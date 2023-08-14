https://ukraina.ru/20230814/1048640537.html

Финальный сезон "Слуги народа". Комик-президент это совершенно не смешно

Финальный сезон "Слуги народа". Комик-президент это совершенно не смешно - 14.08.2023 Украина.ру

Финальный сезон "Слуги народа". Комик-президент это совершенно не смешно

Не имея никакого профессионального актерского образования, президент Украины Владимир Зеленский в сознании людей по сей день остается артистом, независимо от того, хвалит ли говорящий это его остроумные комедии из прошлого, или пытается уколоть формулировкой вроде "клоун, а не президент". Так или иначе, сцене президент-Зеленский обязан всем

2023-08-14T00:18

2023-08-14T00:18

2023-08-14T00:19

эксклюзив

владимир зеленский

кино

театр

комедия

слуга народа

сериал

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Финальный сезонПосле своей инаугурации – взволнованный, румяный и уставший, на ярко-зеленой сцене, в окружении ярко-зеленых баннеров, шариков и футболок, Владимир Зеленский поднял бокал шампанского со своей командой – молодой и перспективной партией "Слуга народа". Никаких олигархов, унылых серых пиджаков, заумных рассуждений, осточертевших лиц: бойкие, хваткие, русскоязычные – артисты, юристы, музыканты.Такой инаугурации еще не бывало:"Вообще-то, есть официальная процедура инаугурации, но то, что происходит сейчас…" – произносит ведущий эфира на телеканале ICTV, в то время как Зеленский без какого-либо официоза, идет между толпой сияющих киевлян, здоровается с ними за руку, отпускает шутки, целует в макушку друга – артиста Евгения Кошевого.Слушает государственный гимн, не скрывая слез, наполнивших глаза, роняет удостоверение президента – ничего страшного, он ведь простой человек, простой парень из Кривого Рога.Через несколько месяцев – выпуск "Вечернего квартала": президент не только сидит в зале вместе с Первой леди и соратником Андреем Ермаком, но и от всего сердца смеется над шутками в свой адрес: пародист Юрий Великий комплементарно шутит об усталом виде шестого президента. Шутят – по-русски, президент смущается, одергивая галстук – он ему явно некомфортен, слишком официален……Уже во время военных действий, в 2022 Зеленский внезапно для украинской публики дает интервью российским СМИ-иноагентам и оппозиционерам, таким как "Дождь" или "Медуза", что частью общества воспринимается как ужасная "зрада", после звучащих из каждого утюга тезисов о том, что "хороших русских не существует".Но с первых минут полуторачасового интервью становится ясно: это просто бенефис. Зеленский иронизирует, что плохо слышит собеседников, так как "у нас тут, сами понимаете, громко бывает", демонстрирует удивительную вежливость и политкорректность, периодически вставляя скетчи на тему "я не помню русский язык, но ради вас очень стараюсь":"У нас на всех выборах, на всех... – легкий поворот головы в сторону невидимого помощника, - Закордонні ділянки – як це?.."Помощник тоже вспоминает с трудом:"Кажется, участки… Заграничные участки…"Старые песни на новый ладДо выборов 2019 года на Украине было принято потешаться над дебатами Януковича и Ющенко в 2004 году, в преддверии Оранжевой революции, но в 2019 за дело взялись профессиональные шоу-продюсеры: дебаты Порошенко и Зеленского – принципиально новый уровень.Начиная с бесчисленных шуток ("Стадион – так стадион") – заканчивая блестящей режиссурой мероприятия, там было все: любимые группы украинских зрителей, опостылевший и откровенно сдающий позиции Порошенко; Зеленского чуть подзвучивают во время гимна: он немного фальшивит. Ну, конечно же, это не его профессия, он поет от чистого сердца.За спиной Зеленского – кварталовские друзья, каждая его фраза – шутка, зрители – в восторге. Порошенко, конечно, тоже старается паясничать, и через слово вставлять фамилию Путина, но проигрывает однозначно.Рональд Рейган и Чарли ЧаплинГлавной "остроумной" исторической отсылкой на тему президентства Зеленского традиционно стало напоминание о том, что 40-м президентом Соединенных Штатов был Рональд Рейган, известный по нескольким кинокартинам "золотого Голливуда": "Ковбой из Бруклина", "Ньют Рокни — настоящий американец", "Кингз Роу".Насколько это сравнение актуально – судить вам, но Зеленский – актер совсем другого жанра. Один из больших друзей студии "Квартал-95" – американский сценарист, камедиограф и кинокритик Стив Каплан. Он считается главным теоретиком комедии современного Голливуда, сотрудничал со многими известными проектами HBO, и написал о кино-юморе известную книгу: "Скрытые инструменты комедии".Каплан часто проводит интенсивы и мастер-классы, в том числе и на украинскую аудиторию, и всегда начинает их следующим анекдотом:"Двум евреям становится известно, что ежедневно в 8 утра Гитлер прогуливается по одной и той же аллее, поэтому они решают дождаться его на этой аллее, убить и спасти мир. Итак, они приходят на эту аллею в 5 утра и ждут... 6 утра... Они ждут... 7 утра... Они по-прежнему ждут... 8 утра, а Гитлера все нет. Они решают подождать еще... 9 утра... 11 утра... 2 часа дня. Наконец в 4 часа один из них поворачивается к другому и говорит: "Надеюсь, с ним ничего не случилось!"Сам Каплан объясняет: первая реакция любого нормального человека на эту шутку: "Как можно?! Шутить о Гитлере, о Холокосте, о смерти?!"Но на самом деле, так работает юмор: даже тот, для кого подобные шутки неприемлемы, улыбнется, узнавая в героях какие-то простые и естественные человеческие реакции:Каплан раскрывает многие загадки и механизмы комедии, которые использовал великий Чарли Чаплин, и которые использует талантливый Зеленский – но уже в политике, а не на сцене.Четвертый сезонМногим кажется, что образ украинского президента сильно изменился за время войны, начиная от внешности, заканчивая риторикой и подачей. С первого взгляда, он всего лишь возвел в абсолют все то, что было так заманчиво и привлекательно в его образе:Во-первых, он всецело отдан делу и борьбе – небрит, брутален, одет в толстовки или футболку хаки. У Зеленского нет времени на все эти ваши костюмы и галстуки, он простой криворожский парень, и спасает страну, превращаясь то в пламенного революционера а-ля Эрнесто Че Гевара, то в мудрого и решительного Уинстона Черчилля, которому не до условностей. Ни в коем случае не хочется обидеть их обоих.Он все время это подчеркивает: смотрите, я свой, я обычный, я ничего не боюсь, ничем от вас не отличаюсь. Я тоже записываю видео в телеграм, и у меня тоже нет новой футболки. Я случайный человек здесь, меня волею случая занесло в эти интерьеры – совсем как его героя в "Слуге народа": просто случайное (или фатальное) стечение обстоятельств.Во-вторых, он совершенно бесстрашен: его можно увидеть, и даже подойти поздороваться в любой части фронта, в любом небезопасном месте. Всем прекрасно понятно, что Зеленский не становится военной целью, но разве понятно это людям, которые в Херсоне подходят к отважному президенту, подарить шеврон погибшего мужа или брата?В-третьих, он все еще "посылает" западных партнеров, несмотря на тотальную зависимость от них. И это – прямая цитата их сериала, в которой Голобородько послал в […] главу МВФ, предлагавшего Украине сказочные кредиты в обмен на сокращение сельского хозяйства, добычу сланцевого газа и размещение хранилища ядерных отходов на территории Чернобыльской зоны отчуждения.И он… По-прежнему это делает. Возможно, для европейского телезрителя выглядит нелепо, когда президент страны, полностью зависящей от западных денег и оружия, записывает целые видео с ядовитыми выпадами в адрес министра обороны Великобритании Бена Уоллеса или требует от канадского дипломата говорить с ним по-украински, но для внутренней аудитории – то, что нужно. Смелый Голобородко, честный, неподкупный.Иногда он уходит от комедии к драме: каждый бой – ключевой, каждое село – крепость, каждая встреча с партнерами – решающая, каждый день – наиважнейший.Декорации, в которых Зеленскому приходится играть свою лучшую роль – безупречны. Поставь в них любого талантливого выпускника театрального – над его головой засияет нимб."В пьесе Тревора Гриффитса "Комедианты" (Comedians) старый актер-комик, обучающий своему ремеслу горстку честолюбцев из рабочих, говорит: "Комик рисует картину мира; чем пристальнее смотрит, тем лучше рисует". То есть если таланту научить нельзя, то можно научить умению пристально смотреть и вглядываться в механику, эстетику и науку комедии. Можно научиться анализировать сцену, чтобы понять, почему она получается, а почему нет, и каким образом ее можно исправить…", – также пишет в своей книге Стив Каплан.Он объясняет, что, в сущности, для комедии не важно – правду говорит герой, или полуправду. Значение имеет лишь то, узнает ли зритель себя в шутке, скетче, или самом герое.Снимая свой "финальный сезон", Зеленский справляется с этим неплохо. Но экраны, на которых украинцы смотрят его шоу, разбиваются с каждым днем, как кривые зеркала – о потери, горе, ракеты, нищету. Ужасающая своей постмодернистской иронией шутка о том, что шоу сошло с экранов в реальность, перестала быть шуткой.

https://ukraina.ru/20230531/1046689040.html

https://ukraina.ru/20220702/1034274962.html

https://ukraina.ru/20230806/1048502329.html

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Мария Лихограй

Мария Лихограй

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Лихограй

эксклюзив, владимир зеленский, кино, театр, комедия, слуга народа, сериал