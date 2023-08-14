Финальный сезон "Слуги народа". Комик-президент это совершенно не смешно - 14.08.2023 Украина.ру
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Финальный сезон "Слуги народа". Комик-президент это совершенно не смешно
Финальный сезон "Слуги народа". Комик-президент это совершенно не смешно - 14.08.2023 Украина.ру
Финальный сезон "Слуги народа". Комик-президент это совершенно не смешно
Не имея никакого профессионального актерского образования, президент Украины Владимир Зеленский в сознании людей по сей день остается артистом, независимо от того, хвалит ли говорящий это его остроумные комедии из прошлого, или пытается уколоть формулировкой вроде "клоун, а не президент". Так или иначе, сцене президент-Зеленский обязан всем
2023-08-14T00:18
2023-08-14T00:19
эксклюзив
владимир зеленский
кино
театр
комедия
слуга народа
сериал
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Финальный сезонПосле своей инаугурации – взволнованный, румяный и уставший, на ярко-зеленой сцене, в окружении ярко-зеленых баннеров, шариков и футболок, Владимир Зеленский поднял бокал шампанского со своей командой – молодой и перспективной партией "Слуга народа". Никаких олигархов, унылых серых пиджаков, заумных рассуждений, осточертевших лиц: бойкие, хваткие, русскоязычные – артисты, юристы, музыканты.Такой инаугурации еще не бывало:"Вообще-то, есть официальная процедура инаугурации, но то, что происходит сейчас…" – произносит ведущий эфира на телеканале ICTV, в то время как Зеленский без какого-либо официоза, идет между толпой сияющих киевлян, здоровается с ними за руку, отпускает шутки, целует в макушку друга – артиста Евгения Кошевого.Слушает государственный гимн, не скрывая слез, наполнивших глаза, роняет удостоверение президента – ничего страшного, он ведь простой человек, простой парень из Кривого Рога.Через несколько месяцев – выпуск "Вечернего квартала": президент не только сидит в зале вместе с Первой леди и соратником Андреем Ермаком, но и от всего сердца смеется над шутками в свой адрес: пародист Юрий Великий комплементарно шутит об усталом виде шестого президента. Шутят – по-русски, президент смущается, одергивая галстук – он ему явно некомфортен, слишком официален……Уже во время военных действий, в 2022 Зеленский внезапно для украинской публики дает интервью российским СМИ-иноагентам и оппозиционерам, таким как "Дождь" или "Медуза", что частью общества воспринимается как ужасная "зрада", после звучащих из каждого утюга тезисов о том, что "хороших русских не существует".Но с первых минут полуторачасового интервью становится ясно: это просто бенефис. Зеленский иронизирует, что плохо слышит собеседников, так как "у нас тут, сами понимаете, громко бывает", демонстрирует удивительную вежливость и политкорректность, периодически вставляя скетчи на тему "я не помню русский язык, но ради вас очень стараюсь":"У нас на всех выборах, на всех... – легкий поворот головы в сторону невидимого помощника, - Закордонні ділянки – як це?.."Помощник тоже вспоминает с трудом:"Кажется, участки… Заграничные участки…"Старые песни на новый ладДо выборов 2019 года на Украине было принято потешаться над дебатами Януковича и Ющенко в 2004 году, в преддверии Оранжевой революции, но в 2019 за дело взялись профессиональные шоу-продюсеры: дебаты Порошенко и Зеленского – принципиально новый уровень.Начиная с бесчисленных шуток ("Стадион – так стадион") – заканчивая блестящей режиссурой мероприятия, там было все: любимые группы украинских зрителей, опостылевший и откровенно сдающий позиции Порошенко; Зеленского чуть подзвучивают во время гимна: он немного фальшивит. Ну, конечно же, это не его профессия, он поет от чистого сердца.За спиной Зеленского – кварталовские друзья, каждая его фраза – шутка, зрители – в восторге. Порошенко, конечно, тоже старается паясничать, и через слово вставлять фамилию Путина, но проигрывает однозначно.Рональд Рейган и Чарли ЧаплинГлавной "остроумной" исторической отсылкой на тему президентства Зеленского традиционно стало напоминание о том, что 40-м президентом Соединенных Штатов был Рональд Рейган, известный по нескольким кинокартинам "золотого Голливуда": "Ковбой из Бруклина", "Ньют Рокни — настоящий американец", "Кингз Роу".Насколько это сравнение актуально – судить вам, но Зеленский – актер совсем другого жанра. Один из больших друзей студии "Квартал-95" – американский сценарист, камедиограф и кинокритик Стив Каплан. Он считается главным теоретиком комедии современного Голливуда, сотрудничал со многими известными проектами HBO, и написал о кино-юморе известную книгу: "Скрытые инструменты комедии".Каплан часто проводит интенсивы и мастер-классы, в том числе и на украинскую аудиторию, и всегда начинает их следующим анекдотом:"Двум евреям становится известно, что ежедневно в 8 утра Гитлер прогуливается по одной и той же аллее, поэтому они решают дождаться его на этой аллее, убить и спасти мир. Итак, они приходят на эту аллею в 5 утра и ждут... 6 утра... Они ждут... 7 утра... Они по-прежнему ждут... 8 утра, а Гитлера все нет. Они решают подождать еще... 9 утра... 11 утра... 2 часа дня. Наконец в 4 часа один из них поворачивается к другому и говорит: "Надеюсь, с ним ничего не случилось!"Сам Каплан объясняет: первая реакция любого нормального человека на эту шутку: "Как можно?! Шутить о Гитлере, о Холокосте, о смерти?!"Но на самом деле, так работает юмор: даже тот, для кого подобные шутки неприемлемы, улыбнется, узнавая в героях какие-то простые и естественные человеческие реакции:Каплан раскрывает многие загадки и механизмы комедии, которые использовал великий Чарли Чаплин, и которые использует талантливый Зеленский – но уже в политике, а не на сцене.Четвертый сезонМногим кажется, что образ украинского президента сильно изменился за время войны, начиная от внешности, заканчивая риторикой и подачей. С первого взгляда, он всего лишь возвел в абсолют все то, что было так заманчиво и привлекательно в его образе:Во-первых, он всецело отдан делу и борьбе – небрит, брутален, одет в толстовки или футболку хаки. У Зеленского нет времени на все эти ваши костюмы и галстуки, он простой криворожский парень, и спасает страну, превращаясь то в пламенного революционера а-ля Эрнесто Че Гевара, то в мудрого и решительного Уинстона Черчилля, которому не до условностей. Ни в коем случае не хочется обидеть их обоих.Он все время это подчеркивает: смотрите, я свой, я обычный, я ничего не боюсь, ничем от вас не отличаюсь. Я тоже записываю видео в телеграм, и у меня тоже нет новой футболки. Я случайный человек здесь, меня волею случая занесло в эти интерьеры – совсем как его героя в "Слуге народа": просто случайное (или фатальное) стечение обстоятельств.Во-вторых, он совершенно бесстрашен: его можно увидеть, и даже подойти поздороваться в любой части фронта, в любом небезопасном месте. Всем прекрасно понятно, что Зеленский не становится военной целью, но разве понятно это людям, которые в Херсоне подходят к отважному президенту, подарить шеврон погибшего мужа или брата?В-третьих, он все еще "посылает" западных партнеров, несмотря на тотальную зависимость от них. И это – прямая цитата их сериала, в которой Голобородько послал в […] главу МВФ, предлагавшего Украине сказочные кредиты в обмен на сокращение сельского хозяйства, добычу сланцевого газа и размещение хранилища ядерных отходов на территории Чернобыльской зоны отчуждения.И он… По-прежнему это делает. Возможно, для европейского телезрителя выглядит нелепо, когда президент страны, полностью зависящей от западных денег и оружия, записывает целые видео с ядовитыми выпадами в адрес министра обороны Великобритании Бена Уоллеса или требует от канадского дипломата говорить с ним по-украински, но для внутренней аудитории – то, что нужно. Смелый Голобородко, честный, неподкупный.Иногда он уходит от комедии к драме: каждый бой – ключевой, каждое село – крепость, каждая встреча с партнерами – решающая, каждый день – наиважнейший.Декорации, в которых Зеленскому приходится играть свою лучшую роль – безупречны. Поставь в них любого талантливого выпускника театрального – над его головой засияет нимб."В пьесе Тревора Гриффитса "Комедианты" (Comedians) старый актер-комик, обучающий своему ремеслу горстку честолюбцев из рабочих, говорит: "Комик рисует картину мира; чем пристальнее смотрит, тем лучше рисует". То есть если таланту научить нельзя, то можно научить умению пристально смотреть и вглядываться в механику, эстетику и науку комедии. Можно научиться анализировать сцену, чтобы понять, почему она получается, а почему нет, и каким образом ее можно исправить…", – также пишет в своей книге Стив Каплан.Он объясняет, что, в сущности, для комедии не важно – правду говорит герой, или полуправду. Значение имеет лишь то, узнает ли зритель себя в шутке, скетче, или самом герое.Снимая свой "финальный сезон", Зеленский справляется с этим неплохо. Но экраны, на которых украинцы смотрят его шоу, разбиваются с каждым днем, как кривые зеркала – о потери, горе, ракеты, нищету. Ужасающая своей постмодернистской иронией шутка о том, что шоу сошло с экранов в реальность, перестала быть шуткой.
https://ukraina.ru/20230531/1046689040.html
https://ukraina.ru/20220702/1034274962.html
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Мария Лихограй
Мария Лихограй
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, владимир зеленский, кино, театр, комедия, слуга народа, сериал
Эксклюзив, Владимир Зеленский, кино, театр, комедия, Слуга народа, сериал

Финальный сезон "Слуги народа". Комик-президент это совершенно не смешно

00:18 14.08.2023 (обновлено: 00:19 14.08.2023)
 
© "Слуга народа"
© "Слуга народа"
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Мария Лихограй
Все материалы
Не имея никакого профессионального актерского образования, президент Украины Владимир Зеленский в сознании людей по сей день остается артистом, независимо от того, хвалит ли говорящий это его остроумные комедии из прошлого, или пытается уколоть формулировкой вроде "клоун, а не президент". Так или иначе, сцене президент-Зеленский обязан всем
Финальный сезон
После своей инаугурации – взволнованный, румяный и уставший, на ярко-зеленой сцене, в окружении ярко-зеленых баннеров, шариков и футболок, Владимир Зеленский поднял бокал шампанского со своей командой – молодой и перспективной партией "Слуга народа". Никаких олигархов, унылых серых пиджаков, заумных рассуждений, осточертевших лиц: бойкие, хваткие, русскоязычные – артисты, юристы, музыканты.
– Друзья, в этот раз мы, наверное, снимаем последний сезон нашего сериала, – шутит Зеленский, вызывая веселье и аплодисменты.
Такой инаугурации еще не бывало:
"Вообще-то, есть официальная процедура инаугурации, но то, что происходит сейчас…" – произносит ведущий эфира на телеканале ICTV, в то время как Зеленский без какого-либо официоза, идет между толпой сияющих киевлян, здоровается с ними за руку, отпускает шутки, целует в макушку друга – артиста Евгения Кошевого.
Слушает государственный гимн, не скрывая слез, наполнивших глаза, роняет удостоверение президента – ничего страшного, он ведь простой человек, простой парень из Кривого Рога.
Через несколько месяцев – выпуск "Вечернего квартала": президент не только сидит в зале вместе с Первой леди и соратником Андреем Ермаком, но и от всего сердца смеется над шутками в свой адрес: пародист Юрий Великий комплементарно шутит об усталом виде шестого президента. Шутят – по-русски, президент смущается, одергивая галстук – он ему явно некомфортен, слишком официален…
Кадры из фильма О чем говорят мужчины
31 мая, 13:47Культура
Из Москвы — в Одессу. "О чём говорят мужчины": весенняя комедия, которую невозможно снять сегодняВ 2010 году в российских и украинских кинотеатрах показывали комедийный роуд-муви Дмитрия Дьяченко и юмористического театрального коллектива "Квартет И" — "О чем говорят мужчины"
…Уже во время военных действий, в 2022 Зеленский внезапно для украинской публики дает интервью российским СМИ-иноагентам и оппозиционерам, таким как "Дождь" или "Медуза", что частью общества воспринимается как ужасная "зрада", после звучащих из каждого утюга тезисов о том, что "хороших русских не существует".
Но с первых минут полуторачасового интервью становится ясно: это просто бенефис. Зеленский иронизирует, что плохо слышит собеседников, так как "у нас тут, сами понимаете, громко бывает", демонстрирует удивительную вежливость и политкорректность, периодически вставляя скетчи на тему "я не помню русский язык, но ради вас очень стараюсь":
"У нас на всех выборах, на всех... – легкий поворот головы в сторону невидимого помощника, - Закордонні ділянки – як це?.."
Помощник тоже вспоминает с трудом:
"Кажется, участки… Заграничные участки…"
Старые песни на новый лад
До выборов 2019 года на Украине было принято потешаться над дебатами Януковича и Ющенко в 2004 году, в преддверии Оранжевой революции, но в 2019 за дело взялись профессиональные шоу-продюсеры: дебаты Порошенко и Зеленского – принципиально новый уровень.
Начиная с бесчисленных шуток ("Стадион – так стадион") – заканчивая блестящей режиссурой мероприятия, там было все: любимые группы украинских зрителей, опостылевший и откровенно сдающий позиции Порошенко; Зеленского чуть подзвучивают во время гимна: он немного фальшивит. Ну, конечно же, это не его профессия, он поет от чистого сердца.
За спиной Зеленского – кварталовские друзья, каждая его фраза – шутка, зрители – в восторге. Порошенко, конечно, тоже старается паясничать, и через слово вставлять фамилию Путина, но проигрывает однозначно.
"Я – ваш приговор", – говорит Зеленский, и, вроде бы, не соврал, но обратился будто не к Петру Алексеевичу, а ко всей стране…
Рональд Рейган и Чарли Чаплин
Главной "остроумной" исторической отсылкой на тему президентства Зеленского традиционно стало напоминание о том, что 40-м президентом Соединенных Штатов был Рональд Рейган, известный по нескольким кинокартинам "золотого Голливуда": "Ковбой из Бруклина", "Ньют Рокни — настоящий американец", "Кингз Роу".
Насколько это сравнение актуально – судить вам, но Зеленский – актер совсем другого жанра. Один из больших друзей студии "Квартал-95" – американский сценарист, камедиограф и кинокритик Стив Каплан. Он считается главным теоретиком комедии современного Голливуда, сотрудничал со многими известными проектами HBO, и написал о кино-юморе известную книгу: "Скрытые инструменты комедии".
Каплан часто проводит интенсивы и мастер-классы, в том числе и на украинскую аудиторию, и всегда начинает их следующим анекдотом:
"Двум евреям становится известно, что ежедневно в 8 утра Гитлер прогуливается по одной и той же аллее, поэтому они решают дождаться его на этой аллее, убить и спасти мир. Итак, они приходят на эту аллею в 5 утра и ждут... 6 утра... Они ждут... 7 утра... Они по-прежнему ждут... 8 утра, а Гитлера все нет. Они решают подождать еще... 9 утра... 11 утра... 2 часа дня. Наконец в 4 часа один из них поворачивается к другому и говорит: "Надеюсь, с ним ничего не случилось!"
Сам Каплан объясняет: первая реакция любого нормального человека на эту шутку: "Как можно?! Шутить о Гитлере, о Холокосте, о смерти?!"
Но на самом деле, так работает юмор: даже тот, для кого подобные шутки неприемлемы, улыбнется, узнавая в героях какие-то простые и естественные человеческие реакции:
"Комедия — это искусство говорить правду о том, как быть человеком. Кто-то может усомниться в правильности этого утверждения, отметив, что драма тоже говорит правду о том, какие мы благородные, самоотверженные, бескорыстные или любящие. Но это не вся правда."
Каплан раскрывает многие загадки и механизмы комедии, которые использовал великий Чарли Чаплин, и которые использует талантливый Зеленский – но уже в политике, а не на сцене.
- РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля 2022, 06:15
Интересный сериал, весь мир посмотрит: Дробницкий оценил «растяжку» Эрдогана для НАТОАнкара, которая ранее наложила вето на очередное расширение НАТО, вдруг поменяла свое решение и согласилась на включение в альянс Швеции и Финляндии на своих условиях. И это ловушка для НАТО, считает политолог Дмитрий Дробницкий. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Четвертый сезон
Многим кажется, что образ украинского президента сильно изменился за время войны, начиная от внешности, заканчивая риторикой и подачей. С первого взгляда, он всего лишь возвел в абсолют все то, что было так заманчиво и привлекательно в его образе:
Во-первых, он всецело отдан делу и борьбе – небрит, брутален, одет в толстовки или футболку хаки. У Зеленского нет времени на все эти ваши костюмы и галстуки, он простой криворожский парень, и спасает страну, превращаясь то в пламенного революционера а-ля Эрнесто Че Гевара, то в мудрого и решительного Уинстона Черчилля, которому не до условностей. Ни в коем случае не хочется обидеть их обоих.
Он все время это подчеркивает: смотрите, я свой, я обычный, я ничего не боюсь, ничем от вас не отличаюсь. Я тоже записываю видео в телеграм, и у меня тоже нет новой футболки. Я случайный человек здесь, меня волею случая занесло в эти интерьеры – совсем как его героя в "Слуге народа": просто случайное (или фатальное) стечение обстоятельств.
Во-вторых, он совершенно бесстрашен: его можно увидеть, и даже подойти поздороваться в любой части фронта, в любом небезопасном месте. Всем прекрасно понятно, что Зеленский не становится военной целью, но разве понятно это людям, которые в Херсоне подходят к отважному президенту, подарить шеврон погибшего мужа или брата?
В-третьих, он все еще "посылает" западных партнеров, несмотря на тотальную зависимость от них. И это – прямая цитата их сериала, в которой Голобородько послал в […] главу МВФ, предлагавшего Украине сказочные кредиты в обмен на сокращение сельского хозяйства, добычу сланцевого газа и размещение хранилища ядерных отходов на территории Чернобыльской зоны отчуждения.
И он… По-прежнему это делает. Возможно, для европейского телезрителя выглядит нелепо, когда президент страны, полностью зависящей от западных денег и оружия, записывает целые видео с ядовитыми выпадами в адрес министра обороны Великобритании Бена Уоллеса или требует от канадского дипломата говорить с ним по-украински, но для внутренней аудитории – то, что нужно. Смелый Голобородко, честный, неподкупный.
Иногда он уходит от комедии к драме: каждый бой – ключевой, каждое село – крепость, каждая встреча с партнерами – решающая, каждый день – наиважнейший.
Декорации, в которых Зеленскому приходится играть свою лучшую роль – безупречны. Поставь в них любого талантливого выпускника театрального – над его головой засияет нимб.
"В пьесе Тревора Гриффитса "Комедианты" (Comedians) старый актер-комик, обучающий своему ремеслу горстку честолюбцев из рабочих, говорит: "Комик рисует картину мира; чем пристальнее смотрит, тем лучше рисует". То есть если таланту научить нельзя, то можно научить умению пристально смотреть и вглядываться в механику, эстетику и науку комедии. Можно научиться анализировать сцену, чтобы понять, почему она получается, а почему нет, и каким образом ее можно исправить…", – также пишет в своей книге Стив Каплан.
Он объясняет, что, в сущности, для комедии не важно – правду говорит герой, или полуправду. Значение имеет лишь то, узнает ли зритель себя в шутке, скетче, или самом герое.
Снимая свой "финальный сезон", Зеленский справляется с этим неплохо. Но экраны, на которых украинцы смотрят его шоу, разбиваются с каждым днем, как кривые зеркала – о потери, горе, ракеты, нищету. Ужасающая своей постмодернистской иронией шутка о том, что шоу сошло с экранов в реальность, перестала быть шуткой.
- РИА Новости, 1920, 06.08.2023
6 августа, 06:19"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": "Мёртвые души" в живом театре"Мёртвые души" инсценировать нельзя. Примите это за аксиому от человека, который хорошо знает произведение", – Михаил Булгаков в письме своему другу Павлу Попову 7 мая 1932 года. Он же 28 ноября 1932 года – присутствует на премьере спектакля "Мёртвые души" во МХАТе. Бывало и не такое…
 
ЭксклюзивВладимир ЗеленскийкинотеатркомедияСлуга народасериал
 
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Заголовок открываемого материала
00:29Без шанса на перемогу. Украина после провала контрнаступления
00:18Финальный сезон "Слуги народа". Комик-президент это совершенно не смешно
00:05Олег Неменский: Партия войны в Евросоюзе добивается разгрома России и разграбления ее природных ресурсов
21:04Владимир Джаралла о "стабилизирующей эскалации" в Черном море и о том, почему так нервничают трейдеры
19:25Чистка украинских военкомов и перспективы ВСУ. Новый ход Зеленского, обрекающий Украину на поражение
18:32Военный инструктор "Заря" о том, что такое настоящая война и как к ней готовиться
18:25Проход по морскому коридору, ожидание облав в Харькове. Итоги 13 августа на Украине
18:00Генерал Юзеф Галлер: 150 лет клятвопреступнику во имя Польши
17:41"Отрыжка" советского наследия. Как Латвия готовится к отражению "агрессии"
17:34Дело не в новой войне. Эксперт о том, что начнется, если произойдет заморозка конфликта на Украине
16:48Военный эксперт объяснил, что бы на самом деле началось, если бы Россия стала всерьез бомбить Украину
16:28Будет дороже? Фролов о ценах на бензин и перспективах на осень
16:20Западная Украина за минувшую неделю: Церковная фронда и "сухие порты" вместо черноморских
15:51Харьковский эксперт объяснил, что начнут делать ВСУ, если Россия отобьет у них его родной город
15:28Армен Гаспарян о полете на Луну и о том, как в Киеве создадут "хуторштурм"
15:28Военный эксперт объяснил, какое максимальное количество войск выставит Польша против России на Украине
15:15Эксперт объяснил, как Россия может победить ВСУ и лично Зеленского, не взяв под контроль Киев и Львов
14:53Военный эксперт объяснил, как русский "Ланцет" за один выстрел опозорил все западное оружие на Украине
14:21Артемовск и Мариуполь. Харьковский эксперт о том, почему ВС РФ не обойтись без лобового штурма его города
14:02Эксперт объяснил, почему Россия точно не перейдет в интересное наступление на плечах обездвиженных ВСУ
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