Эксперт объяснил, почему в России нужна новая мобилизация и кто может отправиться на фронт - 13.08.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему в России нужна новая мобилизация и кто может отправиться на фронт
Эксперт объяснил, почему в России нужна новая мобилизация и кто может отправиться на фронт - 13.08.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему в России нужна новая мобилизация и кто может отправиться на фронт
Чтобы удержать линию соприкосновения и освобождать новые территории России необходима новая волна мобилизации. Бойцам на линии фронта нужна замена, чтобы восстановить силы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
2023-08-13T08:50
2023-08-13T08:50
новости
россия
мобилизация
сво
вс рф
украина
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Российская промышленность наконец встала на военные рельсы. Это значит, что "под тем или иным соусом" в стране должна произойти вторая волна мобилизации, отметил политолог.Не всем нравится само понятие "мобилизация". Но не так важны формулировки, можно набрать в армию призывников или уже отслуживших людей. Можно привлечь бывших силовиков, которые работают в охранных предприятиях, добавил он.После отдыха бойцы с удвоенными силами пойдут на линию боевого соприкосновения. Но в это время эту линию кто-то должен держать. Поэтому без новой мобилизации России не обойтись. Более того, наступление ВСУ захлебнулось, а ВС РФ необходимо выходить на линию Днепра, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230806/1048485098.html
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новости, россия, мобилизация, сво, вс рф, украина, служба
Новости, Россия, мобилизация, СВО, ВС РФ, Украина, служба

Эксперт объяснил, почему в России нужна новая мобилизация и кто может отправиться на фронт

08:50 13.08.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкбронежилет военный
бронежилет военный - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Чтобы удержать линию соприкосновения и освобождать новые территории России необходима новая волна мобилизации. Бойцам на линии фронта нужна замена, чтобы восстановить силы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
Российская промышленность наконец встала на военные рельсы. Это значит, что "под тем или иным соусом" в стране должна произойти вторая волна мобилизации, отметил политолог.
Не всем нравится само понятие "мобилизация". Но не так важны формулировки, можно набрать в армию призывников или уже отслуживших людей. Можно привлечь бывших силовиков, которые работают в охранных предприятиях, добавил он.
"Для занятия новых территорий нам все равно нужно минимум 300-400 тысяч человек. Многие наши бойцы, которые провели 1,5 года на фронте, не были в отпусках. Многие были ранены не один раз. Им все равно нужна замена, чтобы дать им возможность отдохнуть", - подчеркнул Баранчик.
После отдыха бойцы с удвоенными силами пойдут на линию боевого соприкосновения. Но в это время эту линию кто-то должен держать. Поэтому без новой мобилизации России не обойтись. Более того, наступление ВСУ захлебнулось, а ВС РФ необходимо выходить на линию Днепра, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Подготовка мобилизованных перед отправкой в войска - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
6 августа, 06:21
Эксперт объяснил, почему для победы Россия нужна новая мобилизация и переход на "военные рельсы"Через полтора года, учитывая поддержку США и южнокорейские кредиты, Польша превратится в серьезную военную силу, направленную против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
 
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