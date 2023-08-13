Военный эксперт объяснил, почему России будет только хуже, когда наступление ВСУ окончательно выдохнется - 13.08.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему России будет только хуже, когда наступление ВСУ окончательно выдохнется
Военный эксперт объяснил, почему России будет только хуже, когда наступление ВСУ окончательно выдохнется - 13.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему России будет только хуже, когда наступление ВСУ окончательно выдохнется
Не надо ждать момента истины, когда ВСУ перестанут наступать. Главная цель России в ходе СВО – уничтожить военный потенциал противника. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
2023-08-13T12:18
2023-08-13T12:18
новости
россия
всу
вс рф
наступление
сво
артиллерия
авиация
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Более того, если ВСУ перестанут наступать, они начнут закапываться и обороняться, а это нам не совсем выгодно, поэтому пока Киев вынуждена в политических целях растрачивать свой наступательный потенциал, для России это очень хорошо, подчеркнул эксперт.Наше командование грамотно учит личный состав, потому что это самое главное и его надо беречь. Мы проводим операции так, чтобы нести минимальные потери в людях, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, вс рф, наступление, сво, артиллерия, авиация
Новости, Россия, ВСУ, ВС РФ, наступление, СВО, артиллерия, авиация

Военный эксперт объяснил, почему России будет только хуже, когда наступление ВСУ окончательно выдохнется

12:18 13.08.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСела на освобожденной территории в Донецкой области
Села на освобожденной территории в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
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Не надо ждать момента истины, когда ВСУ перестанут наступать. Главная цель России в ходе СВО – уничтожить военный потенциал противника. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
Более того, если ВСУ перестанут наступать, они начнут закапываться и обороняться, а это нам не совсем выгодно, поэтому пока Киев вынуждена в политических целях растрачивать свой наступательный потенциал, для России это очень хорошо, подчеркнул эксперт.
"И очень хорошо, что мы можем себе позволить в этих позиционных боях натаскать своих мобилизованных и добровольцев, улучшить связь и взаимодействие, пересмотреть логистику и наладить взаимоотношение пехоты с артиллерией", - считает Полищук.
Наше командование грамотно учит личный состав, потому что это самое главное и его надо беречь. Мы проводим операции так, чтобы нести минимальные потери в людях, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУВС РФнаступлениеСВОартиллерияавиация
 
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