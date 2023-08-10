https://ukraina.ru/20230810/1048606448.html

В Купянском районе объявлена обязательная эвакуация

В Купянском районе объявлена обязательная эвакуация - 10.08.2023 Украина.ру

В Купянском районе объявлена обязательная эвакуация

Обязательная эвакуация объявлена в Купянском районе Харьковской области. Соответствующее распоряжение подписал 10 августа исполняющий обязанности главы районной военной администрации Андрей Канашевич

2023-08-10T13:38

2023-08-10T13:38

2023-08-10T13:38

купянск

эвакуация

население

новости

украина

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"Учитывая ситуацию в сфере безопасности на территории Купянского района, руководствуясь статьями 6, 39, 41 закона Украины "О местных государственных администрациях": объявить... проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины", - говорится в документе.Эвакуация будет проходить в 37 населенных пунктах, в том числе частично в самом Купянске. Она затронет территории населенных пунктов, приближенных к зоне боевых действий. Они расположены в Двуречанской поселковой и Петропавловской сельской общинах, а также частично - в Кондрашевской и Куриловской сельских общинах и Купянской городской территориальной общины.Накануне Канашевич призвал жителей района принять решение об эвакуации.В начале недели замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что на Купянском направлении в районе Харькова шли тяжелые бои.

https://ukraina.ru/20230810/1048598263.html

купянск

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купянск, эвакуация, население, новости, украина