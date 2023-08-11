Извинились и отпустили. Эксперт рассказал, как ЦРУ и СБУ спровоцировали задержание "Вагнера" в Белоруссии - 11.08.2023 Украина.ру
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Извинились и отпустили. Эксперт рассказал, как ЦРУ и СБУ спровоцировали задержание "Вагнера" в Белоруссии
Извинились и отпустили. Эксперт рассказал, как ЦРУ и СБУ спровоцировали задержание "Вагнера" в Белоруссии - 11.08.2023 Украина.ру
Извинились и отпустили. Эксперт рассказал, как ЦРУ и СБУ спровоцировали задержание "Вагнера" в Белоруссии
Задержание бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии в 2020 году можно объяснить историческим моментом накануне выборов президента. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция", доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский
2023-08-11T03:49
2023-08-11T03:49
новости
белоруссия
чвк "вагнер"
безопасность
цру
сбу
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Сейчас можно сказать, что и "вагнеровцы", и белорусская сторона в 2020 году были введены в заблуждение, поскольку тогда имела место спецоперация ЦРУ и СБУ, рассказал Шпаковский."Вагнеровцев" планировалось выманить на территорию третьих стран или развернуть их борт в воздушном пространстве для принудительной посадки, добавил эксперт.Прибытие группы людей с военной подготовкой в Белоруссию было воспринято настороженно. Но затем перед задержанными извинились на самом высоком уровне, и инцидент был исчерпан, не зафиксировано, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230808/1048564445.html
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новости, белоруссия, чвк "вагнер", безопасность, цру, сбу
Новости, Белоруссия, ЧВК "Вагнер", безопасность, ЦРУ, СБУ

Извинились и отпустили. Эксперт рассказал, как ЦРУ и СБУ спровоцировали задержание "Вагнера" в Белоруссии

03:49 11.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБойцы группы "Вагнер" в окрестностях Артемовска
Бойцы группы Вагнер в окрестностях Артемовска - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Задержание бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии в 2020 году можно объяснить историческим моментом накануне выборов президента. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция", доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский
Сейчас можно сказать, что и "вагнеровцы", и белорусская сторона в 2020 году были введены в заблуждение, поскольку тогда имела место спецоперация ЦРУ и СБУ, рассказал Шпаковский.
"Вагнеровцев" планировалось выманить на территорию третьих стран или развернуть их борт в воздушном пространстве для принудительной посадки, добавил эксперт.
"А действия белорусской стороны объяснялись историческим моментом. Накануне выборов президента появилась информация о подготовке массовых беспорядков, которая впоследствии подтвердилась", - подчеркнул Шпаковский.
Прибытие группы людей с военной подготовкой в Белоруссию было воспринято настороженно. Но затем перед задержанными извинились на самом высоком уровне, и инцидент был исчерпан, не зафиксировано, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Открытие международных учений Восток-2022 в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
8 августа, 16:01
Армия Белоруссии проводит маневры вблизи границы с Польшей и ЛитвойВооруженные силы Белоруссии начинают военные учения у границы с Польшей и Литвой в обстановке, максимально приближенной к реальным боевым условиям. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба министерства обороны республики
 
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