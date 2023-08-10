В Купянском районе объявлена обязательная эвакуация
Обязательная эвакуация объявлена в Купянском районе Харьковской области. Соответствующее распоряжение подписал 10 августа исполняющий обязанности главы районной военной администрации Андрей Канашевич
"Учитывая ситуацию в сфере безопасности на территории Купянского района, руководствуясь статьями 6, 39, 41 закона Украины "О местных государственных администрациях": объявить... проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины", - говорится в документе.
Эвакуация будет проходить в 37 населенных пунктах, в том числе частично в самом Купянске. Она затронет территории населенных пунктов, приближенных к зоне боевых действий. Они расположены в Двуречанской поселковой и Петропавловской сельской общинах, а также частично - в Кондрашевской и Куриловской сельских общинах и Купянской городской территориальной общины.
Накануне Канашевич призвал жителей района принять решение об эвакуации.
В начале недели замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что на Купянском направлении в районе Харькова шли тяжелые бои.