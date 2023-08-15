Аналитик рассказал, почему жители Харькова не любят Россию и "желают лютой смерти Зеленскому" - 15.08.2023 Украина.ру
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Аналитик рассказал, почему жители Харькова не любят Россию и "желают лютой смерти Зеленскому"
Аналитик рассказал, почему жители Харькова не любят Россию и "желают лютой смерти Зеленскому" - 15.08.2023 Украина.ру
Аналитик рассказал, почему жители Харькова не любят Россию и "желают лютой смерти Зеленскому"
Жители Харькова не очень любят Россию, но поддерживают родственные связи и общаются с её жителями. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
2023-08-15T09:50
2023-08-15T10:04
новости
украина
владимир зеленский
харьков
жители
россия
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Многие из жителей Харькова и Купянска не очень любят Россию, они недовольны политикой Москвы. Но они все равно общаются с гражданами РФ, потому что это близкие друг другу люди. Поэтому в Харькове не все так плохо с общественной поддержкой, отметил Самойлов.Сегодня на Украине вообще не имеет значения идеология. Там работают только серьезные манипулятивные технологии, подкрепленные конкретными наркотическими веществами, как это было в случае с участниками Майдана, добавил он.Но всё, что делают власти Украины, граждане Украины просто искренне ненавидят, отметил аналитик. Они желают "лютой смерти" не только Зеленскому, но и всему украинском руководству, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230814/1048644317.html
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новости, украина, владимир зеленский, харьков, жители, россия
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Харьков, жители, Россия

Аналитик рассказал, почему жители Харькова не любят Россию и "желают лютой смерти Зеленскому"

09:50 15.08.2023 (обновлено: 10:04 15.08.2023)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Жители Харькова не очень любят Россию, но поддерживают родственные связи и общаются с её жителями. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
Многие из жителей Харькова и Купянска не очень любят Россию, они недовольны политикой Москвы. Но они все равно общаются с гражданами РФ, потому что это близкие друг другу люди. Поэтому в Харькове не все так плохо с общественной поддержкой, отметил Самойлов.
Сегодня на Украине вообще не имеет значения идеология. Там работают только серьезные манипулятивные технологии, подкрепленные конкретными наркотическими веществами, как это было в случае с участниками Майдана, добавил он.
"Время от времени я общаюсь с жителями Харькова и Купянска. Конечно, они катят бочку на Москву и Россию. Но всё, что делает киевская власть, они ненавидят гораздо сильнее. Такое количество мата в ее адрес я слышал только во время службы в армии", - подчеркнул Самойлов.
Но всё, что делают власти Украины, граждане Украины просто искренне ненавидят, отметил аналитик. Они желают "лютой смерти" не только Зеленскому, но и всему украинском руководству, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 06:00
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