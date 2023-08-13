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Военный эксперт объяснил, почему России будет только хуже, когда наступление ВСУ окончательно выдохнется

Военный эксперт объяснил, почему России будет только хуже, когда наступление ВСУ окончательно выдохнется - 13.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему России будет только хуже, когда наступление ВСУ окончательно выдохнется

Не надо ждать момента истины, когда ВСУ перестанут наступать. Главная цель России в ходе СВО – уничтожить военный потенциал противника. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру

2023-08-13T12:18

2023-08-13T12:18

2023-08-13T12:18

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Более того, если ВСУ перестанут наступать, они начнут закапываться и обороняться, а это нам не совсем выгодно, поэтому пока Киев вынуждена в политических целях растрачивать свой наступательный потенциал, для России это очень хорошо, подчеркнул эксперт.Наше командование грамотно учит личный состав, потому что это самое главное и его надо беречь. Мы проводим операции так, чтобы нести минимальные потери в людях, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, вс рф, наступление, сво, артиллерия, авиация