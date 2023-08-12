Кандидат в президенты США пообещал, что Украина не войдет в НАТО - 12.08.2023 Украина.ру
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Кандидат в президенты США пообещал, что Украина не войдет в НАТО
Кандидат в президенты США пообещал, что Украина не войдет в НАТО - 12.08.2023 Украина.ру
Кандидат в президенты США пообещал, что Украина не войдет в НАТО
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами 11 августа в соцсети X (бывшая Twitter) пообещал в случае победы в борьбе за пост американского лидера гарантировать, что Украина не войдет в НАТО
2023-08-12T09:42
2023-08-12T09:42
сша
зарубежье
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новости
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"Мы поддержим заморозку нынешних контрольных линий, вновь откроем экономические отношения с Россией и обязуемся, что НАТО не примет Украину в обмен на выход России из военного сотрудничества с Китаем, перемещение ядерного оружия из Калининграда и сворачивание военного присутствия в западном полушарии", - написал Рамасвами.В середине июля политик уже призывал Вашингтон к сделке с Москвой об отказе принимать Украину в НАТО в обмен на обязательство России не развивать отношения с Китаем.Согласно июльским опросам общественного мнения, Рамасвами на выборах президента готовы поддержать порядка 3% избирателей.
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сша, зарубежье, украина, нато, новости
США, Зарубежье, Украина, НАТО, Новости

Кандидат в президенты США пообещал, что Украина не войдет в НАТО

09:42 12.08.2023
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного
Президент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами 11 августа в соцсети X (бывшая Twitter) пообещал в случае победы в борьбе за пост американского лидера гарантировать, что Украина не войдет в НАТО
"Мы поддержим заморозку нынешних контрольных линий, вновь откроем экономические отношения с Россией и обязуемся, что НАТО не примет Украину в обмен на выход России из военного сотрудничества с Китаем, перемещение ядерного оружия из Калининграда и сворачивание военного присутствия в западном полушарии", - написал Рамасвами.
В середине июля политик уже призывал Вашингтон к сделке с Москвой об отказе принимать Украину в НАТО в обмен на обязательство России не развивать отношения с Китаем.
Согласно июльским опросам общественного мнения, Рамасвами на выборах президента готовы поддержать порядка 3% избирателей.
Зарубежные страны. Великобритания - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
06:45
Политолог о том, почему Россия должна бить по Британии и США, чтобы остановить войну на УкраинеВ ходе конфликта на Украине США и Великобритания не несут никаких издержек и ведут войну в комфортных условиях, это абсолютно неправильно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
 
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