Богдан Безпалько о корейско-индийском сценарии для Киева: Украина превратится в штат Джамму и Кашмир - 07.08.2023 Украина.ру
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Богдан Безпалько о корейско-индийском сценарии для Киева: Украина превратится в штат Джамму и Кашмир
Богдан Безпалько о корейско-индийском сценарии для Киева: Украина превратится в штат Джамму и Кашмир - 07.08.2023 Украина.ру
Богдан Безпалько о корейско-индийском сценарии для Киева: Украина превратится в штат Джамму и Кашмир
Наступательный потенциал ВСУ окончательно должен выдохнуться к концу сентября, считает политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2023-08-07T14:18
2023-08-07T14:18
интервью
богдан безпалько
украина
киев
владимир зеленский
эммануэль макрон
эрдоган
владимир путин
зерновая сделка
франция
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В западных СМИ на минувшей недели появились сообщения о "плане Б" в случае смерти президента Украины Владимира Зеленского. По одной из версий его место займет формальный преемник – председатель Рады Руслан Стефанчук.- Богдан Анатольевич, являются ли эти публикации зондажом общественного мнение перед физическим устранением Зеленского? Возможен ли такой сценарий?- Теоретически такой сценарий возможен, но сейчас крайне маловероятен. Если Зеленский войдет в жесткий клинч с Западом, то достаточно прекратить меры поддержки в отношении Украины, и ее государственное устройство начнет погружаться в кризис. В рамках этого кризиса Зеленского можно сместить путем дворцового переворота либо досрочных выборов.Необходимости в том, чтобы физически его истреблять я не вижу. Он не является сильным состоявшимся политиком. Это актер, который играет роль президента Украины. Поэтому если Запад начнет входить в клинч с Зеленским, то найдут способ его отстранения от власти. А подобные публикации играют роль инструмента давления, поиграть на нервишках Владимиру Александровичу.Я понимаю, когда Кеннеди убивают, но даже Трампа, по мнению экспертов-американистов, убить могут, но не убивают, посадить могут, но не сажают, потому что это реальный политик, за которым стоит часть американской элиты.А Зеленский – лидер периферийного режима, который используется исключительно как инструмент.- Но иногда говорят о том, что у Зеленского есть серьезный компромат на Байдена.- Если бы эта угроза была серьезной, Зеленского закопали бы вместе с компроматом, или выдернули бы этот компромат вместе с руками. По сравнению с фотографиями Хантера Байдена, которые попали в СМИ, этот компромат крайне мало значим.- Перед встречей в Джидде 5 и 6 августа говорилось о том, что Запад пытается сколотить новую антироссийскую коалицию. Недаром туда были приглашены представители 30 государств. Каким был итог этой встречи?- Это очень интересная встреча, потому что ряд специалистов считает, что это стремление Китая закончить войну на Украине и привлечь Саудовскую Аравию в качестве своего союзника. Но встреча в Джидде не привела к каким-либо значимым антироссийским результатам. По крайней мере, результаты, которые просачиваются в СМИ, – очень скромные.Главное, что план Зеленского не был принят, а сам Зеленский и украинская сторона легко от него отказались. Пока просматривается стремление к заморозке конфликта. Просматривается стремление к заморозке конфликта по существующей линии боевого разграничения. Все указывает на некий вариант корейского сценария. Но нельзя говорить о том, что удалось сформировать некую антироссийскую коалицию. Там было много стран, которые относятся к России если не дружески, то с сочувствием.- Очевидно, что наступление ВСУ зашло в тупик, но и наша армия пока не переходит к активным наступательным действиям. Означает ли это, что упомянутый вами корейский сценарий неизбежен, и на карте появится аналог 38-й параллели?- Пока еще говорить о наступлении с нашей стороны рано. Наступательный потенциал ВСУ окончательно должен выдохнуться к концу сентября. Если ВСУ не удастся захватить сколь-нибудь значимую территорию, прорвать где-нибудь линию обороны, то и поток помощи финансовой, военной сократится. То есть Украину будут поддерживать как антироссийский инструмент, но уже в значительно меньших объемах.В рамках изменения геополитической ситуации Россия вполне может нарастить военные усилия и перейти в наступление, измотав противника в тяжелых оборонительных боях.Но вместе с тем, допускается вариант, при котором будет новая 38-я параллель. Точнее это будет новый штат Джамму и Кашмир, где часть территории контролирует Пакистан, а часть территории – Индия. Эти границы могут сдвигаться, время от времени приводя стороны на грань военного конфликта, полноценной войны. Поэтому будет что-то среднее между корейским и индийским сценарием.- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается выступить с очередной мирной инициативой на встрече с Владимиром Путным. Что турецкий президент собирается предложить российскому лидеру?- Пока что Эрдоган предлагает вернуться к зерновой сделке в полном объеме, очевидно, рассчитывая на хороший экономический выигрыш от этого. Особенно в условиях, когда турецкая лира находится в состоянии девальвации. Но турецкий мирный план мне пока неизвестен, я не представляю, что это может быть.Возможно, это будет повторение того, что мы уже обсуждали, то есть разграничение территории по существующей линии соприкосновения. Возможно, будут дополнительные условия: переходный период, торгово-экономические условия, снятие санкций.Но пока все это написано вилами по воде. Пока мы не видим никакого проекта, а как может Эрдоган давать обещания по поводу санкций, если они вводились целым блоком западных стран?Например, как мы можем возобновлять зерновую сделку, если мы не могли торговать ни аммиаком, ни зерном, ни нефтью? Как Эрдоган может нам это обещать, особенно после того, как на гражданских судах были обнаружены следы взрывчатки, то есть переброски военных грузов по Черному морю для Украины? Вроде бы Турция в лице Эрдогана обещала тщательно контролировать любые грузы, которые проходят через проливы Босфор и Дарданеллы. Но очевидно, что подобные проверки велись не в полном объеме.- На соколках ракет, атаковавших Чонгарский мост, обнаружена французская маркировка. Почему Эммануэль Макрон так активно участвует в конфликте на Украине, снабжая высокоточным оружием ВСУ?- Есть мнение, что Макрон как раз-таки хотел уклониться от участия в конфликте, и поэтому он действует под давлением. Именно этим объясняются поставки танков AMX-10RC, а не остальных боевых танков французской армии. Например, АМХ-30. Поэтому поставки ракет — это вынужденная мера, на которую пошел Макрон в рамках общей политики Запада, направленной против России. Сейчас есть серьезные противоречия между Россией и Францией, но уже на африканском театре.Россия способствует вытеснению Франции из стран, по отношению к которым Париж проводил политику неоколониализма. Россия участвует в освобождении этих стран от неоколониальной зависимости. Надо заметить, что не только Россия, но США, несмотря на поддержку Мохаммеда Базума, тоже вытесняют Францию из этих государств. Потому что для них выгодно ослабление Европейского союза и двух самых крупных экономик – Германии и Франции. В Германии уже почти уничтожили. Там нет ни "Северного потока", ни атомной электроэнергии, химической промышленности. А Франция пока еще держится. Вот сейчас сложилась благоприятная ситуация, чтобы ослабить и Францию.
https://ukraina.ru/20201028/1029423970.html
https://ukraina.ru/20230807/1048518647.html
https://ukraina.ru/20230804/1048478143.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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интервью, богдан безпалько, украина, киев, владимир зеленский, эммануэль макрон, эрдоган, владимир путин, зерновая сделка, франция, германия, северный поток, сша, дональд трамп, джон кеннеди
Интервью, Богдан Безпалько, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Эрдоган, Владимир Путин, зерновая сделка, Франция, Германия, Северный поток, США, Дональд Трамп, Джон Кеннеди

Богдан Безпалько о корейско-индийском сценарии для Киева: Украина превратится в штат Джамму и Кашмир

14:18 07.08.2023
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаБогдан Безпалько интервью
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Наступательный потенциал ВСУ окончательно должен выдохнуться к концу сентября, считает политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
В западных СМИ на минувшей недели появились сообщения о "плане Б" в случае смерти президента Украины Владимира Зеленского. По одной из версий его место займет формальный преемник – председатель Рады Руслан Стефанчук.
- Богдан Анатольевич, являются ли эти публикации зондажом общественного мнение перед физическим устранением Зеленского? Возможен ли такой сценарий?
- Теоретически такой сценарий возможен, но сейчас крайне маловероятен. Если Зеленский войдет в жесткий клинч с Западом, то достаточно прекратить меры поддержки в отношении Украины, и ее государственное устройство начнет погружаться в кризис.
В рамках этого кризиса Зеленского можно сместить путем дворцового переворота либо досрочных выборов.
Необходимости в том, чтобы физически его истреблять я не вижу. Он не является сильным состоявшимся политиком. Это актер, который играет роль президента Украины.
Поэтому если Запад начнет входить в клинч с Зеленским, то найдут способ его отстранения от власти. А подобные публикации играют роль инструмента давления, поиграть на нервишках Владимиру Александровичу.
Информационный марафон, посвященный второму туру президентских выборов на Украине - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября 2020, 19:18
Богдан Безпалько: кто онПолитолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ
Я понимаю, когда Кеннеди убивают, но даже Трампа, по мнению экспертов-американистов, убить могут, но не убивают, посадить могут, но не сажают, потому что это реальный политик, за которым стоит часть американской элиты.
А Зеленский – лидер периферийного режима, который используется исключительно как инструмент.
- Но иногда говорят о том, что у Зеленского есть серьезный компромат на Байдена.
- Если бы эта угроза была серьезной, Зеленского закопали бы вместе с компроматом, или выдернули бы этот компромат вместе с руками. По сравнению с фотографиями Хантера Байдена, которые попали в СМИ, этот компромат крайне мало значим.
- Перед встречей в Джидде 5 и 6 августа говорилось о том, что Запад пытается сколотить новую антироссийскую коалицию. Недаром туда были приглашены представители 30 государств. Каким был итог этой встречи?
- Это очень интересная встреча, потому что ряд специалистов считает, что это стремление Китая закончить войну на Украине и привлечь Саудовскую Аравию в качестве своего союзника.
Но встреча в Джидде не привела к каким-либо значимым антироссийским результатам. По крайней мере, результаты, которые просачиваются в СМИ, – очень скромные.
Главное, что план Зеленского не был принят, а сам Зеленский и украинская сторона легко от него отказались. Пока просматривается стремление к заморозке конфликта.
Просматривается стремление к заморозке конфликта по существующей линии боевого разграничения. Все указывает на некий вариант корейского сценария. Но нельзя говорить о том, что удалось сформировать некую антироссийскую коалицию. Там было много стран, которые относятся к России если не дружески, то с сочувствием.
09:42
Два провала без перспективы. Украину ставят на предфинальную паузуЕдинственной внятной реакций фюрера украинского народа президента Владимира Зеленского на провалы прошедшей недели стала его надпись "Слава Украине!" в день военно-воздушных сил страны
- Очевидно, что наступление ВСУ зашло в тупик, но и наша армия пока не переходит к активным наступательным действиям. Означает ли это, что упомянутый вами корейский сценарий неизбежен, и на карте появится аналог 38-й параллели?
- Пока еще говорить о наступлении с нашей стороны рано. Наступательный потенциал ВСУ окончательно должен выдохнуться к концу сентября.
Если ВСУ не удастся захватить сколь-нибудь значимую территорию, прорвать где-нибудь линию обороны, то и поток помощи финансовой, военной сократится. То есть Украину будут поддерживать как антироссийский инструмент, но уже в значительно меньших объемах.
В рамках изменения геополитической ситуации Россия вполне может нарастить военные усилия и перейти в наступление, измотав противника в тяжелых оборонительных боях.
Но вместе с тем, допускается вариант, при котором будет новая 38-я параллель. Точнее это будет новый штат Джамму и Кашмир, где часть территории контролирует Пакистан, а часть территории – Индия. Эти границы могут сдвигаться, время от времени приводя стороны на грань военного конфликта, полноценной войны.
Поэтому будет что-то среднее между корейским и индийским сценарием.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается выступить с очередной мирной инициативой на встрече с Владимиром Путным. Что турецкий президент собирается предложить российскому лидеру?
- Пока что Эрдоган предлагает вернуться к зерновой сделке в полном объеме, очевидно, рассчитывая на хороший экономический выигрыш от этого. Особенно в условиях, когда турецкая лира находится в состоянии девальвации.
Но турецкий мирный план мне пока неизвестен, я не представляю, что это может быть.
Возможно, это будет повторение того, что мы уже обсуждали, то есть разграничение территории по существующей линии соприкосновения. Возможно, будут дополнительные условия: переходный период, торгово-экономические условия, снятие санкций.
Но пока все это написано вилами по воде. Пока мы не видим никакого проекта, а как может Эрдоган давать обещания по поводу санкций, если они вводились целым блоком западных стран?
Например, как мы можем возобновлять зерновую сделку, если мы не могли торговать ни аммиаком, ни зерном, ни нефтью? Как Эрдоган может нам это обещать, особенно после того, как на гражданских судах были обнаружены следы взрывчатки, то есть переброски военных грузов по Черному морю для Украины?
Вроде бы Турция в лице Эрдогана обещала тщательно контролировать любые грузы, которые проходят через проливы Босфор и Дарданеллы. Но очевидно, что подобные проверки велись не в полном объеме.
- РИА Новости, 1920, 04.08.2023
4 августа, 13:26
Самая длинная война. Каким может быть "корейский сценарий" для УкраиныПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль не будет подписывать декларацию об официальном завершении Корейской войны
- На соколках ракет, атаковавших Чонгарский мост, обнаружена французская маркировка. Почему Эммануэль Макрон так активно участвует в конфликте на Украине, снабжая высокоточным оружием ВСУ?
- Есть мнение, что Макрон как раз-таки хотел уклониться от участия в конфликте, и поэтому он действует под давлением. Именно этим объясняются поставки танков AMX-10RC, а не остальных боевых танков французской армии. Например, АМХ-30.
Поэтому поставки ракет — это вынужденная мера, на которую пошел Макрон в рамках общей политики Запада, направленной против России. Сейчас есть серьезные противоречия между Россией и Францией, но уже на африканском театре.
Россия способствует вытеснению Франции из стран, по отношению к которым Париж проводил политику неоколониализма. Россия участвует в освобождении этих стран от неоколониальной зависимости.
Надо заметить, что не только Россия, но США, несмотря на поддержку Мохаммеда Базума, тоже вытесняют Францию из этих государств. Потому что для них выгодно ослабление Европейского союза и двух самых крупных экономик – Германии и Франции.
В Германии уже почти уничтожили. Там нет ни "Северного потока", ни атомной электроэнергии, химической промышленности. А Франция пока еще держится. Вот сейчас сложилась благоприятная ситуация, чтобы ослабить и Францию.
 
ИнтервьюБогдан БезпалькоУкраинаКиевВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронЭрдоганВладимир Путинзерновая сделкаФранцияГерманияСеверный потокСШАДональд ТрампДжон Кеннеди
 
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