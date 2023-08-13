Эксперт объяснил, почему в России нужна новая мобилизация и кто может отправиться на фронт
Чтобы удержать линию соприкосновения и освобождать новые территории России необходима новая волна мобилизации. Бойцам на линии фронта нужна замена, чтобы восстановить силы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
Российская промышленность наконец встала на военные рельсы. Это значит, что "под тем или иным соусом" в стране должна произойти вторая волна мобилизации, отметил политолог.
Не всем нравится само понятие "мобилизация". Но не так важны формулировки, можно набрать в армию призывников или уже отслуживших людей. Можно привлечь бывших силовиков, которые работают в охранных предприятиях, добавил он.
"Для занятия новых территорий нам все равно нужно минимум 300-400 тысяч человек. Многие наши бойцы, которые провели 1,5 года на фронте, не были в отпусках. Многие были ранены не один раз. Им все равно нужна замена, чтобы дать им возможность отдохнуть", - подчеркнул Баранчик.
После отдыха бойцы с удвоенными силами пойдут на линию боевого соприкосновения. Но в это время эту линию кто-то должен держать. Поэтому без новой мобилизации России не обойтись. Более того, наступление ВСУ захлебнулось, а ВС РФ необходимо выходить на линию Днепра, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
6 августа, 06:21Эксперт объяснил, почему для победы Россия нужна новая мобилизация и переход на "военные рельсы"Через полтора года, учитывая поддержку США и южнокорейские кредиты, Польша превратится в серьезную военную силу, направленную против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков