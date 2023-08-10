Житель Самарской области передавал Киеву данные об эшелонах с военной техникой - 10.08.2023 Украина.ру
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Житель Самарской области передавал Киеву данные об эшелонах с военной техникой
Житель Самарской области передавал Киеву данные об эшелонах с военной техникой - 10.08.2023 Украина.ру
Житель Самарской области передавал Киеву данные об эшелонах с военной техникой
Силовики задержали жителя Самарской области, который передавал Украине данные об эшелонах с военной техникой. Об этом сообщила 10 августа ФСБ
2023-08-10T10:30
2023-08-10T10:30
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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Самарской области, причастного к государственной измене, направленная против безопасности России", - говорится в материале службы.Фигурант инициировал переписку в мессенджере с представителем спецслужбы Украины, "по заданию которого осуществлял фотофиксацию воинских эшелонов на территории Самарской области и передавал указанные фотографии с комментариями о месте производства фотосъемки и количестве военной техники".В отношении него возбудили уголовное дело.
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всу, фсб, новости, госизмена, россия
ВСУ, ФСБ, Новости, госизмена, Россия

Житель Самарской области передавал Киеву данные об эшелонах с военной техникой

10:30 10.08.2023
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации в Калужской области
ФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации в Калужской области
© ФСБ РФ
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Силовики задержали жителя Самарской области, который передавал Украине данные об эшелонах с военной техникой. Об этом сообщила 10 августа ФСБ
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Самарской области, причастного к государственной измене, направленная против безопасности России", - говорится в материале службы.
Фигурант инициировал переписку в мессенджере с представителем спецслужбы Украины, "по заданию которого осуществлял фотофиксацию воинских эшелонов на территории Самарской области и передавал указанные фотографии с комментариями о месте производства фотосъемки и количестве военной техники".
В отношении него возбудили уголовное дело.
ФСБ РФ задержала жителя Тамбовской области, подозреваемого в госизмене
2 августа, 10:06
ФСБ задержала жителя Тамбовской области, поехавшего воевать за ВСУСотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области, который планировал уехать воевать за ВСУ. Возбуждено дело о приготовлении к госизмене. Информацию об этом 2 августа распространил Центр общественных связей ведомства
 
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10:30Житель Самарской области передавал Киеву данные об эшелонах с военной техникой
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