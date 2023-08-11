https://ukraina.ru/20230811/1048605393.html

Извинились и отпустили. Эксперт рассказал, как ЦРУ и СБУ спровоцировали задержание "Вагнера" в Белоруссии

Извинились и отпустили. Эксперт рассказал, как ЦРУ и СБУ спровоцировали задержание "Вагнера" в Белоруссии - 11.08.2023 Украина.ру

Извинились и отпустили. Эксперт рассказал, как ЦРУ и СБУ спровоцировали задержание "Вагнера" в Белоруссии

Задержание бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии в 2020 году можно объяснить историческим моментом накануне выборов президента. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция", доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский

2023-08-11T03:49

2023-08-11T03:49

2023-08-11T03:49

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белоруссия

чвк "вагнер"

безопасность

цру

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Сейчас можно сказать, что и "вагнеровцы", и белорусская сторона в 2020 году были введены в заблуждение, поскольку тогда имела место спецоперация ЦРУ и СБУ, рассказал Шпаковский."Вагнеровцев" планировалось выманить на территорию третьих стран или развернуть их борт в воздушном пространстве для принудительной посадки, добавил эксперт.Прибытие группы людей с военной подготовкой в Белоруссию было воспринято настороженно. Но затем перед задержанными извинились на самом высоком уровне, и инцидент был исчерпан, не зафиксировано, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230808/1048564445.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, белоруссия, чвк "вагнер", безопасность, цру, сбу