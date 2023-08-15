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Воины и вера: военный отдел Бердянской епархии РПЦ помогает бойцам. Видео

Воины и вера: военный отдел Бердянской епархии РПЦ помогает бойцам. Видео - 15.08.2023 Украина.ру

Воины и вера: военный отдел Бердянской епархии РПЦ помогает бойцам. Видео

Каждую командировку на нашем пути попадаются представители Православной церкви, не стала исключением и эта. Мы познакомились с сотрудником военного отдела... Украина.ру, 15.08.2023

2023-08-15T11:32

2023-08-15T11:32

2023-08-15T11:32

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Каждую командировку на нашем пути попадаются представители Православной церкви, не стала исключением и эта. Мы познакомились с сотрудником военного отдела Бердянской епархии РПЦ иеродиаконом Паисием /Коноваловым/, который приехал для несения службы из города Искитима Новосибирской области. Чем занимаются священники в зоне СВО? Как помогают воинам и насколько важно сохранять веру в сердце? С чем приходится столкнуться и что помогает трудности? На все эти вопросы вы можете найти ответы в нашей беседе с иеродиаконом.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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