Аналитик рассказал, почему жители Харькова не любят Россию и "желают лютой смерти Зеленскому"
09:50 15.08.2023 (обновлено: 10:04 15.08.2023)
Жители Харькова не очень любят Россию, но поддерживают родственные связи и общаются с её жителями. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
Многие из жителей Харькова и Купянска не очень любят Россию, они недовольны политикой Москвы. Но они все равно общаются с гражданами РФ, потому что это близкие друг другу люди. Поэтому в Харькове не все так плохо с общественной поддержкой, отметил Самойлов.
Сегодня на Украине вообще не имеет значения идеология. Там работают только серьезные манипулятивные технологии, подкрепленные конкретными наркотическими веществами, как это было в случае с участниками Майдана, добавил он.
"Время от времени я общаюсь с жителями Харькова и Купянска. Конечно, они катят бочку на Москву и Россию. Но всё, что делает киевская власть, они ненавидят гораздо сильнее. Такое количество мата в ее адрес я слышал только во время службы в армии", - подчеркнул Самойлов.
Но всё, что делают власти Украины, граждане Украины просто искренне ненавидят, отметил аналитик. Они желают "лютой смерти" не только Зеленскому, но и всему украинском руководству, заключил собеседник издания.
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