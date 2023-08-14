https://ukraina.ru/20230814/1048672144.html

Опасения по поводу Киева, бригады беглецов-неудачников, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 августа

Опасения по поводу Киева, бригады беглецов-неудачников, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 августа - 14.08.2023 Украина.ру

Опасения по поводу Киева, бригады беглецов-неудачников, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 августа

Командующий Объединёнными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что Украина всё ещё рассматривает угрозу наступления ВС РФ на Киев. Британские СМИ оценили количество задержанных при попытке бегства с Украины мужчин в несколько армейских бригад. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2023-08-14T13:08

2023-08-14T13:08

2023-08-14T13:09

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Вооружённые силы Украины нанесли 74 удара по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 45 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 24 обстрела из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 5 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, выпустив 254 единицы различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём ВСУ оказались районы шести населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский, Калининский районы), Озеряновка, Зайцево, Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Кировский, Червоногвардейский районы)."Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Зайцево. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Зайцево", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 6 жилых домостроений в Петровском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Куйбышевскому, Киевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 27 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных, по Центрально-Городскому району Горловки — 3 снаряда калибром 155 мм, по Юрьевке — 2 дальнобойные ракеты.По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области", за минувшие сутки ВСУ выпустили по региону 61 снаряд из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 61 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 14; Крынки — 10; Казачьи Лагеря — 16; Солонцы — 12; Подстепное — 9", - указывалось в публикации агентства.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Алешки, Казачьи Лагеря. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", -. отмечалось в сообщении.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 14 августа у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону РФ."В Белгороде беспилотник противника врезался в многоквартирный дом на улице Есенина, в результате чего произошел взрыв. К сожалению, есть пострадавшая – 10-летняя девочка с инородным телом в проекции правого локтевого сустава и множественными резаными ранами голени, предплечья и стопы. Во время происшествия девочка гуляла возле дома. Доставлена родителями в приемное отделение детской областной больницы. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное и оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Есть повреждения в пяти квартирах: выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Также повреждения получили 16 автомобилей и один хозяйственный объект. После оформления заключения о техническом состоянии МКД рабочие приступят к восстановительным работам", - сообщил гладков.Кроме того, в Белгородском районе по селу Наумовка было выпущено 8 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – 4. В селе Журавлевка с БПЛА сброшено 6 взрывных устройств, один из дронов упал на территории села. В селах Ближнее, Соломино и Киселево сбито по одному беспилотнику противника. Ни в одном из этих населённых пунктов района пострадавших и разрушений нет."В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. В посёлке Борисовка на территории частного домовладения мужчина получил осколочные ранения головы, спины и баротравму. Пострадавший доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода", - указал Гладков.Примечательно, что правоохранительные органы рассматривают версию получения травмы в результате взрыва неустановленного боеприпаса, предположительно не связанного с прилётом.В Грайворонском городском округе под обстрел попало село Заречье-Второе – зафиксировано три прилёта. По окраине села Пороз было выпущено 9 артиллерийских снарядов. В поселке Горьковский сбито два украинских БПЛА. При этом обошлось без последствий и пострадавших.Что касается Шебекино, то по нему было выпущено два артиллерийских снаряда. По хуторам Балки и Панков ВСУ выпустили один и два миномётных снаряда соответственно. Село Середа обстреляли из миномёта и гранатомёта – зафиксировано 5 миномётных снарядов и три гранатометных выстрела. Несмотря на такие обстрелы, пострадавших и повреждений в их результате не было.Опасения по поводу КиеваВ интервью изданию "РБК-Украина" командующий украинскими Объединёнными силами Сергей Наев заявил, что на Украине всё ещё опасаются атаки ВС РФ на Киев."Повторного наступления на Киев никто никогда не исключал… Такая вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами. Но это не значит, что в дальнейшем оно не может произойти. Все будет зависеть от "а" – принятия решений, "б" – от наличия сил и средств", - рассказал Наев.По его словам, украинское военное руководство делает всё, чтобы "повысить боеготовность" своих войск на киевском направлении. К работе также привлекаются представители областных военных администраций.Ранее в украинских СМИ появлялись репортажи об обустройстве укрепрайонов в Киевской, а также в Житомирской областях. При этом подчас героем репортажей становился сам Наев.Некоторые усмотрели в этом попытку Офиса президента сместить фокус с популярного на Украине главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Последнего на Банковой воспринимают как конкурента действующего президента Украины Владимира Зеленского на грядущих выборах. Сам Залужный не раз заявлял об отсутствии политических амбиций.Бригады уклонистовКоличество задержанных при попытке бегства с Украины мужчин эквивалентно 5 бригадам ВСУ, сообщило британское издание Financial Times в статье, посвящённой чистке среди военкомов на Украине."Недавняя волна коррупционных скандалов показывает, что некоторые платят тысячи долларов за документы об освобождении от воинской повинности", - указывалось в публикации.При этом издание отмечало, что бегут со страны даже патриотично настроенные мужчины."Видео, на которых призывников запихивают в машины военкоматов, в ночные клубах раздают повестки, а нелегалы прячутся в поездах и грузовиках регулярно появляются в украинских новостях. Во многих городах есть свои группы в Telegram, посвященные местонахождению вербовщиков", - отмечалось в публикации.Как утверждает Государственная пограничная служба Украины, 13,6 тыс. человек были пойманы при попытке пересечь границу за пределами КПП. Кроме того, около 6,1 тыс. человек были пойманы на попытке использовать для выезда с Украины поддельные документы."Часть проблемы, похоже, заключается в том, что украинская система набора в армию не была модернизирована, и некоторые офицеры все ещё пытаются заполнить квоты, чтобы получить повышение", - также сообщило издание.В Сухопутных войсках ВСУ пытаются бороться с проблемой при помощи рекламной компании и популяризации службы в армии. Но, судя по количеству беглецов, пока это не удаётся.Примечательно, что воюющие украинские бойцы с одной стороны настаивают на необходимости ротации, т. к. те, кто воюет уже полтора года, устали. С другой стороны они же говорят о том, что нельзя в армию грести тех, кто не желает служить."Однозначно, так, как происходит [мобилизация] сейчас, не надо делать. 100%. Я не хочу никого обидеть, но, к сожалению, бывают случаи, когда привозят парней, мужиков, которых вот так мобилизовали — без подготовки, без ничего. Они попадают в первый бой, причём не просто в бой, а в такую, извините, задницу, что... Они выходят оттуда и начинают писать "отказные". Т.е. они не боятся ни уголовной ответственности, ничего. И смотришь на них... Это вопрос не "струсил, не струсил". Каждый из нас не хочет умереть и это нормально. Я многое не могу понять. По официальным данным у нас воюет меньше 300 тыс. - это первая, вторая, третья линия. Опять же, по официальным данным ВСУ — миллион, где-то плюс-минус. Т.е. 17 месяцев 700 тыс. где-то находятся, тренируются, что-то делают. Мы прошли абсолютно все фронты: Киевская область, Луганская область, Донецкая область, Запорожская область, Херсонская область, Харьковская область — т. е. везде. Воюют по сути дела одни и те же бригады. Выводят на ротацию, доукомплектовали, опять вернули <...> У нас очень много вопросов. Почему? Где эти люди? Почему не меняют нас?" - задал вопрос во время интервью Юрию Романенко и Николаю Фельдману украинский снайпер под позывным "Дед" и псевдонимом Константин Прошинский.Он также рассказал о том, как повстречал на передовой подразделение, основу которого составляли мобилизованные, чей средний возраст составлял 53 года.

https://ukraina.ru/20230814/1048666426.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив