Политолог рассказал, как США "получили профит" в СВО и приговорили Евросоюз к вечной войне на Украине - 15.08.2023 Украина.ру
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Политолог рассказал, как США "получили профит" в СВО и приговорили Евросоюз к вечной войне на Украине
Политолог рассказал, как США "получили профит" в СВО и приговорили Евросоюз к вечной войне на Украине - 15.08.2023 Украина.ру
Политолог рассказал, как США "получили профит" в СВО и приговорили Евросоюз к вечной войне на Украине
По поводу дальнейшего противостояния с Россией в США и Евросоюзе не существует единой позиции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
2023-08-15T10:55
2023-08-15T10:55
новости
евросоюз
сша
украина
война
сво
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Война ещё задолго до 24 февраля стала для Киева необходимым условием существования. Поэтому Украине просто некуда деваться, она ориентирована на максимально продолжительное противостояние с Россией, отметил эксперт.Ни на какие мирные переговоры в Киеве идти не намерены и в обозримом будущем эта ситуация не изменится. Если же говорить о Западе, то там есть заметные внутриполитические расхождения по стратегии в украинском вопросе, как в Америке, так и в ЕС, добавил он.В ЕС также есть сторонники этой линии, но в целом Европе отступать некуда, потому как самый сильный экономический удар, связанный с этой войной, пришелся именно на неё. Евросоюз обречен на то, чтобы поддерживать войну на Украине и стремиться вести ее "до победного конца", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230814/1048670413.html
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новости, евросоюз, сша, украина, война, сво
Новости, Евросоюз, США, Украина, война, СВО

Политолог рассказал, как США "получили профит" в СВО и приговорили Евросоюз к вечной войне на Украине

10:55 15.08.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
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По поводу дальнейшего противостояния с Россией в США и Евросоюзе не существует единой позиции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
Война ещё задолго до 24 февраля стала для Киева необходимым условием существования. Поэтому Украине просто некуда деваться, она ориентирована на максимально продолжительное противостояние с Россией, отметил эксперт.
Ни на какие мирные переговоры в Киеве идти не намерены и в обозримом будущем эта ситуация не изменится. Если же говорить о Западе, то там есть заметные внутриполитические расхождения по стратегии в украинском вопросе, как в Америке, так и в ЕС, добавил он.
"Америка явно все более склонна искать пути выхода из конфликта, способы его заморозки и максимального уменьшения своего участия в украинских делах. Вашингтон получил основной профит от происходящего в самом начале СВО, ему затягивание военных действий просто ни к чему", - подчеркнул Неменский.
В ЕС также есть сторонники этой линии, но в целом Европе отступать некуда, потому как самый сильный экономический удар, связанный с этой войной, пришелся именно на неё. Евросоюз обречен на то, чтобы поддерживать войну на Украине и стремиться вести ее "до победного конца", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
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