Житель Самарской области передавал Киеву данные об эшелонах с военной техникой
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации в Калужской области
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Силовики задержали жителя Самарской области, который передавал Украине данные об эшелонах с военной техникой. Об этом сообщила 10 августа ФСБ
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Самарской области, причастного к государственной измене, направленная против безопасности России", - говорится в материале службы.
Фигурант инициировал переписку в мессенджере с представителем спецслужбы Украины, "по заданию которого осуществлял фотофиксацию воинских эшелонов на территории Самарской области и передавал указанные фотографии с комментариями о месте производства фотосъемки и количестве военной техники".
В отношении него возбудили уголовное дело.