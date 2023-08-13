https://ukraina.ru/20230813/1048647573.html

Генерал Юзеф Галлер: 150 лет клятвопреступнику во имя Польши

Генерал Юзеф Галлер: 150 лет клятвопреступнику во имя Польши - 13.08.2023 Украина.ру

Генерал Юзеф Галлер: 150 лет клятвопреступнику во имя Польши

"Армия Галлера" создавалась во Франции для борьбы с большевиками и помощи российским белогвардейцам. С большевиками ей действительно столкнуться довелось, но вообще Юзеф Галлер поступал в соответствии со своими представлениями о патриотизме и политической целесообразности

2023-08-13T18:00

2023-08-13T18:00

2023-08-13T18:00

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Купеческая семья Галлеров к концу XVIII века слыла одной из самых богатых в Кракове. Её родоначальником был немецкий купец Иоганн Галлер, который приехал в Краков из Баварии ещё в 1482 году. Хотя к моменту исчезновения Речи Посполитой с карты Европы Галлеры давно считали себя поляками, однако немецкий предок явно помог семье в деле обретения австрийского дворянства. Галлеры получили его в 1795 году от императора Фердинанда II вместе с приставкой "фон Халленбург" (von Hallenburg) к фамилии.Генрик Галлер фон Халленбург продолжал традиции своего рода. Кроме собственного большого имения в селе Юрчицы под Краковом, он также принимал участие в работе Галицкого земельного кредитного общества (ипотечного банка), и позже стал его директором. Он считал долгом поляков подготовку соответствующего офицерского корпуса, поэтому все его сыновья учились в лучших австрийских военных училищах и академиях.Юзеф Галлер, который родился 13 августа 1873 года в Юрчицах, был третьим сыном в семье. Первые годы он вместе с многочисленными братьями и сёстрами получал семейное воспитание, но в 1882 году Галлеры перебрались во Львов. Там Юзеф окончил немецкую гимназию, после чего учился в престижных реальных школах на территории нынешних Словакии и Чехии, и, наконец, в Технической военной академии в Вене. Курсантами последней были, в том числе, члены императорской фамилии.Галлер окончил артиллерийский факультет академии в 1895 году, и в чине подпоручика был зачислен в 11-й артиллерийский полк во Львове. В 1896-1901 годах он служил в 31-м артиллерийском полку в Станиславове (ныне Ивано-Франковск), где стал поручиком, а потом вернулся во Львов, где в 1909-м получил чин капитана артиллерии. Но после этого Юзеф Галлер решил оставить военную службу. Сам он в своих воспоминаниях так описывал причины этого:"Возродились надежды на войну народов, о которой молил Адам Мицкевич. Это, в том числе, заставило меня в 1908 году принять решение уйти в отставку с действительной службы в австро-венгерской армии как можно скорее... Достигнув звания капитана, не в силах больше ничему научиться в австрийской артиллерии, я оставил её ради служения стране иным путем, до тех пор, пока я не буду нужен Родине".Несколько лет Галлер занимался развитием польского кооперативного движения в Галичине, но потом военная выучка взяла своё. Он стал заниматься милитаризацией польского гимнастического общества "Сокол". С середины 1912 года Галлер интенсивно работал как военный инструктор: создавал "Военизированные дружины" в рамках "Сокола", которые занимались строевой и тактической подготовкой, а также стрельбой, организовывал тайные солдатские, унтер-офицерские и офицерские курсы для польской молодежи.Экскурсии "соколов" в горы все чаще напоминали военные учения, а кульминацией этих приготовлений стал Львовский слет "Сокола" летом 1913 года, когда "Военизированные дружины" под командованием Галлера провели мобилизацию и сосредоточение своих подразделений, и организовали учения, имитирующие оборону Львова от русских войск.Когда в августе 1914 года началась Первая мировая война, Вена дала добро на формирование двух Легионов Польских – Западного в Кракове и Восточного во Львове. Однако Восточный легион, в котором доминировали выходцы из "Сокола", был распущен австрийцами, потому что "соколы" отказались принести присягу на верность императору Францу Иосифу I. Они заявили, что готовы проливать кровь только как Войско Польское, с гарантией того, что это принесёт пользу польскому народу.При этом более тысячи львовских "соколов" во главе с Юзефом Галлером, который присягнул на верность императору много лет назад, всё же присоединились к Западному легиону, где составили костяк 2-й "Карпатской", или "Железной" бригады Легионов Польских. Галлер командовал в ней 3-м полком, и уже в конце сентября 1914 года получил чин подполковника, а в марте 1915-го – полковника.Примечательно, что самую серьёзную рану в своей жизни Юзеф Галлер получил не на фронте, а в автомобильной катастрофе. 7 мая 1915 года он вместе с полковником Владиславом Сикорским (в годы Второй мировой – главой правительства Польши в эмиграции) перевернулся на машине под Ченстоховой. Галлер получил множественные переломы ноги, потому почти год находился на лечении и реабилитации.В июле 1916 года полковник Галлер был назначен командующим 2-й бригады Легионов Польских. А 5 ноября того же года власти Германии и Австро-Венгрии гарантировали создание Королевства Польского, и в апреле 1917-го немецкий генерал-губернатор Варшавы Ганс Гартвиг фон Беселер начал организацию Польских вооружённых сил (Polnische Wehrmacht). В их состав должны были войти все три существовавшие на тот момент бригады Легионов Польских, но немцы потребовали от легионеров принести присягу на верность немецкому кайзеру Вильгельму II(до того они присягали монарху Австро-Венгрии).Юзеф Пилсудский, который имел наибольшее влияние на Легионы, рекомендовал полякам не приносить присягу. Большинство военных 1-й и 3-й бригад Легионов Польских демонстративно отказались её принести 9 июля 1917 года, после чего немцы отправили Пилсудского за решётку.Однако 2-я бригада под командованием Юзефа Галлера, с самого начала имевшая мало связей с Пилсудским, присягу приняла. Она стала основой Польского вспомогательного корпуса, который поначалу находился под немецким командованием, но потом был переведён в Перемышль и передан в состав австро-венгерской армии. Правда, опять присягать императору, к тому времени уже Карлу I, легионеров не заставляли.В конце октября 1917 года этот корпус передислоцировали в район города Черновцы, на укрепление австрийско-русского фронта. Однако воевать полякам пришлось… с австрийскими войсками. Узнав в начале февраля 1918 года о подписании "Брестского мира" между Советской Россией и Центральными державами, полковник Галлер и другие командиры 2-й бригады Легионов Польских решили прорвать фронт у села Раранча (ныне Ридковцы в Черновицкой области). Их целью было присоединиться к 2-му Польскому корпусу, который с декабря 1917-го формировался в бессарабском городе Сороки (ныне Молдавия).Вечером 15 февраля 1918 года поляки двинулись к линии окопов. Им пытался помешать 53-й пехотный полк, состоящий в основном из хорватов, но он был быстро разбит. Поскольку ни с австрийской, ни с российской стороны в окопах никого не было, около 100 офицеров и 1500 солдат перешли на другую сторону. Через Хотин и Каменец-Подольский 2-я бригада Легионов Польских 6 марта 1918-го добралась до Сорок и вошла в состав 2-го Польского корпуса. Его командующий, генерал-лейтенант Российской армии Сильвестр Станкевич, этнический поляк, был рад пополнению, и новой присяги от соплеменников не требовал.Более того, 28 марта Станкевич передал Галлеру командование корпусом, а сам отбыл в Добровольческую армию. Новый командующий 7 апреля 1918-го получил от Регентского совета Королевства Польского в Варшаве звание генерала, однако 10-11 мая под Каневом 2-й Польский корпус был окружён и разгромлен немецкими частями, к тому времени занимавшими большую часть современной Украины.Польские потери составили примерно 1000 убитых и раненых. Часть оставшихся в живых поляков были отправлены в лагеря для военнопленных (около 4000 человек), а 1500-2000 удалось спастись. Юзеф Галлер инсценировал свою смерть в бою, и через Киев, Москву и Мурманск в июле 1918-го прибыл во Францию.Там он стал членом Польского национального комитета, представлявшего интересы поляков перед странами Антанты, а 4 октября был назначен командующим Польской армией во Франции. Благодаря цвету мундиров она получила название "Голубой армии", но её часто называли просто "армия Галлера".Антанта сформировала и вооружила её для борьбы с большевиками и помощи белогвардейцам, и Галлер обещал заняться именно этим. Однако прибыв в Польшу в апреле 1919-го, генерал сразу же отправился на польско-украинский фронт в родной Галичине. Пока Париж требовал от "Голубой армии" воевать с Советской Россией, та заканчивала ликвидацию Западно-Украинской народной республики. Понятно, что решение об этом было принято не военными, а лидером Польши Юзефом Пилсудским, но Галлер его команды с удовольствием выполнил.После покорения Галичины популярность Галлера в Польше была огромной, чего опасался Пилсудский. Кроме того, он не забыл ситуацию с присягой. Ещё до завершения боёв с украинцами генерала назначили командующим Юго-Западным фронтом на границе с Германией, где боевых действий не предполагалось. В сентябре 1919 года армия Галлера была реорганизована, и её подразделения стали частями польской армии.В октябре 1919 года генерал был назначен командующим Поморским фронтом, задачей которого был мирный приём части немецких земель, отошедших Польше. Именно в этой должности в феврале 1920 года Галлер возглавил символическую церемонию "обручения Польши с морем" в городе Пуцк.Но с обострением на польско-советском фронте в июле 1920 года Юзеф Галлер был назначен командующим Северным фронтом и генеральным инспектором польской Добровольческой армии, которую он в значительной мере и создал. А во время Варшавской битвы в августе 1920-го он возглавлял войска, оборонявшие передовые позиции у столицы.После подписания перемирия между Польшей и Советской Россией военная карьера Галлера фактически закончилась. Пилсудский явно завидовал его популярности, которую ранее сам использовал – именно изображение генерала Галлера летом 1920-го было размещено на пропагандистских плакатах, призывающих вступать в ряды Войска Польского.В октябре 1920 года Юзеф Галлер был переведён на административный пост – генерального инспектора артиллерии. В 1926 году генерал осудил майский путч Пилсудского, после чего был уволен из армии.Позже Галлер занимался политической деятельностью. В 1936-1939 годах был одним из организаторов и руководителей Front Morges, оппозиционного диктатуре Пилсудского, а в 1937-м возглавил "Партию Труда".После начала Второй мировой войны генерал Галлер через Румынию прибыл во Францию, где в качестве министра без портфеля входил в польское правительство в эмиграции, возглавляемое Владиславом Сикорским. После поражения Франции и переезда этого правительства в Лондон, в 1940-1943 годах Юзеф Галлер был в нём министром образования.По окончании войны генерал остался в Британии, и не принимал особого участия в деятельности польской эмиграции. Умер он в 1960 году и был похоронен в Лондоне, но в 1993-м прах Юзефа Галлера был перенесён в гарнизонный костёл Кракова.После 1989 года именем генерала Галлера названы сотни улиц и площадей в различных городах Польши, ему установлены немало памятников. Не удивимся, если такая улица или памятник появятся во Львове.

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история, история украины, польша, 1920-е, юзеф пилсудский