Полковник Алехин о том, почему Сырский еще "латает дыры" в Купянске, но Киев уже объявил эвакуацию - 11.08.2023 Украина.ру
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Полковник Алехин о том, почему Сырский еще "латает дыры" в Купянске, но Киев уже объявил эвакуацию
Полковник Алехин о том, почему Сырский еще "латает дыры" в Купянске, но Киев уже объявил эвакуацию - 11.08.2023 Украина.ру
Полковник Алехин о том, почему Сырский еще "латает дыры" в Купянске, но Киев уже объявил эвакуацию
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский сейчас находится в Купянске и проводит там совещания с командирами, которые разрабатывают оперативные планы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
2023-08-11T05:15
2023-08-11T05:15
новости
купянск
александр сырский
наступление
вс рф
харьковская область
оборона
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Украинское командование и их кураторы в Пентагоне поняли, что именно на Купянском и Харьковском направлении сейчас развиваются главные события, рассказал эксперт.Поэтому командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского бросили на удержание этого плацдарма. Неслучайно Киев там объявил эвакуацию и отселяет народ, добавил Алёхин.Первую линию российские войска в некоторых местах уже прорвали и подошли на 8-10 километров к Купянску. Поэтому ВСУ спешно пытаются укрепить вторую и третью линию. Для этого туда они направили польских и американских специалистов в инженерно-саперном деле, чтобы установить минные заграждения и ловушки, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230810/1048608948.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, купянск, александр сырский, наступление, вс рф, харьковская область, оборона
Новости, Купянск, Александр Сырский, наступление, ВС РФ, Харьковская область, оборона

Полковник Алехин о том, почему Сырский еще "латает дыры" в Купянске, но Киев уже объявил эвакуацию

05:15 11.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС УкраїниКомандующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС України
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Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский сейчас находится в Купянске и проводит там совещания с командирами, которые разрабатывают оперативные планы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
Украинское командование и их кураторы в Пентагоне поняли, что именно на Купянском и Харьковском направлении сейчас развиваются главные события, рассказал эксперт.
Поэтому командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского бросили на удержание этого плацдарма. Неслучайно Киев там объявил эвакуацию и отселяет народ, добавил Алёхин.
"С самого начала наступления на Запорожском направлении противник почти сразу же стал укреплять оборону под Купянском. По сути Сырский эти 1,5 месяца выстроить несколько линий обороны", - подчеркнул эксперт.
Первую линию российские войска в некоторых местах уже прорвали и подошли на 8-10 километров к Купянску. Поэтому ВСУ спешно пытаются укрепить вторую и третью линию. Для этого туда они направили польских и американских специалистов в инженерно-саперном деле, чтобы установить минные заграждения и ловушки, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Зубец для интервью
Вчера, 14:57
Алексей Зубец: Россия выйдет на границы новых регионов весной 2024 года, а затем экономика Украины рухнетЗадача Запада состоит в том, чтобы заключить мир сегодня, пока Украина не развалилась совсем, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
 
НовостиКупянскАлександр СырскийнаступлениеВС РФХарьковская областьоборона
 
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