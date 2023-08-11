Политолог объяснил, что сделает Запад, когда окончательно выдохнется наступление ВСУ - 11.08.2023 Украина.ру
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Политолог объяснил, что сделает Запад, когда окончательно выдохнется наступление ВСУ
Политолог объяснил, что сделает Запад, когда окончательно выдохнется наступление ВСУ - 11.08.2023 Украина.ру
Политолог объяснил, что сделает Запад, когда окончательно выдохнется наступление ВСУ
В случае провала наступления Запад будет поддерживать Украину, но уже в значительно меньших объемах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2023-08-11T05:50
2023-08-11T05:50
новости
сво
наступление
всу
запад
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Если ВСУ не удастся захватить сколь-нибудь значимую территорию, прорвать где-нибудь линию обороны, то поток военной и финансовой помощи со стороны Запада значительно сократится, считает Безпалько.В рамках изменения геополитической ситуации Россия вполне может нарастить военные усилия и перейти в наступление, измотав противника в тяжелых оборонительных боях, добавил Безпалько.Допускается вариант, при котором на Украине будет новая "38-я параллель". Точнее это будет новый штат Джамму и Кашмир, где часть территории контролирует Пакистан, а часть территории – Индия. Эти границы могут сдвигаться, время от времени приводя стороны на грань полноценной войны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230808/1048567312.html
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новости, сво, наступление, всу, запад
Новости, СВО, наступление, ВСУ, Запад

Политолог объяснил, что сделает Запад, когда окончательно выдохнется наступление ВСУ

05:50 11.08.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
В случае провала наступления Запад будет поддерживать Украину, но уже в значительно меньших объемах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
Если ВСУ не удастся захватить сколь-нибудь значимую территорию, прорвать где-нибудь линию обороны, то поток военной и финансовой помощи со стороны Запада значительно сократится, считает Безпалько.
"Пока еще говорить о наступлении с нашей стороны рано. Наступательный потенциал ВСУ окончательно должен выдохнуться к концу сентября", - отметил эксперт.
В рамках изменения геополитической ситуации Россия вполне может нарастить военные усилия и перейти в наступление, измотав противника в тяжелых оборонительных боях, добавил Безпалько.
Допускается вариант, при котором на Украине будет новая "38-я параллель". Точнее это будет новый штат Джамму и Кашмир, где часть территории контролирует Пакистан, а часть территории – Индия. Эти границы могут сдвигаться, время от времени приводя стороны на грань полноценной войны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Добровольцы ЦВО проходят подготовку на БМП-3 в тыловом районе проведения СВО - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
8 августа, 17:32
СВО: осознание целиДавал интервью одному из ведущих российских международных агентств, и внезапно осознал что мы до сих пор не поняли с кем и почему воюем на Украине.
 
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