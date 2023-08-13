https://ukraina.ru/20230813/1048642824.html

Эксперт объяснил, почему в России нужна новая мобилизация и кто может отправиться на фронт

Эксперт объяснил, почему в России нужна новая мобилизация и кто может отправиться на фронт - 13.08.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему в России нужна новая мобилизация и кто может отправиться на фронт

Чтобы удержать линию соприкосновения и освобождать новые территории России необходима новая волна мобилизации. Бойцам на линии фронта нужна замена, чтобы восстановить силы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик

2023-08-13T08:50

2023-08-13T08:50

2023-08-13T08:50

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Российская промышленность наконец встала на военные рельсы. Это значит, что "под тем или иным соусом" в стране должна произойти вторая волна мобилизации, отметил политолог.Не всем нравится само понятие "мобилизация". Но не так важны формулировки, можно набрать в армию призывников или уже отслуживших людей. Можно привлечь бывших силовиков, которые работают в охранных предприятиях, добавил он.После отдыха бойцы с удвоенными силами пойдут на линию боевого соприкосновения. Но в это время эту линию кто-то должен держать. Поэтому без новой мобилизации России не обойтись. Более того, наступление ВСУ захлебнулось, а ВС РФ необходимо выходить на линию Днепра, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230806/1048485098.html

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новости, россия, мобилизация, сво, вс рф, украина, служба