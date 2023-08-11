https://ukraina.ru/20230811/1048616701.html

Полковник Алехин о том, почему Сырский еще "латает дыры" в Купянске, но Киев уже объявил эвакуацию

Полковник Алехин о том, почему Сырский еще "латает дыры" в Купянске, но Киев уже объявил эвакуацию - 11.08.2023 Украина.ру

Полковник Алехин о том, почему Сырский еще "латает дыры" в Купянске, но Киев уже объявил эвакуацию

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский сейчас находится в Купянске и проводит там совещания с командирами, которые разрабатывают оперативные планы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин

2023-08-11T05:15

2023-08-11T05:15

2023-08-11T05:15

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купянск

александр сырский

наступление

вс рф

харьковская область

оборона

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Украинское командование и их кураторы в Пентагоне поняли, что именно на Купянском и Харьковском направлении сейчас развиваются главные события, рассказал эксперт.Поэтому командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского бросили на удержание этого плацдарма. Неслучайно Киев там объявил эвакуацию и отселяет народ, добавил Алёхин.Первую линию российские войска в некоторых местах уже прорвали и подошли на 8-10 километров к Купянску. Поэтому ВСУ спешно пытаются укрепить вторую и третью линию. Для этого туда они направили польских и американских специалистов в инженерно-саперном деле, чтобы установить минные заграждения и ловушки, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230810/1048608948.html

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новости, купянск, александр сырский, наступление, вс рф, харьковская область, оборона