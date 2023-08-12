Кандидат в президенты США пообещал, что Украина не войдет в НАТО
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами 11 августа в соцсети X (бывшая Twitter) пообещал в случае победы в борьбе за пост американского лидера гарантировать, что Украина не войдет в НАТО
"Мы поддержим заморозку нынешних контрольных линий, вновь откроем экономические отношения с Россией и обязуемся, что НАТО не примет Украину в обмен на выход России из военного сотрудничества с Китаем, перемещение ядерного оружия из Калининграда и сворачивание военного присутствия в западном полушарии", - написал Рамасвами.
В середине июля политик уже призывал Вашингтон к сделке с Москвой об отказе принимать Украину в НАТО в обмен на обязательство России не развивать отношения с Китаем.
Согласно июльским опросам общественного мнения, Рамасвами на выборах президента готовы поддержать порядка 3% избирателей.
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