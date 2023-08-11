Извинились и отпустили. Эксперт рассказал, как ЦРУ и СБУ спровоцировали задержание "Вагнера" в Белоруссии
Задержание бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии в 2020 году можно объяснить историческим моментом накануне выборов президента. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция", доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский
Сейчас можно сказать, что и "вагнеровцы", и белорусская сторона в 2020 году были введены в заблуждение, поскольку тогда имела место спецоперация ЦРУ и СБУ, рассказал Шпаковский.
"Вагнеровцев" планировалось выманить на территорию третьих стран или развернуть их борт в воздушном пространстве для принудительной посадки, добавил эксперт.
"А действия белорусской стороны объяснялись историческим моментом. Накануне выборов президента появилась информация о подготовке массовых беспорядков, которая впоследствии подтвердилась", - подчеркнул Шпаковский.
Прибытие группы людей с военной подготовкой в Белоруссию было воспринято настороженно. Но затем перед задержанными извинились на самом высоком уровне, и инцидент был исчерпан, не зафиксировано, заключил собеседник издания.
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