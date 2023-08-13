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СМИ США рассказали, как русское "Торнадо" в зоне СВО закружило и унесло наемников вместе со "Старлинком"

СМИ США рассказали, как русское "Торнадо" в зоне СВО закружило и унесло наемников вместе со "Старлинком" - 13.08.2023 Украина.ру

СМИ США рассказали, как русское "Торнадо" в зоне СВО закружило и унесло наемников вместе со "Старлинком"

Российская армия в зоне СВО задействовала уникальные реактивные системы залпового огня "Торнадо" для нанесения мощных ударов по позициям иностранных военных в районе населенного пункта Николаевка (ДНР). Об этом 13 августа сообщает американское издание Military Watch

2023-08-13T09:40

2023-08-13T09:40

2023-08-13T09:40

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Ранее начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев заявил, что расчеты РСЗО "Торнадо-С" уничтожили пункт управления подразделения иностранных наемников с терминалом связи "Старлинк" в Николаевке.Журналисты отмечают, что главное преимущество этого оружия — большой радиус поражения и возможность применения гораздо более точных ракет.Кроме того, эти системы активно производились в больших количествах в течение последнего десятилетия, уточняет автор материала.Семейство "Торнадо" был разработан тульским научно-производственным объединением "СПЛАВ" для замены прежних разработок — РСЗО "Град" и РСЗО "Смерч"."Торнадо" гораздо более эффективен за счёт новой системы управления огнём с собственным ГЛОНАСС-навигатором в пусковой установке и новым компьютеризированным баллистическим вычислителем.Это позволяет установкам РСЗО вести огонь по целям, которые устанавливаются через единую систему управления тактического звена в автоматическом режиме без использования станций расчёта баллистики и без ручной наводки механики.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, днр, сша, торнадо-с, рсзо, оружие, иностранные наемники