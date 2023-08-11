https://ukraina.ru/20230811/1048610755.html
Не только "Вагнером". Эксперт о том, чем ответит Белоруссия на гибридную агрессию Польши и Украины
Не только "Вагнером". Эксперт о том, чем ответит Белоруссия на гибридную агрессию Польши и Украины - 11.08.2023 Украина.ру
Не только "Вагнером". Эксперт о том, чем ответит Белоруссия на гибридную агрессию Польши и Украины
Власти Польши и Украина активно провоцируют Белоруссию, заявляя о возможной военной агрессии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция", доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский
2023-08-11T06:00
2023-08-11T06:00
2023-08-11T06:00
новости
белоруссия
чвк "вагнер"
польша
украина
агрессия
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В последние годы учения НАТО приобрели наступательный характер. В этой ситуации несколько тысяч военнослужащих "Вагнера" является дополнительным фактором укрепления обороноспособности Белоруссии, рассказал аналитик.Поэтому Республика готовится к разным сценариям развития событий. Но белорусские вооруженные силы, внутренние войска – фактор несравнимо больший, чем прибытие нескольких тысяч сотрудников ЧВК "Вагнер", - подчеркнул эксперт.В первую очередь Белоруссия рассчитывает на собственные силы. Это армия, внутренние войска, спецподразделения и мобилизационный ресурс. Также был принят закон о народном ополчении, который позволит привлечь к защите родины до 150 тысяч граждан, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230808/1048564445.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, чвк "вагнер", польша, украина, агрессия
Новости, Белоруссия, ЧВК "Вагнер", Польша, Украина, агрессия
Не только "Вагнером". Эксперт о том, чем ответит Белоруссия на гибридную агрессию Польши и Украины
Власти Польши и Украина активно провоцируют Белоруссию, заявляя о возможной военной агрессии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция", доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский
В последние годы учения НАТО приобрели наступательный характер. В этой ситуации несколько тысяч военнослужащих "Вагнера" является дополнительным фактором укрепления обороноспособности Белоруссии, рассказал аналитик.
"И на Украине, и в Польше под патронажем местных спецслужб из числа беглых белорусских экстремистов созданы бандформирования, которые не скрывают своей цели развязывания гражданского конфликта и свержения конституционного строя", - подчеркнул Шпаковский.
Поэтому Республика готовится к разным сценариям развития событий. Но белорусские вооруженные силы, внутренние войска – фактор несравнимо больший, чем прибытие нескольких тысяч сотрудников ЧВК "Вагнер", - подчеркнул эксперт.
В первую очередь Белоруссия рассчитывает на собственные силы. Это армия, внутренние войска, спецподразделения и мобилизационный ресурс. Также был принят закон о народном ополчении, который позволит привлечь к защите родины до 150 тысяч граждан, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь