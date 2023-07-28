https://ukraina.ru/20230728/1048335310.html

Как Зеленский стал агентом MI6 для разрушения Украины. Вся правда в фильме бывшего разведчика США

Как Зеленский стал агентом MI6 для разрушения Украины. Вся правда в фильме бывшего разведчика США - 28.07.2023 Украина.ру

Как Зеленский стал агентом MI6 для разрушения Украины. Вся правда в фильме бывшего разведчика США

Бывший американский морпех-разведчик, участвовавший в операции "Буря в пустыне", работавший главным инспектором ООН по вооружениям в Ираке, Скотт Риттер, который специализируется на изучении международных отношений и вооружённых конфликтов, выпустил документальный фильм о президенте Украины "Агент Зеленский".

2023-07-28T16:36

2023-07-28T16:36

2023-07-28T16:38

эксклюзив

сша

украина

владимир зеленский

петр порошенко

виктор ющенко

национализм

mi6

русский язык

иностранные наемники

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Кто и зачем сделал из шоумена Зеленского президента УкраиныПриход к власти актёра был мастерски спланирован: в 2015 году на экраны выходит сериал "Слуга народа", где Владимир Зеленский исполняет роль простого школьного учителя истории Василия Голобородько, который становится президентом страны, таким образом его самого готовят к новому статусу, а общественности начинают навязывать образ, что он потенциальный глава государства, и затем Зеленский выдвигает свою кандидатуру на выборы.Во всей этой истории само украинское население стало объектом манипуляций, подчёркивает бывший сотрудник французской разведки, директор французского центра исследований в области разведки Эрик Денесе."Финальный, 3-й, сезон, выходит на экраны всего за 4 дня до 1-го тура президентских выборов: по сюжету Василий Голобородько стал президентом Украины и превратил её в мощную процветающую державу. Чёрт возьми, это же лучшая предвыборная кампания в истории человечества! И она сработала – в реальной жизни 21 апреля Владимир Зеленский, набрав 73,23%, победил Петра Порошенко. Понятно, что такой сценарий придуман не на Украине и не Украиной, тут всё же наши с вами соотечественники (американцы – ред.) впереди планеты всей", - заявил Риттер.Причём "Слуга народа" не 1-я в своём роде картина – украинский сериал очень похож на американский фильм "Глава государства" 2003 года режиссёра Криса Рока про темнокожего президента, который случайно избрался от Демократической партии и всех покорил"."Это тщательно подготовленная операция одной из разведывательных служб или всех разведывательных служб в США и НАТО, чтобы убедиться, что их парень командует и будет делать то, что они ему говорят, а не кто-то с собственными идеями", - говорит про выборы президента Украины в 2019 году бывший сотрудник Госдепартамента США Майкл Спрингман.Через кого Вашингтон начал двигать комика Зеленского в президенты? Олигарх Игорь Валерьевич Коломойский, который сейчас находится под следствием федерального суда США по делу об отмывании денег, а тогда он был фигурой нужной и с той стороны океана."В 2014 году Коломойский становится некоронованным королём Украины: не только губернатором [Днепропетровской области], не только властителем [крупнейшей нефте-и газодобывающей компании страны] Укрнафты, но и банка (Приватбанка – ред.), который гораздо сильнее, чем любой государственный банк. Он становится главным олигархом", - отмечает бывший сотрудник МИД Украины Андрей Мишин.Почему выбрали именно его? Пётр Порошенко, будучи президентом, приватизировал активы миллиардера, и Коломойский с радостью на своём телеканале "1+1" критиковал власти и поддерживал Зеленского."Если бы Зеленский был в долговой зависимости от Коломойского, то банк снова начал бы работать и перешёл под управление Коломойского, но этого не произошло, так что это означает, что у него нет обязательств делать что-то большее – Зеленский просто не даёт ему попасть в тюрьму, и этого достаточно, чтобы Коломойский был им доволен", - считает украинский режиссёр-документалист Игорь Лопатёнок, живущий в Лос-Анджелесе.К тому же Коломойский использовал доли Зеленского в компаниях, которые он скрывал до выборов. Как выяснилось из "архива Пандоры" - почти 12 млн конфиденциальных документов финансовых компаний из разных стран, опубликованных журналистами осенью 2021 года, - в 2012-2016 годах олигарх перевёл на офшорную фирму Зеленского $41 млн.Это проступок, за который он сел бы в тюрьму в нормальном государстве, подчёркивает Денесе, "но это Украина, и Зеленский - её президент, причём очень богатый", парирует Риттер.Яркое тому подтверждение – список недвижимости, которой владеет украинский лидер:Люди, знакомые с Зеленским со времён его актёрской карьеры, отмечают, что он всегда был скупым и жадным.Как вспоминает Лопатёнок, когда Зеленский приезжал в Голливуд, всегда просил, чтобы ему организовали встречу со звёздами, такими как Леонардо Ди Каприо, причём личную встречу, не для протокола, и это, по словам режиссёра, показывает всю его жадность и эго.Предпосылки войныВ документальном фильме Риттер особо подчёркивает, что вооружённому конфликту на Украине предшествовала долгая подготовка при поддержке Запада: в 2014 году власть в стране в результате госпереворота захватила оппозиция, поддержанная многочисленными праворадикальными движениями, сопротивление южных и восточных регионов, выступивших против новой незаконной власти, жестоко подавлялось, но точкой невозврата для страны стала трагедия в Одессе, где националисты 2 мая заживо сожгли 48 человек в Доме профсоюзов, - после этого жители Донбасса решили отделиться от Украины, в ответ Киев объявил своих граждан террористами и отправил против них армию, со временем эта гражданская война переросла в вооружённый конфликт с Россией."У нас в стране принято во всём обвинять Россию. Но что сделал сам президент Украины Владимир Зеленский? Для начала он мог бы выполнить Минские соглашения", - говорит Риттер.Однако на саммите лидеров "нормандской четвёрки" в Париже 10 декабря 2019 года Зеленский демонстративно ухмылялся в момент, когда президент РФ Владимир Путин делал заявление о необходимости продлить срок договора об особом статусе Донбасса и в конечном итоге придать этой норме постоянный характер."Видимо, он уже тогда знал, что Минские соглашения – это ширма для подготовки Украины к полномасштабной войне с Россией. Что касается России и Донбасса, их обманывали с самого начала", - считает Риттер.Как Украина стала нацистским государством, воюющим с РоссиейКоманда Зеленского только подливает масла в огонь. На Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля 2022 года президент Украины пригрозил признать недействительным Будапештский меморандум, согласно которому Киев отказался от ядерного арсенала, унаследованного от СССР, в обмен на гарантии безопасности и территориальной целостности, и фактически заявляет о желании вернуть ядерное оружие.И Россия начинает 24 февраля специальную военную операцию на Украине."Чтобы довести до этого, Украину нужно было сделать врагом России или анти-Россией", - констатирует Риттер.Как подчёркивает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, с Россией воевать могла только нацистская Украина, никакая другая Украина с Россией воевать не стала бы, значит, нужно было построить нацистскую Украину.Виктор Ющенко – 1-й, кого президентом Украины сделал Запад, это он на государственном уровне сделал национализм и русофобию идеологией Украины: в 2006 году реабилитировал националистическую организацию ОУН-УПА*, казнившую поляков и евреев во время Второй мировой войны, в 2010-м присвоил звание героев Украины фашистским коллаборационистам Степану Бандере и Роману Шушкевичу, а ещё призвал изгнать Черноморский флот РФ из Крыма."По сути, Ющенко разорвал связи с Россией, дав США полный карт-бланш", - констатирует Риттер.В то время один кабинет в здании СБУ был выделен под сотрудников ЦРУ, рассказывает бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, а на выпускном курсантам Академии СБУ дипломы вручал посол США на Украине вместе с представителями американских спецслужб."Наша политика заключается в том, чтобы ослабить и уничтожить Россию, Украина – это дубинка, которой мы можем побить Россию. Это не имеет никакого отношения к Украине, ничего общего с украинцами, которые для этих правительств служат просто расходным материалом", - заявил бывший американский дипломат Джеймс Джотрас.Вербовка силовиков и военных шла через Европейский центр по изучению вопросов безопасности им. Джорджа Маршалла (совместный институт министерств обороны США и ФРГ в немецком Гармиш-Партенкирхене), где раньше готовили разведчиков, а с 1993 года – политическую элиту "для продвижения демократии". Среди выпускников этих программ нынешние министры, в т.ч. обороны, послы и парламентарии из 157 стран, включая Украину. А после Майдана центр Маршалла стал Меккой для высокопоставленных украинских чиновников.Пиар ЗеленскогоВ отличие от героя "Слуги народа" Голобородько, который выгнал пиарщика и писал речи сам вместе с друзьями, на Зеленского во время предвыборной кампании тайно работала вашингтонская лоббистская компания Signal Group, в задачу которой входила организация встреч Зеленского с чиновниками администрации 45-го президента США Дональда Трампа и представителями Конгресса США. Штаб Зеленского отрицал эту связь, но есть документы, говорящие об обратном: соглашение на оказание услуг, отчёт Signal Group в Министерство юстиции США о полученных от Зеленского $69 371,8.После президентских выборов количество зарубежных пиар-агентств выросло: гражданин США из семьи украинских мигрантов Эндрю Мак – с ноября 2019 года внештатный советник Зеленского; управляющий директор PR-компании SKDK Стивен Крупин – бывший спичрайтер 44-го президента США Барака Обамы, сейчас работает на Зеленского.Что связывает президента Украины и британскую разведкуОсенью 2020 года украинские СМИ узнали о тайной встрече Зеленского с главой MI6 Ричардом Муром в штаб-квартире британской разведслужбы. Эта история удивила всех, поскольку ни во время Второй мировой войны, ни в период холодной главы государств, находящихся в состоянии конфликта, не проводили встреч с представителями иностранной разведки.Согласно протоколу, на территории другой страны президент суверенного государства встречается с равным себе по статусу, исключение – если бы глава разведки сам приехал на Украину к Зеленскому."Опуститься до уровня главы спецслужбы — это не просто признание вины. В такой момент человек становится настоящим профессиональным агентом. Всё предельно очевидно: один куратор всегда работает с одним агентом, в случае с Зеленским его непосредственным куратором стал глава MI6 Ричард Мур", - заявил Андрей Мишин.По словам Риттера, сотрудника секретной службы, нельзя просто так взять и завербовать человека в агентуру без каких-то зацепок или существенных на то оснований. И они были.В 2020 году бойцы ЧВК "Вагнер" ушли прямо из-под носа британской разведки, говорят, что операция по их задержанию сорвалась по вине Офиса президента Украины - кто-то позвонил и предупредил их. Действительно ли так и было, неизвестно, Мур не стал утруждать себя расследованием, а просто вызвал Зеленского, чтобы напомнить, где его место, а заодно обсудить степень его независимости и свободы на Украине.После встречи с главой разведслужбы Зеленский сказал, что британская сторона ждёт от них предложений по независимым СМИ."Всем ясно, что в МI6 президенту Украины была дана чёткая директива. После событий на Майдане в 2014 году на Украине появилось множество оппозиционных СМИ, которые мешали правительству выставлять Россию врагом Запада. С инакомыслящими было решено покончить руками самого Зеленского", - говорит Риттер.К президенту Украины приставили британских телохранителей, причём они же, судя по всему, сопровождали Зеленского в Буче 4 апреля 2022 года вскоре после произошедшей там провокации.И это при том, что на Украине существует целое подразделение из 1800 профессиональных военных, спецназовцев и боевых пловцов для охраны президента."Ничего удивительного. Во-первых, спецслужбы Великобритании, скорее всего, помогали Зеленскому с той театральной постановкой в Буче. Во-вторых, британцы должны следить за каждым шагом своего агента", - объясняет Риттер.Даже на встречу с министром иностранных дел Святого Престола британцем Полом Ричардом Галлахером, чьи кардиналы ведут на Украине мощную пропаганду, в Ватикане Зеленского сопровождал Ричард Мур.Как Зеленский по указке Запада разрушает УкраинуЗа 4 года президентства Зеленский выполнил или довёл до финала как минимум 10 заданий западных кураторов, которые уничтожали Украину.1. Уничтожение русского языка"Если на востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски, отцепитесь, отстаньте от них, на полном основании дайте им говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу страну", - говорил 1 марта 2014 года в телеэфире актёр Зеленский.Сразу после Майдана Верховная Рада отменила закон "Об основах государственной языковой политики" (закон Кивалова-Колесниченко), согласно которому в регионах, где представители национальных меньшинств составляли не менее 10% от численности населения, региональный язык мог использоваться наравне с государственным.Зеленский сам говорил на русском и защищал его, это привлекло многих избирателей, но уже в 2020 в статусе президента он сделал все школы украиноязычными, с января 2021-го на украинский перешла вся сфера обслуживания, летом того же года Конституционный суд страны утвердил закон об украинском языке, а за его нарушение полагается штраф."Зеленский как-то назвал Украину центром и сердцем Европы, но, мне кажется, он ошибся органом, ведь это бессердечно нарушать права 12 млн своих граждан. Как же нужно ненавидеть свой народ, чтобы наказывать за родной язык?" - недоумевает Риттер.А 28 марта 2022 года Зеленский, произносят речь на русском, старательно делал вид, что забывает язык, переспрашивая у присутствующих, как по-русски звучит то или иное украинское слово (видео с 3:51).2. Завершить церковный расколВ декабре 2018 года Порошенко создаёт неканоническую Православную церковь Украины. К главе ПЦУ митрополиту Епифанию часто приезжали американские гости: временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, госсекретари США Майкл Помпео (бывший директор ЦРУ) и Энтони Блинкен, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.Руками Зеленского американцы завершили разделение православных украинцев на "правильных" и "неправильных". У канонической Украинской православной церкви отбирали храмы, дошло и до одной из главных святынь - Киево-Печерской Лавры, Министерство культуры Украины в марте 2023 года в одностороннем порядке расторгло договор аренды и предписало монахам покинуть монастырь.Было успешно создано что-то вроде фальшивой, искусственной украинской идентичности в противовес российской, отмечает Джеймс Джотрас.3. Переписывание историиДень Победы 9 мая заменили Днём Европы 8 мая.В подмене самоидентичности рвутся общие корни, попираются общие святыни: этот народ всегда объединяла победа над нацистами в 1941-1945 годах, но при Зеленском памятники героям Великой Отечественной войны снесли, как в 1940-х при Гитлере.Ещё одним инструментом раскола стала отмена всего русского на Украине, повсеместно сносили памятники, в т.ч. учёному Михаилу Ломоносову, писателям Николаю Островскому, Максиму Горькому, Александру Пушкину.4. Запрет местных телеканалов"Я лично за свободу слова и никогда не буду закрывать никакие каналы. Не имею права, не имею полномочий", - заверял Зеленский соотечественников, глядя им в глаза, 10 сентября 2019 года.А уже 3 февраля 2021 года по приказу президента СНБО принял решение о закрытии телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne. И в тот же день Зеленский заявил, что "на Украине нет угрозы ни свободе слова, ни медиабизнесу".5. Запрет политической оппозиции20 марта 2022 года Зеленский приостановил деятельность ряда политических партий на период военного положения, в результате под запрет попали "Оппозиционная платформа— За жизнь", Партия Шария, "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".Все те, кто мог что-то возразить, были убиты, арестованы или бежали из страны.6. Превращение Украины в испытательный полигон оружия и экспериментов над людьмиВ 2005 году в стране появилось Управление по сокращению военной угрозы – детище Пентагона, - одна из задач которого заключается в изучении биологической угрозы, смертоносных вирусов и бактерий.По словам Прозорова, с тех американская сторона продвигает свои интересы и подбирается к советским наработкам, коллекция патогенов и штаммов на Украине, оставшаяся от СССР, оценивалась в $2 млрд, и США делали всё, чтобы заполучить её.После Майдана двери всех биолабораторий американцам открыла гражданка США, дочка украинских мигрантов Ульяна Супрун, исполнявшая обязанности министра здравоохранения Украины, с тех пор и начались массовые эксперименты над гражданскими и военными ВСУ из разных регионов. Всё выдавалось за благие намерения, но по всей стране начали фиксировать вспышки холеры, гепатита, ботулизма, в 2016 году в Харькове около 20 солдат умерли от гриппоподобного вируса в результате тайной утечки из лаборатории вируса калифорнийского гриппа.Американцы вели в лабораториях на Украине разработку биологического оружия нового типа, заявил Прозоров, по документам всё проходило как изучение того или иного заболевания для повышения эффективности борьбы с ним.Однако планы США нарушила российская СВО – русские могли получить доступ к документам и биоматериалам, о чём проговорилась в Конгрессе заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд."Украина располагает объектами биологических исследований. Мы обеспокоены тем, что российские войска могут попытаться взять их под свой контроль, поэтому мы работаем с украинцами над тем, как не допустить попадания любых этих исследовательских материалов в руки российских сил", - сказала дипломат 11 марта 2022 года.7. Заполонение страны иностранными наёмникамиПосле Майдана западные инструкторы начали обучать военнослужащих ВСУ, а сейчас, как сообщил в апреле 2022 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, десятки тысяч бойцов, прошедших подготовку по этим программам, сражаются против российской армии.После начала СВО к ним присоединились иностранные наёмники. Среди них на Украину приехал бывший американский военнослужащий Джон Макинтайр, но не для того, чтобы помочь в сражении против ВС РФ, а с целью собрать доказательства преступлений ВСУ и рассказать об этом миру. Через год он смог бежать в Россию."Я видел, как взорвали церковь. Они говорили: "Смотрите, это русская церковь!". Это неправильная церковь, потому что они говорят на неправильном языке. <...> 3 военных взяли 2 русских пленных, поставили их в окоп и застрелили их в голову со спины. Они засняли это и опубликовали", - вспоминает Макинтайр.8. Легализация нацизмаАмериканцы давно взяли под своё покровительство украинских националистов. В 1948 году ЦРУ запустило тайную операцию "Аэродинамик" против СССР. Вербовать напрямую украинских диссидентов, чтобы они по возвращению на Родину с оружием помогали в реализации цели отделить Украину от СССР, было рискованно, поэтому в Нью-Йорке создали компанию "Пролог", которая вербовала националистов для ведения радиоэфиров, печати газет, журналов, и брошюр, которые впоследствии распространяли в США, Канаде и на Украине.В то же время в Канаде запустили секретную операцию Redskin по привлечению украинских националистов. В сотрудничестве со спецслужбами США и Великобританией в страну перевозили украинских нацистов и неонацистов. Сегодня Канада занимает 3-е место в мире по численности украинской диаспоры – 1,3 млн человек (для сравнения, в США около 1 млн). А это серьёзная политическая сила, которая лоббирует интересы Киева и правых радикалов, более того, некоторые потомки националистов определяют политику Канады, например, вице-премьер, министр финансов Христя Фриланд, чей дедушка Михайло Хомяк был главным редактором нацистской украиноязычной газеты Польши "Краківські вісті", которая называла Гитлера "исторической личностью XX века".Фриланд называет своего деда жертвой советского режима, а сама она внесла лепту в разрушение СССР: в 1980-х годах привозила в УССР антисоветские агитационные материалы, деньги, видео- и звукозаписывающую аппаратуру для местных националистов. За это Христе запретили въезд в СССР, а с 2014 года – в Россию.Именно она вместе с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном убедила страны Западной Европы ускорить вооружение Украины в условиях СВО.В США, Канаде, Великобритании и других государствах работает "Пласт" - аналог Hitlerjugend – молодёжная структура украинских националистов, которая в годы Второй мировой войны готовила боевиков для ОУН* и СС "Галичина", из неё вышли Бандера и Шухевич, Фриланд была активным участником этого движения, в нём также состояла Екатерина Чумаченко, жена Виктора Ющенко, родившаяся в Чикаго в семье украинских эмигрантов. Выходцы "Пласта" были на Майдане и убивали жителей Донбасса, а в 2019-м Зеленский признал это движение на Украине."В середине прошлого века Гитлер погубил миллионы людей, его идеологией была ненависть к целым народам, сегодня это идеология украинской власти и её армии", - подчёркивает Риттер.То, что на Украине есть нацисты, - это хорошо, считает Запад, но при этом с нацистами на Западе борются, как будто существуют хорошие и плохие нацисты, отмечает Эрик Денесе. Хорошие нацисты – это те, которые ненавидят Россию и сражаются с ней, за это США прощают им всё.Хорошей отмазкой служили еврейские корни Зеленского - "ну какой нацизм при президенте-еврее?"9. Распродажа землиДо 2021 года на Украине действовал мораторий на продажу земли, но Зеленскому срочно понадобились деньги, и МВФ предложил кредиты в обмен на снятие этого запрета. И президент отменил мораторий, хотя в 2019-м заверял, что иностранцы смогут покупать украинские земли только, если на это дадут согласие граждане на референдуме, но никакого референдума, конечно же, не проводили.В 2018 году Институт аграрной экономики оценил стоимость украинской земли максимум в $2500/гектар, но большинство было готово выкупить за $1000. Для сравнения, тогда же пахотная земля в США стоила от $3600 (штат Оклахома) до $18 000 (штат Иллинойс), во Франции - $7200, Италии - $31 700 (почти в 13 раз дороже украинской).Интерес европейцев к украинской земле обусловлен дефицитом собственного чернозёма, а американцы преследуют совершенно иные цели."Эта земля находится в Европе, если убрать её из продовольственного цикла, у Европы будет гораздо меньше шансов стать самодостаточной, поэтому есть план снизить продовольственную безопасность Европы. США не нужно зерно – им нужен контроль. А контроль приходит только тогда, когда вы контролируете продовольственную безопасность других стран, и Украина была очень удачным проектом с точки зрения США", - объясняет бывший депутат Бундестага Вальдемар Гердт.10. Согласие на ленд-лиз от СШАБлижайшие 300 лет Украина будет работать на компании, которые вкладывают в неё деньги, а также на власти США, Великобритании и Канады. С 2014 по 2021 годы Вашингтон выделил Киеву более $2,5 млрд, а с января 2022 года по январь 2023 года – более $46 млрд на военные цели (на войну в Афганистане за 9 лет выделили меньше - $43 млрд), Лондон – почти $3 млрд в 2022 году, страны НАТО за год – почти $120 млрд."Я уверен, что как только установится мир на Украине, поток долларов прекратится, на всех площадках Украину будут брать за горло и требовать вернуть эти кредиты. И никого не будет волновать, что Украина неспособна возвращать долги – долги значительно превышают её ВВП. Промышленность разрушена. За счёт чего отдавать? Зерно экспортировать? Но на зерне много не заработаешь", - заявил Азаров.В сентябре 2022 года президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Украина начала получать оружие и технику в кредит, как СССР и Великобритания в годы Второй мировой войны. Расплатилась Россия с США только в 2006 году, т.е. она возвращала долг более 60 лет.Украина уже должна ЕС $132 млрд, или 90% ВВП. Даже заморозка выплат не поможет вовремя рассчитаться по долгам, а в это время на Украине дикая инфляция, уровень бедности достиг 24%, страна потеряла 1/5 территории и сотни тысяч жизней. Но согласиться на этот грабёж стало для Зеленского обязательным."Зеленский баллотировался как кандидат мира. Меня всегда удивляло, как ему удаётся заставлять так много украинских парней идти на эту войну, чтобы погибнуть в войне, которую они просто не могут выиграть. И всё же они продолжают идти. Только в Бахмуте Украина потеряла больше людей, чем США за всю войну во Вьетнаме", - говорит Джеймс Джотрас.Итак, права миллионов граждан нарушены, мужчин отправляют на фронт, хватая прямо на улице, русский язык и культура фактически уничтожены, каноническая церковь вот-вот окажется вне закона, страна превратилась в сафари для иностранных наёмников и полигон для кровавых экспериментов."Агент Владимир Зеленский справился с заданиями зарубежных спецслужб. Вопрос: будет ли теперь нужен хозяевам тот, кто слишком много знает и слишком много хочет?" - подытожил Риттер.*Организация, запрещённая на территории РФ

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, украина, владимир зеленский, петр порошенко, виктор ющенко, национализм, mi6, русский язык, иностранные наемники, всу