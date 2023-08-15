https://ukraina.ru/20230815/1048676709.html

Политолог рассказал, как США "получили профит" в СВО и приговорили Евросоюз к вечной войне на Украине

Политолог рассказал, как США "получили профит" в СВО и приговорили Евросоюз к вечной войне на Украине - 15.08.2023 Украина.ру

Политолог рассказал, как США "получили профит" в СВО и приговорили Евросоюз к вечной войне на Украине

По поводу дальнейшего противостояния с Россией в США и Евросоюзе не существует единой позиции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский

2023-08-15T10:55

2023-08-15T10:55

2023-08-15T10:55

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Война ещё задолго до 24 февраля стала для Киева необходимым условием существования. Поэтому Украине просто некуда деваться, она ориентирована на максимально продолжительное противостояние с Россией, отметил эксперт.Ни на какие мирные переговоры в Киеве идти не намерены и в обозримом будущем эта ситуация не изменится. Если же говорить о Западе, то там есть заметные внутриполитические расхождения по стратегии в украинском вопросе, как в Америке, так и в ЕС, добавил он.В ЕС также есть сторонники этой линии, но в целом Европе отступать некуда, потому как самый сильный экономический удар, связанный с этой войной, пришелся именно на неё. Евросоюз обречен на то, чтобы поддерживать войну на Украине и стремиться вести ее "до победного конца", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230814/1048670413.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, евросоюз, сша, украина, война, сво