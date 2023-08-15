Секрет "Чуда на Висле": как Сталин спас Варшаву - 15.08.2023 Украина.ру
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Секрет "Чуда на Висле": как Сталин спас Варшаву
Секрет "Чуда на Висле": как Сталин спас Варшаву - 15.08.2023 Украина.ру
Секрет "Чуда на Висле": как Сталин спас Варшаву
Начало разгрома советских войск 15 августа 1920 года считается в Польше днём победы в Варшавской битве, хотя сами бои под Варшавой происходили 13-25 августа. Но именно день 15 августа 1920-го, называемый также "Чудом на Висле", отмечается как День Войска польского. Однако в этот день полякам стоило бы вспомнить вклад в их победу Иосифа Сталина
2023-08-15T08:00
2023-08-15T08:00
история
история
история украины
польша
большевики
ленин
сталин
юзеф пилсудский
1920
война
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В изданном в Варшаве к 100-летию советско-польской войны двухтомнике "Война за свободу" первый том называется "Поход на Киев", а второй — "Варшавская битва". При этом начатое в апреле 1920 года наступление польских войск против Красной армии в этой и многих других книгах названо превентивным: мол, большевики всё равно планировали удар по Польше летом 1920-го."Начальник Польского государства" весной 1920 года на самом деле хотел спровоцировать большевистскую Россию на активизацию боевых действий с Польшей. Он рассчитывал таким образом увеличить помощь Запада, который был недоволен действиями Варшавы на востоке, — к примеру, созданная во Франции и профинансированная Антантой армия генерала Галлера была использована не против большевиков, а для занятия Восточной Галичины."Большевиков нужно победить, и то очень скоро, пока они не окрепнут. Нужно заставить их пойти на решающую битву и уделать их так, чтобы они запомнили надолго. Но для этого им нужно наступить на такое болезненное место, чтобы они не смогли увернуться и убежать.Киев, Украина — это их чувствительная точка по двум причинам.Во-первых, Москве грозит голодная смерть без Украины. Во-вторых, если мы повесим над ними угрозу создания независимой Украины, они не смогут рисковать и должны будут пойти на решающую битву", — говорил Юзеф Пилсудский в начале 1920 года.Однако, когда после подписания пакта Пилсудского-Петлюры 21 апреля 1920 года польские войска начали наступление против Красной армии, большевики, вопреки ожиданиям польского лидера, в серьёзные битвы предпочли не ввязываться.Поляки 7-8 мая 1920-го без боёв заняли Киев и даже провели там 9 мая "парад победы", но уже через месяц вынуждены были из города уйти. В ходе Киевской операции Красной армии 26 мая – 16 июня 1920 года польские войска были отброшены за Житомир и Бердичев, а 4 июля началось успешное наступление большевистских войск в Белоруссии.Тремя днями ранее в Польше был создан Совет обороны государства во главе с Юзефом Пилсудским, этому органу на период войны была передана вся полнота власти в Польше.Успехи Красной армии убедили Ленина в близости установления советской власти в Европе. Ожидалась быстрая победа над Польшей и продвижение в Восточную Пруссию, Румынию и Венгрию.Ряд видных членов ЦК, в том числе Сталин и Троцкий, возражали против похода на исконно польские земли, считая, что это приведет к массовому сопротивлению поляков. Об этом же предупреждали большевики польского происхождения. Ленин же считал, что польские пролетарии радостно встретят Красную армию и выступят против своего правительства. В результате Красная армия получила приказ о движении на Варшаву и далее — на Берлин.Тем временем усиливалась международная изоляция Второй Речи Посполитой.Германия надеялась на новый раздел Польши в случае победы Советской России. Президент Чехословакии Томаш Масарик, опасаясь дальнейшего продвижения советских войск на Запад, не решился конфликтовать с РСФСР. Понимала всю опасность продвижения "мировой революции" на Запад Венгрия, где совсем недавно свергли Советскую власть. Она даже предложила Польше военную помощь в виде 30-тысячного корпуса добровольцев. Однако закрытие границы Масариком свело эту помощь на нет, хотя через Румынию венгры отправили в Польшу немало боеприпасов.Чем ближе продвигались советские войска, тем меньше иностранных дипломатов оставалось в Варшаве. К августу их уже насчитывалось лишь несколько человек. Среди них был и папский нунций Акилле Ратти — будущий папа Пий XI.Однако шеф франко-британской миссии в Польше генерал Максим Вейган Варшаву покидать не собирался. Он подготовил план контрнаступления польской армии, базируясь на достижениях современной военной науки: максимальное сокращение линии фронта и концентрация войск для контрудара на линии Висла — Сан.Его оппонентом был недавно назначенный начальником Генерального штаба генерал-полковник Тадеуш Розвадовский, бывший фельдмаршал-лейтенант австро-венгерской армии. Розвадовский разработал неожиданный план: концентрация крупных сил польской армии по линии рек Вепш, Нарев и Ожиц и внезапный удар в тыл войск Западного фронта под Вепшем.После нескольких дней напряжённых дискуссий в польском Генштабе Розвадовский сумел убедить Вейгана в своей правоте, а на совещании в ночь с 5 на 6 августа план Розвадовского был оформлен в виде оперативного приказа войскам №8358/III.12 августа Пилсудский покинул Варшаву и прибыл в Пулавы, где располагалась ставка Генштаба. Перед отъездом он передал премьеру Винценты Витосу своё прошение об отставке с постов начальника государства и главнокомандующего. Маршал объяснил своё решение тем, что сейчас Польша может рассчитывать только на помощь стран Антанты, требующей его ухода. Премьер-министр отставку Пилсудского не принял.В тот же день войска Западного фронта Михаила Тухачевского перешли в наступление на Варшаву.План Тухачевского предусматривал (как и во время подавления восстания 1831 года) переход Вислы в нижнем течении и атаку Варшавы с запада. 13 августа две стрелковые дивизии ударили под Радзымином (в 23 км от Варшавы), взломали оборону и овладели городом.Польские силы перешли на вторую линию обороны.Примечательно, что под Брестом в руки красноармейцев попал приказ №8358/III о контрударе под Вепшем с подробной картой. Однако советское командование посчитало найденный документ дезинформацией.В тот же день польская радиоразведка перехватила приказ по 16-й армии о наступлении на Варшаву 14 августа. Ещё в августе-сентябре 1919 года подразделение польских шифровальщиков отдела P-2 Главного штаба Войска польского (разведка и контрразведка) под руководством поручика Яна Ковалевского взломало шифры как Добровольческой армии, так и РККА, а в январе 1920 года ещё и немецкие. Именно на основании дешифровок командование польской армии смогло принять правильные стратегические решения в ходе Варшавского сражения.Чтобы опередить красных 5-я армия Владислава Сикорского ударила по растянувшемуся фронту Тухачевского на стыке 3-й и 15-й армий и вклинилась в него на несколько километров.В ночь на 15 августа две резервные польские дивизии (10-я генерала Люциана Желиговского и 1-я Литовско-Белорусская генерала Яна Жондковского) атаковали с тыла войска РККА под Радзымином, и вскоре город был взят.Но основной удар польской армии в тот же день произошёл в другом месте. 15 августа 1920 года части 203-й Калишского уланского полка 5-й армии Сикорского, ударом в стык 15-й и 4-й армии РККА захватили Цеханув, находившийся в тылу 4-й армии. Ранним утром командарм 4-й Красной армии Александр Шуваев, а также наштарм и член РВС покинули полевой штаб в Цехануве и направились во Млаву. Оставшиеся в Цехануве немногочисленные штабные работники организовали оборону силами личного состава из обоза, но при дальнейшем своём отступлении поторопились сжечь радиостанцию штаба 4-й армии.Таким образом, была нарушена радиосвязь со штабом Западного фронта, вызвав серьёзные проблемы в управлении войсками.По источникам польской стороны, когда в штаб 4-й армии поступил приказ Тухачевского наступать на 5-ю армию генерала Сикорского, после быстрой дешифровки радиограммы отдел Яна Ковалевского настроил передатчик на данную частоту и начал беспрерывно передавать с варшавской Цитадели библейские тексты. В результате вторая советская радиостанция уже не могла принять ни одной радиограммы из Минска.Фактически именно 15 августа началось беспорядочное отступление войск Западного фронта РККА под Варшавой.Тем временем Юго-Западный фронт продолжал бои под Львовом.Хотя ещё 2 августа Политбюро приняло решение о передаче 1-й Конной армии и 12-й армии из Юго-Западного фронта в состав Западного, а 11 августа приказ об этом подписал главком РККА Каменев, выполнение приказа под разными поводами затягивалось.Член Военного совета Юго-Западного фронта Сталин не был согласен с общей стратегией мировой революции, выдвинутой Лениным. Он считал, что вместо похода на Варшаву и Берлин следует присоединить к РСФСР Волынь и Галицию, населённые преимущественно украинцами. Он игнорировал приказы Каменева и Егорова и продолжал удерживать 1-ю Конную под Львовом.Лишь 17 августа 1920 года Сталина отозвали в Москву, после чего армия Будённого наконец отправилась под Варшаву — 21 августа, когда спасти положение войск Тухачевского было уже невозможно.Сам Тухачевский в своих печатных работах возложил вину за проигрыш Варшавской битвы на "бестолковые действия 4-й армии РККА" и "везение" поляков. Примечательно, что ЦК РКП(б) решил не возбуждать расследования степени ответственности военных за поражение под Варшавой.В последние годы в Польше и на Украине муссируется тема участия украинских военных в битве под Варшавой.Однако подавляющее большинство историков и политиков, касаясь её, откровенно передёргивают, сразу же перескакивая к обороне города Замосць от войск Будённого, которой руководил генерал армии УНР Марк Безручко, и участию частей армии УНР под командованием генерала Михаила Омельяновича-Павленко в боях с большевиками на Днестре.При этом в Замосьце украинских военных было менее 400 (польских — более 3000), а численность войск Омельяновича-Павленко не превышала 10 тысяч солдат и офицеров, и выполняли они второстепенные задачи польского командования. Что же касается самой Варшавской битвы, то, как подчёркивает доцент исторического факультета Киевского национального университета имени Шевченко Андрей Руккас, ни в обороне Варшавы, ни в контрударе под Вепшем подразделения УНР участия не принимали."Чудо на Висле" считается заслугой Пилсудского и виной Тухачевского. Но план наступления разработал генерал Розвадовский, а конница Будённого не приняла участия в Варшавской битве из-за Сталина.
https://ukraina.ru/20230422/1045460374.html
https://ukraina.ru/20230512/1046135966.html
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Олег Хавич
Олег Хавич
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история, история украины, польша, большевики, ленин, сталин, юзеф пилсудский, 1920, война
История, История, история Украины, Польша, большевики, Ленин, Сталин, Юзеф Пилсудский, 1920, война

Секрет "Чуда на Висле": как Сталин спас Варшаву

08:00 15.08.2023
 
© коллаж Украина.РуСталин конница РККА коллаж
Сталин конница РККА коллаж
© коллаж Украина.Ру
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Начало разгрома советских войск 15 августа 1920 года считается в Польше днём победы в Варшавской битве, хотя сами бои под Варшавой происходили 13-25 августа. Но именно день 15 августа 1920-го, называемый также "Чудом на Висле", отмечается как День Войска польского. Однако в этот день полякам стоило бы вспомнить вклад в их победу Иосифа Сталина
В изданном в Варшаве к 100-летию советско-польской войны двухтомнике "Война за свободу" первый том называется "Поход на Киев", а второй — "Варшавская битва". При этом начатое в апреле 1920 года наступление польских войск против Красной армии в этой и многих других книгах названо превентивным: мол, большевики всё равно планировали удар по Польше летом 1920-го.
"Начальник Польского государства" весной 1920 года на самом деле хотел спровоцировать большевистскую Россию на активизацию боевых действий с Польшей. Он рассчитывал таким образом увеличить помощь Запада, который был недоволен действиями Варшавы на востоке, — к примеру, созданная во Франции и профинансированная Антантой армия генерала Галлера была использована не против большевиков, а для занятия Восточной Галичины.
"Большевиков нужно победить, и то очень скоро, пока они не окрепнут. Нужно заставить их пойти на решающую битву и уделать их так, чтобы они запомнили надолго. Но для этого им нужно наступить на такое болезненное место, чтобы они не смогли увернуться и убежать.
Киев, Украина — это их чувствительная точка по двум причинам.
Во-первых, Москве грозит голодная смерть без Украины. Во-вторых, если мы повесим над ними угрозу создания независимой Украины, они не смогут рисковать и должны будут пойти на решающую битву", — говорил Юзеф Пилсудский в начале 1920 года.
Однако, когда после подписания пакта Пилсудского-Петлюры 21 апреля 1920 года польские войска начали наступление против Красной армии, большевики, вопреки ожиданиям польского лидера, в серьёзные битвы предпочли не ввязываться.
- РИА Новости, 1920, 22.04.2023
22 апреля, 10:44История
Владимир Ленин и Украина. Вождь революции как главный украинский националистПеред началом специальной военной операции Владимир Путин говорил о "настоящей декоммунизации" Украины. Этот риторический приём можно рассматривать по-разному, но наиболее радикальная трактовка заставляет вспомнить, что не было более последовательного сторонника независимости Украины чем В.И. Ленин.
Поляки 7-8 мая 1920-го без боёв заняли Киев и даже провели там 9 мая "парад победы", но уже через месяц вынуждены были из города уйти. В ходе Киевской операции Красной армии 26 мая – 16 июня 1920 года польские войска были отброшены за Житомир и Бердичев, а 4 июля началось успешное наступление большевистских войск в Белоруссии.
Тремя днями ранее в Польше был создан Совет обороны государства во главе с Юзефом Пилсудским, этому органу на период войны была передана вся полнота власти в Польше.
Успехи Красной армии убедили Ленина в близости установления советской власти в Европе. Ожидалась быстрая победа над Польшей и продвижение в Восточную Пруссию, Румынию и Венгрию.
Ряд видных членов ЦК, в том числе Сталин и Троцкий, возражали против похода на исконно польские земли, считая, что это приведет к массовому сопротивлению поляков. Об этом же предупреждали большевики польского происхождения. Ленин же считал, что польские пролетарии радостно встретят Красную армию и выступят против своего правительства. В результате Красная армия получила приказ о движении на Варшаву и далее — на Берлин.
Тем временем усиливалась международная изоляция Второй Речи Посполитой.
Германия надеялась на новый раздел Польши в случае победы Советской России. Президент Чехословакии Томаш Масарик, опасаясь дальнейшего продвижения советских войск на Запад, не решился конфликтовать с РСФСР. Понимала всю опасность продвижения "мировой революции" на Запад Венгрия, где совсем недавно свергли Советскую власть. Она даже предложила Польше военную помощь в виде 30-тысячного корпуса добровольцев. Однако закрытие границы Масариком свело эту помощь на нет, хотя через Румынию венгры отправили в Польшу немало боеприпасов.
Чем ближе продвигались советские войска, тем меньше иностранных дипломатов оставалось в Варшаве. К августу их уже насчитывалось лишь несколько человек. Среди них был и папский нунций Акилле Ратти — будущий папа Пий XI.
Однако шеф франко-британской миссии в Польше генерал Максим Вейган Варшаву покидать не собирался. Он подготовил план контрнаступления польской армии, базируясь на достижениях современной военной науки: максимальное сокращение линии фронта и концентрация войск для контрудара на линии Висла — Сан.
Его оппонентом был недавно назначенный начальником Генерального штаба генерал-полковник Тадеуш Розвадовский, бывший фельдмаршал-лейтенант австро-венгерской армии. Розвадовский разработал неожиданный план: концентрация крупных сил польской армии по линии рек Вепш, Нарев и Ожиц и внезапный удар в тыл войск Западного фронта под Вепшем.
Юзеф Пилсудский
12 мая, 05:31История
"Юзефу от друга Адольфа": за что Пилсудский удостоился панихиды от Гитлера
После нескольких дней напряжённых дискуссий в польском Генштабе Розвадовский сумел убедить Вейгана в своей правоте, а на совещании в ночь с 5 на 6 августа план Розвадовского был оформлен в виде оперативного приказа войскам №8358/III.
12 августа Пилсудский покинул Варшаву и прибыл в Пулавы, где располагалась ставка Генштаба. Перед отъездом он передал премьеру Винценты Витосу своё прошение об отставке с постов начальника государства и главнокомандующего. Маршал объяснил своё решение тем, что сейчас Польша может рассчитывать только на помощь стран Антанты, требующей его ухода. Премьер-министр отставку Пилсудского не принял.
В тот же день войска Западного фронта Михаила Тухачевского перешли в наступление на Варшаву.
План Тухачевского предусматривал (как и во время подавления восстания 1831 года) переход Вислы в нижнем течении и атаку Варшавы с запада. 13 августа две стрелковые дивизии ударили под Радзымином (в 23 км от Варшавы), взломали оборону и овладели городом.
Генерал Юзеф Галлер - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
13 августа, 18:00История
Генерал Юзеф Галлер: 150 лет клятвопреступнику во имя Польши"Армия Галлера" создавалась во Франции для борьбы с большевиками и помощи российским белогвардейцам. С большевиками ей действительно столкнуться довелось, но вообще Юзеф Галлер поступал в соответствии со своими представлениями о патриотизме и политической целесообразности
Польские силы перешли на вторую линию обороны.
Примечательно, что под Брестом в руки красноармейцев попал приказ №8358/III о контрударе под Вепшем с подробной картой. Однако советское командование посчитало найденный документ дезинформацией.
В тот же день польская радиоразведка перехватила приказ по 16-й армии о наступлении на Варшаву 14 августа. Ещё в августе-сентябре 1919 года подразделение польских шифровальщиков отдела P-2 Главного штаба Войска польского (разведка и контрразведка) под руководством поручика Яна Ковалевского взломало шифры как Добровольческой армии, так и РККА, а в январе 1920 года ещё и немецкие. Именно на основании дешифровок командование польской армии смогло принять правильные стратегические решения в ходе Варшавского сражения.
Чтобы опередить красных 5-я армия Владислава Сикорского ударила по растянувшемуся фронту Тухачевского на стыке 3-й и 15-й армий и вклинилась в него на несколько километров.
В ночь на 15 августа две резервные польские дивизии (10-я генерала Люциана Желиговского и 1-я Литовско-Белорусская генерала Яна Жондковского) атаковали с тыла войска РККА под Радзымином, и вскоре город был взят.
Но основной удар польской армии в тот же день произошёл в другом месте. 15 августа 1920 года части 203-й Калишского уланского полка 5-й армии Сикорского, ударом в стык 15-й и 4-й армии РККА захватили Цеханув, находившийся в тылу 4-й армии. Ранним утром командарм 4-й Красной армии Александр Шуваев, а также наштарм и член РВС покинули полевой штаб в Цехануве и направились во Млаву. Оставшиеся в Цехануве немногочисленные штабные работники организовали оборону силами личного состава из обоза, но при дальнейшем своём отступлении поторопились сжечь радиостанцию штаба 4-й армии.Таким образом, была нарушена радиосвязь со штабом Западного фронта, вызвав серьёзные проблемы в управлении войсками.
По источникам польской стороны, когда в штаб 4-й армии поступил приказ Тухачевского наступать на 5-ю армию генерала Сикорского, после быстрой дешифровки радиограммы отдел Яна Ковалевского настроил передатчик на данную частоту и начал беспрерывно передавать с варшавской Цитадели библейские тексты. В результате вторая советская радиостанция уже не могла принять ни одной радиограммы из Минска.
Фото 1950-х годов. Коллаж https://militaryarms.ru/znaki-otlichiya/georgoevskiy-krest/
25 апреля, 08:00История
Он трижды сражался за Украину: 140 лет Семёну Будённому
Фактически именно 15 августа началось беспорядочное отступление войск Западного фронта РККА под Варшавой.
Тем временем Юго-Западный фронт продолжал бои под Львовом.
Хотя ещё 2 августа Политбюро приняло решение о передаче 1-й Конной армии и 12-й армии из Юго-Западного фронта в состав Западного, а 11 августа приказ об этом подписал главком РККА Каменев, выполнение приказа под разными поводами затягивалось.
Член Военного совета Юго-Западного фронта Сталин не был согласен с общей стратегией мировой революции, выдвинутой Лениным. Он считал, что вместо похода на Варшаву и Берлин следует присоединить к РСФСР Волынь и Галицию, населённые преимущественно украинцами. Он игнорировал приказы Каменева и Егорова и продолжал удерживать 1-ю Конную под Львовом.
Лишь 17 августа 1920 года Сталина отозвали в Москву, после чего армия Будённого наконец отправилась под Варшаву — 21 августа, когда спасти положение войск Тухачевского было уже невозможно.
Сам Тухачевский в своих печатных работах возложил вину за проигрыш Варшавской битвы на "бестолковые действия 4-й армии РККА" и "везение" поляков. Примечательно, что ЦК РКП(б) решил не возбуждать расследования степени ответственности военных за поражение под Варшавой.
Сталин Украина коллаж
31 августа 2021, 19:00
«Главный враг» Украины. Что Сталин сделал для этой страны 70 лет назад?Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал знаковое заявление, обратив внимание на цели, которые преследует огульная критика деятельности Иосифа Сталина. Во многом его слова имеют отношение к тому, что ныне происходит на Украине, где "героев вчерашних дней" пытаются сегодня представить преступниками и злодеями
В последние годы в Польше и на Украине муссируется тема участия украинских военных в битве под Варшавой.
Однако подавляющее большинство историков и политиков, касаясь её, откровенно передёргивают, сразу же перескакивая к обороне города Замосць от войск Будённого, которой руководил генерал армии УНР Марк Безручко, и участию частей армии УНР под командованием генерала Михаила Омельяновича-Павленко в боях с большевиками на Днестре.
При этом в Замосьце украинских военных было менее 400 (польских — более 3000), а численность войск Омельяновича-Павленко не превышала 10 тысяч солдат и офицеров, и выполняли они второстепенные задачи польского командования. Что же касается самой Варшавской битвы, то, как подчёркивает доцент исторического факультета Киевского национального университета имени Шевченко Андрей Руккас, ни в обороне Варшавы, ни в контрударе под Вепшем подразделения УНР участия не принимали.
"Чудо на Висле" считается заслугой Пилсудского и виной Тухачевского. Но план наступления разработал генерал Розвадовский, а конница Будённого не приняла участия в Варшавской битве из-за Сталина.
 
ИсторияИсторияистория УкраиныПольшабольшевикиЛенинСталинЮзеф Пилсудский1920война
 
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