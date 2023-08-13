https://ukraina.ru/20230813/1048657581.html
Военный эксперт объяснил, почему России будет только хуже, когда наступление ВСУ окончательно выдохнется
Военный эксперт объяснил, почему России будет только хуже, когда наступление ВСУ окончательно выдохнется - 13.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему России будет только хуже, когда наступление ВСУ окончательно выдохнется
Не надо ждать момента истины, когда ВСУ перестанут наступать. Главная цель России в ходе СВО – уничтожить военный потенциал противника. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
2023-08-13T12:18
2023-08-13T12:18
2023-08-13T12:18
новости
россия
всу
вс рф
наступление
сво
артиллерия
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/18/1048219156_0:120:3070:1848_1920x0_80_0_0_23afddd6378efc2fa2e2c972924c45ad.jpg
Более того, если ВСУ перестанут наступать, они начнут закапываться и обороняться, а это нам не совсем выгодно, поэтому пока Киев вынуждена в политических целях растрачивать свой наступательный потенциал, для России это очень хорошо, подчеркнул эксперт.Наше командование грамотно учит личный состав, потому что это самое главное и его надо беречь. Мы проводим операции так, чтобы нести минимальные потери в людях, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/18/1048219156_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_f9ee1c2235807455f7077e0a47234775.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, вс рф, наступление, сво, артиллерия, авиация
Новости, Россия, ВСУ, ВС РФ, наступление, СВО, артиллерия, авиация
Военный эксперт объяснил, почему России будет только хуже, когда наступление ВСУ окончательно выдохнется
Не надо ждать момента истины, когда ВСУ перестанут наступать. Главная цель России в ходе СВО – уничтожить военный потенциал противника. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
Более того, если ВСУ перестанут наступать, они начнут закапываться и обороняться, а это нам не совсем выгодно, поэтому пока Киев вынуждена в политических целях растрачивать свой наступательный потенциал, для России это очень хорошо, подчеркнул эксперт.
"И очень хорошо, что мы можем себе позволить в этих позиционных боях натаскать своих мобилизованных и добровольцев, улучшить связь и взаимодействие, пересмотреть логистику и наладить взаимоотношение пехоты с артиллерией", - считает Полищук.
Наше командование грамотно учит личный состав, потому что это самое главное и его надо беречь. Мы проводим операции так, чтобы нести минимальные потери в людях, заключил собеседник издания.