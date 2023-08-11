https://ukraina.ru/20230811/1048610755.html

Не только "Вагнером". Эксперт о том, чем ответит Белоруссия на гибридную агрессию Польши и Украины

Не только "Вагнером". Эксперт о том, чем ответит Белоруссия на гибридную агрессию Польши и Украины - 11.08.2023 Украина.ру

Не только "Вагнером". Эксперт о том, чем ответит Белоруссия на гибридную агрессию Польши и Украины

Власти Польши и Украина активно провоцируют Белоруссию, заявляя о возможной военной агрессии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция", доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский

2023-08-11T06:00

2023-08-11T06:00

2023-08-11T06:00

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белоруссия

чвк "вагнер"

польша

украина

агрессия

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В последние годы учения НАТО приобрели наступательный характер. В этой ситуации несколько тысяч военнослужащих "Вагнера" является дополнительным фактором укрепления обороноспособности Белоруссии, рассказал аналитик.Поэтому Республика готовится к разным сценариям развития событий. Но белорусские вооруженные силы, внутренние войска – фактор несравнимо больший, чем прибытие нескольких тысяч сотрудников ЧВК "Вагнер", - подчеркнул эксперт.В первую очередь Белоруссия рассчитывает на собственные силы. Это армия, внутренние войска, спецподразделения и мобилизационный ресурс. Также был принят закон о народном ополчении, который позволит привлечь к защите родины до 150 тысяч граждан, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230808/1048564445.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, белоруссия, чвк "вагнер", польша, украина, агрессия