДНР, ЛНР, Новосибирск, Владимир Путин, Владимир Зеленский

Воины и вера: военный отдел Бердянской епархии РПЦ помогает бойцам. Видео

11:32 15.08.2023
 
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Каждую командировку на нашем пути попадаются представители Православной церкви, не стала исключением и эта. Мы познакомились с сотрудником военного отдела Бердянской епархии РПЦ иеродиаконом Паисием /Коноваловым/, который приехал для несения службы из города Искитима Новосибирской области.
Чем занимаются священники в зоне СВО? Как помогают воинам и насколько важно сохранять веру в сердце? С чем приходится столкнуться и что помогает трудности? На все эти вопросы вы можете найти ответы в нашей беседе с иеродиаконом.
 
ВидеоСВОРоссияУкраинаРПЦвераПравославиеБердянскЗапорожьеобстрелыДНРЛНРНовосибирскВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
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