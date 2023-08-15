https://ukraina.ru/20230815/1048693358.html
Воины и вера: военный отдел Бердянской епархии РПЦ помогает бойцам. Видео
Воины и вера: военный отдел Бердянской епархии РПЦ помогает бойцам. Видео - 15.08.2023 Украина.ру
Воины и вера: военный отдел Бердянской епархии РПЦ помогает бойцам. Видео
Каждую командировку на нашем пути попадаются представители Православной церкви, не стала исключением и эта. Мы познакомились с сотрудником военного отдела... Украина.ру, 15.08.2023
2023-08-15T11:32
2023-08-15T11:32
2023-08-15T11:32
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сво
россия
украина
рпц
вера
православие
бердянск
запорожье
обстрелы
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Каждую командировку на нашем пути попадаются представители Православной церкви, не стала исключением и эта. Мы познакомились с сотрудником военного отдела Бердянской епархии РПЦ иеродиаконом Паисием /Коноваловым/, который приехал для несения службы из города Искитима Новосибирской области. Чем занимаются священники в зоне СВО? Как помогают воинам и насколько важно сохранять веру в сердце? С чем приходится столкнуться и что помогает трудности? На все эти вопросы вы можете найти ответы в нашей беседе с иеродиаконом.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, сво, россия, украина, рпц, вера, православие, бердянск, запорожье, обстрелы, днр, лнр, новосибирск, владимир путин, владимир зеленский, видео
Видео, СВО, Россия, Украина, РПЦ, вера, Православие, Бердянск, Запорожье, обстрелы, ДНР, ЛНР, Новосибирск, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Воины и вера: военный отдел Бердянской епархии РПЦ помогает бойцам. Видео
Каждую командировку на нашем пути попадаются представители Православной церкви, не стала исключением и эта. Мы познакомились с сотрудником военного отдела Бердянской епархии РПЦ иеродиаконом Паисием /Коноваловым/, который приехал для несения службы из города Искитима Новосибирской области.
Чем занимаются священники в зоне СВО? Как помогают воинам и насколько важно сохранять веру в сердце? С чем приходится столкнуться и что помогает трудности? На все эти вопросы вы можете найти ответы в нашей беседе с иеродиаконом.