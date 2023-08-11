Полковник Алехин о том, почему Сырский еще "латает дыры" в Купянске, но Киев уже объявил эвакуацию
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС УкраїниКомандующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС України
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский сейчас находится в Купянске и проводит там совещания с командирами, которые разрабатывают оперативные планы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
Украинское командование и их кураторы в Пентагоне поняли, что именно на Купянском и Харьковском направлении сейчас развиваются главные события, рассказал эксперт.
Поэтому командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского бросили на удержание этого плацдарма. Неслучайно Киев там объявил эвакуацию и отселяет народ, добавил Алёхин.
"С самого начала наступления на Запорожском направлении противник почти сразу же стал укреплять оборону под Купянском. По сути Сырский эти 1,5 месяца выстроить несколько линий обороны", - подчеркнул эксперт.
Первую линию российские войска в некоторых местах уже прорвали и подошли на 8-10 километров к Купянску. Поэтому ВСУ спешно пытаются укрепить вторую и третью линию. Для этого туда они направили польских и американских специалистов в инженерно-саперном деле, чтобы установить минные заграждения и ловушки, заключил собеседник издания.
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