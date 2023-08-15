https://ukraina.ru/20230815/1048683408.html

Похожий на Зеленского итальянец стал звездой сети

Похожий на Зеленского итальянец стал звездой сети - 15.08.2023 Украина.ру

Похожий на Зеленского итальянец стал звездой сети

Жителю Неаполя достаточно опубликовать видео, как он пьет кофе или работает, чтобы оно тут же привлекло внимание в сети

2023-08-15T09:25

2023-08-15T09:25

2023-08-15T09:21

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Продавец морепродуктов из Неаполя собрал более миллиона подписчиков в TikTok из-за сходства с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишут СМИ.Итальянца зовут Джиджи Пешери. Видео, как он пьет кофе или работает, становятся вирусными в сети.Вероятно из-за схожести с украинским президентом, полагают в сети.

https://ukraina.ru/20230814/1048674079.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, италия, соцсети, двойник