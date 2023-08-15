https://ukraina.ru/20230815/1048668379.html

Аналитик рассказал, почему жители Харькова не любят Россию и "желают лютой смерти Зеленскому"

Аналитик рассказал, почему жители Харькова не любят Россию и "желают лютой смерти Зеленскому" - 15.08.2023 Украина.ру

Аналитик рассказал, почему жители Харькова не любят Россию и "желают лютой смерти Зеленскому"

Жители Харькова не очень любят Россию, но поддерживают родственные связи и общаются с её жителями. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов

2023-08-15T09:50

2023-08-15T09:50

2023-08-15T10:04

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Многие из жителей Харькова и Купянска не очень любят Россию, они недовольны политикой Москвы. Но они все равно общаются с гражданами РФ, потому что это близкие друг другу люди. Поэтому в Харькове не все так плохо с общественной поддержкой, отметил Самойлов.Сегодня на Украине вообще не имеет значения идеология. Там работают только серьезные манипулятивные технологии, подкрепленные конкретными наркотическими веществами, как это было в случае с участниками Майдана, добавил он.Но всё, что делают власти Украины, граждане Украины просто искренне ненавидят, отметил аналитик. Они желают "лютой смерти" не только Зеленскому, но и всему украинском руководству, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230814/1048644317.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, харьков, жители, россия