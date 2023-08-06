https://ukraina.ru/20230806/1048504190.html

Зеленский - опасные связи. Откровения иноагента Панина могут дорого стоить президенту Украины

Зеленский - опасные связи. Откровения иноагента Панина могут дорого стоить президенту Украины - 06.08.2023 Украина.ру

Зеленский - опасные связи. Откровения иноагента Панина могут дорого стоить президенту Украины

В некоторых заявлениях врагов России лучше не копаться. И деже не цитировать. Но что делать, если на самом серьезном медийном уровне у врагов России прорываются заявления, которые их сторонники, не стесняясь, публикуют не только в соцсетях. И если эти враги бравируют своими "опасными связями"?

2023-08-06T09:46

2023-08-06T09:46

2023-08-06T09:54

эксклюзив

владимир зеленский

украина

алла пугачева

вайкуле

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Помните, была передача "Песня за песней"? А теперь у нас есть передача "скандал за скандалом", и не одна!Выходка за выходкой, эпатаж за эпатажем. К сожалению. Одно только радует: происходит это всё теперь за рубежами России.Вот совсем недавно прошел фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву", на котором эпатажный украинский артист Андрей Данилко обнимался и плясал на сцене вместе с ещё более эпатажным бывшим российским актёром, иноагентом Алексеем Паниным.Но этого было мало Панину. Ему нужно ещё больше внимания, гораздо больше. Это уже один из симптомов болезни, конечно. Болезненная, неадекватная жажда внимания любой ценой. Лучший способ добыть это внимание (и кажется, единственный, доступный Панину) - эпатаж.До этого он бесконечно рассказывал про то, как он счастлив будет, если исчезнет Россия. Обзывал русских.Почему-то в среде "сбежавших либералов" особенно популярна тема фекалий.Иноагент Макаревич всё время рассказывает про вонь и фекалии (страдал от этого на территории России).Панин вот говорит: когда уже исчезнет это г...о - Россия.Люди, здесь живущие, имеют, по мнению Панина, "плавленый сырок вместо мозга". Это "злобные уродцы". Ну и так далее. Желающие могут легко ознакомиться сами. Панин болтлив и невероятно общителен. Любой может узнать его мнение по любому же поводу. Вот только нужно ли это?Зачем слушать больного человека? Панин известен только своими выходками за гранью здравого смысла и мало-мальских приличий.Но либералы и особенно их украинствующая разновидность постоянно им восхищались. Какой смелый, какой честный человек. Плавленые сырки вместо мозгов! Ну можно ли сказать лучше? Вот же какой молодец! Как творчески умеет высказаться. Вот даже в Юрмалу позвали как специального гостя.И Панин, на футболке которого было написано ругательство про нашего президента, танцевал с Данилко - Сердючкой на сцене, а зал визжал от восторга. Хохот, крики "Украина пэрэможэ!". В зале трясли жёлто-голубым флагом и прыгали (инстинкты Майдана).Посреди всей этой антирусской вакханалии восседали иноагенты Макаревич с Галкиным и Пугачёва с натянутой улыбкой. Имеются в виду косметические операции, а не выражение эмоций, Пугачёва стала уже похожей на Гуинплена, с натянутой кожей лица.Все либералы - в восторге. Аплодируют автору фразы про "плавленые сырки". Украина за Панина!И вдруг, буквально через день.Выходит его интервью с Ксенией Собчак, а следом артист и журналист Оскар Кучера публикует отрывок, в котором Панин якобы признаётся, что вступал в сексуальный контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским и что у того очень маленький... вот тот орган, которым президент Украины раньше на рояле играл. И это не руки!Да, как говорят злые языки, тогда Зеленский "доставал только до белых клавиш на рояле".Зная мстительность Зеленского, можно сказать одно: Данилко лучше в Киев не возвращаться. Зря он так недальновидно прыгал по сцене с возможным либеральным сексуальным партнёром президента Украины.А Панину-то что? А ничего, пойдет дальше куда-то про кого-то языком молоть. Кто Панину нальёт (как Собчак - шампанского), тому он и расскажет всё, что было, и чего не было.Вопрос в другом. Не в том дело, правду сказал Панин или это фейк. Не в том дело, какие у кого с кем личные отношения. Это совсем не интересно.Тем более, что раньше Панин утверждал, что с Зеленским не знаком.Может быть, это розыгрыш или "подстава" от Оскара Кучеры, недруга Панина, который опубликовал скандальный кусочек интервью. Смонтировал как-то?Все хранят молчание. Панин, наверно, пропивает гонорары. Собчак, которая брала у него интервью, готовится к встрече со Следственным комитетом. Там много всяких мерзостей Панин наговорил.Он болен! Зачем брать интервью у больного человека?Всё, что говорит и делает Панин - за гранью морали. Нужно ли брать интервью у душевнобольных людей? Много ли полезного обществу он расскажет?Как написал Оскар Кучера: не совершайте моей ошибки, не смотрите его интервью Собчак. Омерзительно. Ну, как всегда у Панина.Объяснение неожиданной скандальной популярности Панина, конечно же, есть.Если этот человек - либерал, который изрыгает мерзости про "плавленые сырки", то интервью у него берут наперебой. Нарасхват Панин!То интервью иноагенту Шихман даст, та не успеет опубликовать - Собчак приезжает. На фестивале в Латвии - желанный гость.Но что теперь делать либеральной, просвещённой публике, если окажется, что "про Зеленского" - правда? Верить ли кумиру своему, Панину? И как вообще реагировать?Вы вчера обнимали этого человека, плясали с ним, гадости пели и кричали про Россию, русских и президента. И что же теперь?Сложная ситуация.Кстати, известный психолог Вероника Степанова давно говорила, что в облике Зеленского много женственных черт. А зная нравы, царившие в КВН, многое можно предположить."Старые грешки бурной молодости, проведённой по большей части в Москве, продолжают догонять Зелебобуса, - пишет по этому поводу Татьяна Монтян. - Бандеровцы и всякие неонаци из "Азова" должны быть в восторге от такого мощного лидера нации ".А Панин, почуяв внимание публики, не сомневайтесь, наговорит ещё и ещё.На Панина заведено уголовное дело Следственным комитетом России - за призывы к терроризму. И сейчас, после интервью Собчак, будет заведено, скорее всего , ещё несколько.Раньше Панин собирался на Украину, переждать лихие времена. Но сейчас, конечно, это вряд ли уместно. Слухи пойдут нехорошие. Мол, прикрывает Зеленский своего партнёра.Вот так выпустили на волю дракона, который тут же умудрился цапнуть за ногу своих покровителей.Даже если всё это неправда! Почин положен. Не сомневайтесь, в предвыборных штабах оппонентов Зеленского уже рисуют комиксы.Зеленскому надо готовиться к предвыборной компании, где его с Паниным будут изображать... не будем уточнять, как. Зеленскому это точно не понравится.С такими друзьями и врагов не надо!А что вы хотите от Панина? Он вообще, может, решил, что это позитив для "президента "Зе", ведь Украина уже давно в Европе. По крайней мере, в плане либеральных "ценностей". Вон и новый спикер ВСУ - трансгендер.Кстати, ведь совсем недавно Панин делал оскорбительные заявления в адрес ... Украины. Угрожал предыдущему президенту, Петру Порошенко. Петру, говорил Панин, "с большим удовольствием собственными руками перерезал бы горло".Но тогда его не цитировали в либеральных СМИ и не приглашали на фестивали. Странно, почему тогда вы не брали интервью у психически явно неадекватного человека?Ну вот зачем вы растормошили Панина? Сейчас "вонь и фекалии" от него полетят действительно, в вашу сторону.Бумеранг? Он самый.

https://ukraina.ru/20230804/1048472321.html

https://ukraina.ru/20230731/1048360390.html

https://ukraina.ru/20230705/1047804797.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, владимир зеленский, украина, алла пугачева, вайкуле