В Купянском районе объявлена обязательная эвакуация - 10.08.2023 Украина.ру
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В Купянском районе объявлена обязательная эвакуация
В Купянском районе объявлена обязательная эвакуация - 10.08.2023 Украина.ру
В Купянском районе объявлена обязательная эвакуация
Обязательная эвакуация объявлена в Купянском районе Харьковской области. Соответствующее распоряжение подписал 10 августа исполняющий обязанности главы районной военной администрации Андрей Канашевич
2023-08-10T13:38
2023-08-10T13:38
купянск
эвакуация
население
новости
украина
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"Учитывая ситуацию в сфере безопасности на территории Купянского района, руководствуясь статьями 6, 39, 41 закона Украины "О местных государственных администрациях": объявить... проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины", - говорится в документе.Эвакуация будет проходить в 37 населенных пунктах, в том числе частично в самом Купянске. Она затронет территории населенных пунктов, приближенных к зоне боевых действий. Они расположены в Двуречанской поселковой и Петропавловской сельской общинах, а также частично - в Кондрашевской и Куриловской сельских общинах и Купянской городской территориальной общины.Накануне Канашевич призвал жителей района принять решение об эвакуации.В начале недели замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что на Купянском направлении в районе Харькова шли тяжелые бои.
https://ukraina.ru/20230810/1048598263.html
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купянск, эвакуация, население, новости, украина
Купянск, эвакуация, население, Новости, Украина

В Купянском районе объявлена обязательная эвакуация

13:38 10.08.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Обязательная эвакуация объявлена в Купянском районе Харьковской области. Соответствующее распоряжение подписал 10 августа исполняющий обязанности главы районной военной администрации Андрей Канашевич
"Учитывая ситуацию в сфере безопасности на территории Купянского района, руководствуясь статьями 6, 39, 41 закона Украины "О местных государственных администрациях": объявить... проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины", - говорится в документе.
Эвакуация будет проходить в 37 населенных пунктах, в том числе частично в самом Купянске. Она затронет территории населенных пунктов, приближенных к зоне боевых действий. Они расположены в Двуречанской поселковой и Петропавловской сельской общинах, а также частично - в Кондрашевской и Куриловской сельских общинах и Купянской городской территориальной общины.
Накануне Канашевич призвал жителей района принять решение об эвакуации.
В начале недели замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что на Купянском направлении в районе Харькова шли тяжелые бои.
Купянский горсовет
08:50
Здание Купянского горсовета разрушилось из-за взрываЗдание Купянского городского совета было повреждено в результате взрыва в Харьковской области Украины. Об этом 10 августа сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале
 
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