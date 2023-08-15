Похожий на Зеленского итальянец стал звездой сети - 15.08.2023 Украина.ру
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Похожий на Зеленского итальянец стал звездой сети
Похожий на Зеленского итальянец стал звездой сети - 15.08.2023 Украина.ру
Похожий на Зеленского итальянец стал звездой сети
Жителю Неаполя достаточно опубликовать видео, как он пьет кофе или работает, чтобы оно тут же привлекло внимание в сети
2023-08-15T09:25
2023-08-15T09:21
новости
владимир зеленский
италия
соцсети
двойник
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Продавец морепродуктов из Неаполя собрал более миллиона подписчиков в TikTok из-за сходства с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишут СМИ.Итальянца зовут Джиджи Пешери. Видео, как он пьет кофе или работает, становятся вирусными в сети.Вероятно из-за схожести с украинским президентом, полагают в сети.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир зеленский, италия, соцсети, двойник
Новости, Владимир Зеленский, Италия, соцсети, двойник

Похожий на Зеленского итальянец стал звездой сети

09:25 15.08.2023
 
© Политика Страны/Telegram
© Политика Страны/Telegram
Читать в
Жителю Неаполя достаточно опубликовать видео, как он пьет кофе или работает, чтобы оно тут же привлекло внимание в сети
Продавец морепродуктов из Неаполя собрал более миллиона подписчиков в TikTok из-за сходства с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишут СМИ.
Итальянца зовут Джиджи Пешери. Видео, как он пьет кофе или работает, становятся вирусными в сети.
Вероятно из-за схожести с украинским президентом, полагают в сети.
Зеленский
Вчера, 14:28
"Я его видеть не могу": Талызина жестко высказалась о ЗеленскомНаселение Украины - это талантливые люди, оболваненные своим руководством, а Владимир Зеленский - подонок, который воспользовался актерским искусством. Такое заявление на днях в эфире YouTube-канала "Эмпатия Манучи" сделала советская и российская актриса Валентина Талызина
 
НовостиВладимир ЗеленскийИталиясоцсетидвойник
 
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