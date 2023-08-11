https://ukraina.ru/20230811/1048575053.html
Политолог объяснил, что сделает Запад, когда окончательно выдохнется наступление ВСУ
Политолог объяснил, что сделает Запад, когда окончательно выдохнется наступление ВСУ - 11.08.2023 Украина.ру
Политолог объяснил, что сделает Запад, когда окончательно выдохнется наступление ВСУ
В случае провала наступления Запад будет поддерживать Украину, но уже в значительно меньших объемах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2023-08-11T05:50
2023-08-11T05:50
2023-08-11T05:50
новости
сво
наступление
всу
запад
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Если ВСУ не удастся захватить сколь-нибудь значимую территорию, прорвать где-нибудь линию обороны, то поток военной и финансовой помощи со стороны Запада значительно сократится, считает Безпалько.В рамках изменения геополитической ситуации Россия вполне может нарастить военные усилия и перейти в наступление, измотав противника в тяжелых оборонительных боях, добавил Безпалько.Допускается вариант, при котором на Украине будет новая "38-я параллель". Точнее это будет новый штат Джамму и Кашмир, где часть территории контролирует Пакистан, а часть территории – Индия. Эти границы могут сдвигаться, время от времени приводя стороны на грань полноценной войны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230808/1048567312.html
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, наступление, всу, запад
Политолог объяснил, что сделает Запад, когда окончательно выдохнется наступление ВСУ
В случае провала наступления Запад будет поддерживать Украину, но уже в значительно меньших объемах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
Если ВСУ не удастся захватить сколь-нибудь значимую территорию, прорвать где-нибудь линию обороны, то поток военной и финансовой помощи со стороны Запада значительно сократится, считает Безпалько.
"Пока еще говорить о наступлении с нашей стороны рано. Наступательный потенциал ВСУ окончательно должен выдохнуться к концу сентября", - отметил эксперт.
В рамках изменения геополитической ситуации Россия вполне может нарастить военные усилия и перейти в наступление, измотав противника в тяжелых оборонительных боях, добавил Безпалько.
Допускается вариант, при котором на Украине будет новая "38-я параллель". Точнее это будет новый штат Джамму и Кашмир, где часть территории контролирует Пакистан, а часть территории – Индия. Эти границы могут сдвигаться, время от времени приводя стороны на грань полноценной войны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь