https://ukraina.ru/20230812/1048630769.html

Александр Фролов: В Европе нет неких "европейских зарплат"

Александр Фролов: В Европе нет неких "европейских зарплат" - 12.08.2023 Украина.ру

Александр Фролов: В Европе нет неких "европейских зарплат"

Украина, пожалуй, была чуть ли не единственной страной на постсоветском пространстве, где объем потребления газа не рос, а снижался, в расчете на душу населения, отмечает заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра "Инфотек" Александр Фролов.

2023-08-12T20:21

2023-08-12T20:21

2023-08-12T20:21

интервью

фролов александр

европа

украина

газ

энергетика

владимир путин

сертификат

электростанции

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/14/1039943364_102:35:744:396_1920x0_80_0_0_375c1d4c71c3683947893a6123ba04ea.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.– Александр Сергеевич, поговорим о глобальной энергетике и нефтегазовом секторе. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сертификаты происхождения электроэнергии. Туда же еще входят атрибуты генерации. Что это позволит урегулировать, или может быть, упростить для участников рынка?– Российская Федерация, как и большинство развитых стран, как это любят у нас говорить, взяла курс на увеличение доли возобновляемых источников энергии в общей структуре восстановленной мощности всех электростанций.У нас на данный момент, если брать единую энергосистему электростанций, порядка 245 гигаватт, из них около 2% по установленной мощности возобновляемые источники энергии (ВИЭ).При том, это то, что раньше пытались называть "новыми возобновляемыми", а именно - это солнечные, ветровые электростанции.Понятно, что гидроэлектростанции чисто физически также являются возобновляемыми, точнее, вода в гидроэлектростанциях также является возобновляемым источником энергии, и поэтому гидроэлектростанции, опять же, с точки зрения простой физики можно было бы смело отнести к возобновляемым источникам энергии, к электрогенерации, работающей на возобновляемых источниках.Но, как правило, чисто юридически у нас только малые ГЭС относятся к ВИЭ, юридический вопрос здесь, пожалуй, доминирует, потому что он тянет за собой вопрос финансовый, а именно различного рода меры поддержки, различного рода тарифы, которые обеспечивают рентабельность и ускоренный рост ВИЭ.Понятно, что гидроэлектростанции, хоть физики будут выкрикивать: "Это ВИЭ! Это ВИЭ!" – никого это не будут интересовать, потому что гидроэлектростанции в этом плане выпадают за правовое поле, в рамках которого существуют эти самые ВИЭ. Ветровые, солнечные, а также малые гидроэлектростанции к возобновляемым источникам энергии относятся.Но тут возникает вопрос, а как вы должны определять, что это ВИЭ, или не ВИЭ, должна быть какая-то система сертификации? И вот эта система вводится.В этом плане никаких новшеств мы не привнесли, по сути, мы продолжаем двигаться в том же курсе, в котором двигались, когда наши взаимоотношения с Европейским Союзом были гораздо теплее, чем сейчас.Я напомню, что в Европейском Союзе в середине 2021 года были приняты основные параметры углеродных налогов. Углеродный налог планировалось накладывать на импортируемые продукты из категории "электроэнергия".Далее – это различного рода металлы, удобрения, цемент. То есть, это продукты, в которых довольно большую долю занимает электроэнергия. И в целом за которыми следует так называемый большой углеродный след.И вот эти налоги, а также система, которую они порождали, должна была ускорять переход на безуглеродные источники энергии, или на низкоуглеродные источники энергии, как их еще называют, это в данном случае одно и то же.И подобного рода система должна была стимулировать сокращение углеродного следа.Соответственно, мы, как страна-поставщик неких товаров, которые попадают под это налогообложение, должны были вводить под себя схожую систему оценки углеродного следа, схожую систему поддержки возобновляемых источников энергии, с тем, чтобы, синхронизировав свое законодательство с законодательством страны или региона, покупающего ваши товары, иметь возможность доказывать, что углеродный след у нас очень низкий, что возобновляемых источников энергии в производстве этого товара было очень много. Или что производитель купил соответствующие зеленые сертификаты, которые финансово компенсируют этот углеродный след. В общем, вы создавали систему, которая позволяла легко и непринужденно покупателю оценивать, насколько ваш товар подходит под те параметры качества, которые определены у этого самого покупателя.Ну, а так как в целом на рынок Европейского Союза, несмотря на имеющий место сейчас кризис, все-таки завязаны деловые отношения у многих стран мира, у того же Китая, то так или иначе данная система начинала охватывать многие регионы. И мы либо напрямую, ориентируясь на европейцев, как это было до 2022 года, либо косвенным образом, ориентируясь на наши дружественные страны, которые уже в свою очередь ориентируются на эту систему, начинаем вводить у себя нечто похожее.Кроме того, вы можете продавать электрическую энергию под видом произведенной на ветроэлектростанциях, или солнечных электростанциях. Если вы будете ночью поставлять эту электроэнергию в сеть, солнечные электростанции, тут стоит задаться вопросом, а вы точно производите электрическую энергию на солнечных электростанциях, или вы где-то поставили несколько дизельных генераторов, довольно крупных? Или небольшие дизельные электростанции, которые ночью начинают вырабатывать электрическую энергию, и обеспечивают вам хорошую норму прибыли.И чтобы такого не происходило – есть зеленые сертификаты. Чтобы можно было покупать эти зеленые сертификаты, по большому счету, мы сейчас как раз переходим к теме поддержки не самого развития возобновляемых источников энергии, а поддержки снижения углеродного следа.И тут нужно пояснить. Например, вы производите цемент. Это довольно энергоемкое производство, требующее большого количества электрической энергии. Допустим, вы получаете эту электрическую энергию с угольной электростанции, но вам надо по каким-то причинам, у вас допустим, есть такие причины – вам надо показать, что углеродный след вашей продукции очень низок.Как вы это можете сделать, если жжется уголь, выбрасывается огромное количество СО₂ Итак, нам надо доказать, что выбросов СО₂ за вашей продукцией мало. Как вы это можете сделать? Вы либо можете переключиться на ветровые, солнечные электростанции, покупать электричество у них, но это прерывистая генерация, а вам нужно, чтобы электрическая энергия шла постоянно с прогнозируемым и нужным вам объемом, и не могут это такие электростанции обеспечить чисто физически.Ветер дует не по нашей воле, не по нашему хотению, солнце светит далеко не всегда, в отдельные дни солнце может светить особо ярко, в отдельные дни небо могут закрыть тучки, и электрическая энергия, вырабатываемая на солнечных электростанциях, будет пропорциональным образом сокращаться.Опять же, ночью, по вполне объяснимым причинам, конечно же, солнечные электростанции вообще не работают, хотя, казалось бы, ночью вам электрическая энергия все равно нужна, или поздним вечером, когда уже темно.А вам нужна электрическая энергия постоянно. Производство любое промышленное не может базироваться на ВИЭ как таковом. Точнее, при прочих равных условиях - я могу сейчас обрисовать некую систему, в рамках которой промышленное производство может работать, но - при прочих равных условиях лучше базироваться на традиционной генерации, это угольная, газовая, гидроэлектростанция, это атомная электростанция. В общем, на них надо полагаться.Но углеродный след вам надо сократить, тогда вы просто выходите и покупаете зеленый сертификат. То есть, вот эти электростанции, по сути, за счет своей работы, солнечные и ветровые, они сокращают объемы выбросов СО₂, и таким образом вы можете покупать у них, условно говоря, вот этот виртуальный объем сокращенного выброса.Они за счет своей работы сократили выбросы, суммарно в энергосистеме, на какой-то объем, и вот вы покупаете у них эти сокращенные выбросы. Не только такого рода электростанции могут осуществлять подобную деятельность.Подобную деятельность могут осуществлять и нефтегазовые компании. Допустим, вы взяли некий объем СО₂, уловленный на промышленном предприятии. Такое тоже можно делать.Кстати, вы можете подобного рода мероприятиями заниматься, как один из вариантов, но может какая-то посторонняя компания, в том числе, нефтегазовая, заниматься улавливанием СО₂, и потом утилизация этого СО₂, допустим, закачивая углекислый газ в пласт.Вот такие проекты тоже есть, так тоже можно делать, и это тоже будет позволять выпускать некий зеленый сертификат, который могут покупать те, кому нужно показать – вот мы, пусть и не физически, но финансово мы компенсировали.Ну и соответственно, подобного рода системы зеленой сертификации будут позволять ускоренно развиваться ВИЭ, и ускоренно развиваться другим проектам, сокращающим углеродный след продукции.Некие физические последствия подобной системы – не сказать, чтобы совсем не противоречивы. Не сказать, что, к примеру, Российской Федерации страшно нужна возобновляемая энергетика как таковая, но в рамках некоей международной системы, где нам нужно что-то кому-то показывать, доказывать и подтверждать некими сертификатами, принимаемыми той стороной – да, такая система нужна и такая система имеет смысл.У нее есть ряд негативных последствий, вписанных в общий негативный контекст развития возобновляемой генерации. Так, к примеру, чрезмерная доля возобновляемой генерации может приводить к низкой устойчивости энергопоставок и к нарушению тех рыночных принципов, которые, как правило, лежат в основе самого вот этого рынка энергоносителей.И опять же, за этим надо следить, не допускать, чтобы у нас подобного рода система нарушала работу нашего энергорынка, тем более, что наш энергорынок имеет более выраженную социальную составляющую, чем в той же Европе.Если вдруг кто не понимает, почему – у нас холоднее. У нас в среднем холоднее, поэтому наша генерация, она еще и обеспечивает не только электричество, но и тепло в наши дома. И главная задача этой генерации – иметь возможность всегда, в любой момент времени, обеспечивать необходимое количество электрической и тепловой энергии потребителем. Независимо от рыночных условий, независимо от погодных условий, независимо ни от чего.Потому что это вопрос уже не получения прибыли, нормы прибыли и прочих экономических вопросов – это вопрос выживания в отдельных регионах нашей страны. Притом эти отдельные регионы занимают большую часть нашей территории.И нужно, чтобы за этой зеленой историей не терялся контроль за негативной составляющей, которая за ней тянется. Еще раз – она не имманентно негативная, то есть, это не ее неотъемлемое свойство - вот, ввели зеленые сертификаты и все посыпалось. Нет, это делается для некого контекста, в который мы, так или иначе, вписываемся. Пусть даже мы оторвались от рынка Европы, но мы все еще остаемся как бы в общемировом рынке, куда мы продаем часть товаров, которым желательно иметь возможность подтверждать низкоуглеродный след.– Евросоюз продолжает хранение и наращивает запасы природного газа в подземных хранилищах на территории Украины, но это все - во время боевых действий. Почему трейдеры соглашаются с военными рисками, или происходит некое давление со стороны?– На территории, подконтрольной Киеву, располагается довольно большое количество подземных хранилищ газа. По состоянию на 1991 год, мощность всех хранилищ, располагавшихся на территории УССР, и построенных при Советском Союзе, составляла порядка 32 миллиардов кубических метров. По состоянию на конец 2021 года суммарная мощность была порядка 28-29 миллиардов кубических метров.Большая часть подземных хранилищ газа, которые строились на территории Украины, располагаются на подконтрольной Киеву территории. Они располагаются в западной части страны. И, начиная где-то с 2018-2019 годов, то есть, еще при Порошенко, еще при первой итерации майданной власти, выстраивались отношения с Западом, в рамках которых, в частности, газовая отрасль Украины пыталась стать крупным газовым хранилищем не только для своего газа, который необходим для успешного прохождения отопительного сезона, но и для европейского газа.Это имело причины двоякие, я бы сказал. То есть, с одной стороны, причина понятна. Ну, хочется заработать денег, поэтому они предоставляют некие услуги, которыми могут воспользоваться их партнеры, с которыми они выстраивают отношения. Эти партнеры располагаются в Европейском Союзе.То есть, тут вопросов как бы никаких нет. Но есть еще одна составляющая. В 2008 году Украина потребляла, будучи в тех границах, 65 миллиардов кубических метров газа в год. Это было не так много, как в 1992 году, но все еще довольно много, тем более, если учесть, что уже в 2009, на следующий год, потребление газа на Украине сократилось примерно на 10-15 миллиардов кубических метров. И в общем-то, с 2008 года потребление газа только падало на территории Украины.Притом падало и при Ющенко, и при Януковиче, и при Порошенко, и при Зеленском. То есть, падало еще до всех изменений контурной или политической карты Украины. То есть, падало потребление газа из-за нарастающих экономических проблем, которые после 2008 года не были преодолены.И во многом на этом базировались многие скандалы между Россией и Украиной в области поставок газа, в области цены газа, в области транзита газа.Ну, то есть, Украина, скажем, подписала контракт на поставки газа еще в 2009 году, этот контракт закончился в конце 2019 года, она подписала тогда, ожидая, что будет потреблять 65 миллиардов, из которых только двадцать добывается на территории Украины, соответственно, 45 надо импортировать.Подписали контракт, исходя из этого, оказалось, что импортировать 45 миллиардов не надо, потому что никому на территории Украины не нужны такие объемы.И вот, они сокращались, сокращались, пока, наконец, в 2021 году Украина не опустилась до уровня потребления порядка 30 миллиардов кубических метров.Да, понятно, можно сказать — ну, так территория изменилась, многие промышленно развитые территории уже были не подконтрольны Киеву.Да, это все правда. Но даже с учетом потребления на этих территориях, мы видим колоссальное падение. Падение минимум на двадцать миллиардов кубических метров, а учитывая абсолютные показатели – падение в два раза практически произошло. То есть, было 65 в 2028 году, стало 30. Опять же, на подконтрольной Киеву территории по состоянию на 2021 год.И понимая, что тот объем газа, который необходим на территории Украины, уже вряд ли будет достигнут в ближайшее время, тем более возник вопрос о том, что такие мощности по хранению уже не нужны, потому что они имели смысл, когда через Украину шли мощные потоки транзитные, их надо было поддерживать, опять же, за счет накопленных запасов. И Украина была крупным промышленным центром, который потреблял огромные объемы газа, в расчете на душу населения.Все, такие объемы тоже не нужны. То есть, простаивают объемы хранения, а почему они простаивают? Можно предложить партнерам – ребята, прибегайте, мы даже цену вам предложим пониже, чтобы вам это было выгодно.Собственно, они стали приходить, были приняты соответствующие законы, регламентирующие хранение газа на территории Украины в режиме таможенного склада, то есть, этот газ не растаможивался. Соответственно, с него не платились соответствующие налоги, и владелец этого газа в любой нужный ему момент времени мог запросить эти объемы, ему их откачивали и поставляли ему на территорию, или на территорию, где этот газ должен был быть продан.Опять же, там платилось за транспортировку, но вот за импортные пошлины, экспортные пошлины не платились. Эта система фактически работает уже четыре-пять лет, некие объемы хранятся на территории Украины, довольно представительные объемы, до 7-9 миллиардов кубических метров, это много.Когда у вас закачено 19 миллиардов, и вы рассказываете народонаселению "да-да, мы подготовились к зиме, у нас 19 миллиардов кубов накоплено, нам этого хватит с головой", но почему-то вы забываете сказать, что из этих 19 миллиардов, миллиардов 9 вам не принадлежит. Что это 9 миллиардов каких-то посторонних людей, которым вы должны по щелчку отдать этот газ, вы не имеете права его отбирать.То есть, не то, чтоб полностью исключался вариант, что вы возьмете, и этот газ начнете немножечко подворовывать. Такой риск есть, безусловно, но этот риск компенсируется низкой ценой хранения.В Европе мощности по хранению тоже довольно большие, порядка 110 миллиардов кубических метров, если мы берем всю территорию Европейского Союза, но там и цены выше. А здесь вы понимаете риски. И военные... Вроде как газово-транспортная инфраструктура не страдает, вроде как на нее никто не покушается, ни одна, ни другая сторона. Поэтому военные риски - может быть, тьфу-тьфу, и пронесет.И риски, связанные с тем, что, если что – ваш газ могут просто реквизировать немножечко. Ну, как бы вы понимаете, что - да, этот риск есть, вы как-то страхуетесь, и вы рассчитываете на то, что все будет компенсировано вот этими низкими ценами по хранению.То есть, вы заработаете больше, чем если бы вы хранили тот же объем газа у себя на территории, или в Германии, или в Италии, или где-то еще, где есть тоже подземные хранилища газа. Поэтому данная новость, она как бы даже не новость, это просто продолжение уже действующих систем.Это продолжение действующей системы, на которую старательно не обращают внимание "Нафтогаз", когда рассказывает о своей подготовке к отопительному периоду. С другой стороны, его подготовки хватает для обеспечения тех потребностей в газе, которые наблюдаются на территории Украины на данный момент, и наблюдались до конца 2021 года.Я, кстати, обращу внимание, что Украина, пожалуй, была чуть ли не единственной страной на постсоветском пространстве, где объем потребления газа не рос, а снижался, в расчете на душу населения.Многие люди, глядя на растущие цены на газ... А газ дорожал, то есть, со времен Януковича, газ в какой-то момент подорожал в 11 раз. Просто и незатейливо. Потому что вам говорят про европейские зарплаты и европейские пенсии, но почему-то, вместо европейских зарплат и европейских пенсий, до конца 2021 года к вам приходили только европейские цены на энергоносители, и европейские цены на моторное топливо.Не знаю, почему, это какая-то удивительная загадка, это какое-то странное свойство ассоциации, которую люди подписывают с Европейским Союзом. Видимо, зарплаты придут потом. Правда, почему-то "европейские зарплаты" до сих пор не пришли в Болгарию, которая является членом Европейского Союза.Но любая страна, которая идет в ЕС, она почему-то думает, что она-то будет не Болгарией, она-то будет минимум Германией, а может быть, вообще самой крупной и замечательной страной в Европейском Союзе. Поэтому - вопрос для понимания, вдруг кто-то мою иронию не уловил, я старался, чтобы ее уловили, поясняю – в Европе нету неких европейских зарплат.Уровень развития государств в Европейском Союзе очень разный. Уровень развития Болгарии один, уровень развития Германии другой - и то, сейчас плавающий уровень развития. В Италии — третий…И когда вам говорят: "Мы будем жить как в Европе", всегда уточняйте — в какой части Европы?Европа тоже большая, и в некоторых частях Европы вы жить вряд ли захотите, если живете в достаточно развитом городе Российской Федерации, или в развитом городе на постсоветском пространстве. Потому что минусов у вас станет больше, а плюсов вряд ли прибавится. Но об этом людям никто не рассказывал.Цены на газ выросли, потому что надо же соответствовать европейским стандартам, надо свое законодательство в области энергетики, в том числе, верстать по европейским нормам. Сверстали, оказалось, что цены только растут. Пришлось вводить частичное государственное регулирование.Люди стали отказываться от газа, просто оказываться от газа – все, уберите внутридомовое газовое оборудование, уберите эту трубу, все, она мне не нужна, буду по-старинке жечь дрова и уголь. Особенно это касалось частного сектора. Были вопросы и про некоторые многоквартирные дома, но это уже совсем экзотический разговор, который в масштабах всей Украины, наверное, не очень важен.Но важно то, что тенденции к даже потенциальному увеличения спроса на газ, по сравнению с показателями 2021 года, нет, потому что по всем понятным причинам, понятно, что показатели до 2023 года вряд ли будут лучше, чем в 2021 году.Так вот, даже в 2021 году не было предпосылок для роста спроса на газ. Ни при каких сценариях невозможно было ожидать, что спрос на газ вырастет. Ну и всем понятные входящие условия, они делают еще менее вероятным рост этого показателя. Подземные хранилища простаивают, их надо обслуживать, людям надо платить зарплаты... Опять же, руководству надо платить зарплаты особенно усердно, а то руководство, вы же понимаете, оно убежит в какую-нибудь иную крупную компанию, где ему заплатят больше. Так это работает, если вдруг кто не знает, почему руководству надо платить больше, чем рядовому сотруднику.Соответственно, надо продавать подешевле места, чтобы у людей, которые являются заказчиками в данном случае, было больше желания хранить газ на территории Украины.Завершая этот момент, замечу, что действительно для Словакии, Венгрии, Румынии, может быть, даже для Молдавии, для Польши, для компаний, располагающихся в этих странах, хранить газ на территории Украины экономически оправдано, не столько из-за низкой стоимости хранения, но и из-за короткого плеча доставки.

https://ukraina.ru/20230808/1048546506.html

https://ukraina.ru/20230216/1043625775.html

https://ukraina.ru/20230616/1047235987.html

https://ukraina.ru/20230706/1047839600.html

https://ukraina.ru/20230416/1045380067.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Александр Порунов

Александр Порунов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, фролов александр, европа, украина, газ, энергетика, владимир путин, сертификат, электростанции, ес, запасы, хранилища, зарубежье, экономика