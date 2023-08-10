https://ukraina.ru/20230810/1048600986.html

Житель Самарской области передавал Киеву данные об эшелонах с военной техникой

Житель Самарской области передавал Киеву данные об эшелонах с военной техникой - 10.08.2023 Украина.ру

Житель Самарской области передавал Киеву данные об эшелонах с военной техникой

Силовики задержали жителя Самарской области, который передавал Украине данные об эшелонах с военной техникой. Об этом сообщила 10 августа ФСБ

2023-08-10T10:30

2023-08-10T10:30

2023-08-10T10:30

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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Самарской области, причастного к государственной измене, направленная против безопасности России", - говорится в материале службы.Фигурант инициировал переписку в мессенджере с представителем спецслужбы Украины, "по заданию которого осуществлял фотофиксацию воинских эшелонов на территории Самарской области и передавал указанные фотографии с комментариями о месте производства фотосъемки и количестве военной техники".В отношении него возбудили уголовное дело.

https://ukraina.ru/20230802/1048415855.html

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всу, фсб, новости, госизмена, россия