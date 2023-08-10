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Заповедник подтвердил намерение выселить монахов канонической церкви из Киево-Печерской лавры
Заповедник подтвердил намерение выселить монахов канонической церкви из Киево-Печерской лавры - 10.08.2023 Украина.ру
Заповедник подтвердил намерение выселить монахов канонической церкви из Киево-Печерской лавры
Представители заповедника "Киево-Печерская лавра" 9 августа на заседании суда подтвердили, что намерены выселить монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из обители. Об этом сообщил по итогам заседания представляющий интересы монастыря адвокат Никита Чекман в своем телеграм-канале
2023-08-10T08:11
2023-08-10T08:11
2023-08-10T08:22
суд
адвокат
упц
киево-печерская лавра
новости
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"Заповедник сам подтвердил тот факт, что они намерены выселять монахов. Раньше они всячески избегали этого вопроса … но сегодня прямо сказали, что в случае удовлетворения иска они будут выселять монахов", - сказал Чекман.По его словам, на заседании в среду "никакой объективности, законности не было".Накануне в хозяйственном суде Киева прошло заседание по рассмотрению иска госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом. Как стало известно, заседание продолжится 10 августа, в 13.00.Суд первой инстанции признал, что госзаповедник якобы законно разорвал с монастырем договор аренды помещений, которыми пользовался монастырь более 30 лет.Чекаман заверил, что на это решение будет подана апелляция. По его словам, монастырь Киево-Печерская лавра обвиняют в том, что он якобы содержал имущество в ненадлежащем состоянии и таким образом нарушил условия договора аренды с государственным заповедником, но в суде "никаких прямых доказательств и подтверждений не было предоставлено". Более того, еще в начале июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря, несмотря на то, что решения суда на тот момент не было.
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суд, адвокат, упц, киево-печерская лавра, новости
Заповедник подтвердил намерение выселить монахов канонической церкви из Киево-Печерской лавры
08:11 10.08.2023 (обновлено: 08:22 10.08.2023)
Представители заповедника "Киево-Печерская лавра" 9 августа на заседании суда подтвердили, что намерены выселить монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из обители. Об этом сообщил по итогам заседания представляющий интересы монастыря адвокат Никита Чекман в своем телеграм-канале
"Заповедник сам подтвердил тот факт, что они намерены выселять монахов. Раньше они всячески избегали этого вопроса … но сегодня прямо сказали, что в случае удовлетворения иска они будут выселять монахов", - сказал Чекман.
По его словам, на заседании в среду "никакой объективности, законности не было".
"Завтра будет решение, и мы понимаем, какое оно будет. Нас не хотят слышать, но мы делаем все, что от нас зависит, для защиты УПЦ, Киево-Печерской лавры", - добавил Чекман.
Накануне в хозяйственном суде Киева прошло заседание по рассмотрению иска госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом. Как стало известно, заседание продолжится 10 августа, в 13.00.
Суд первой инстанции признал, что госзаповедник якобы законно разорвал с монастырем договор аренды помещений, которыми пользовался монастырь более 30 лет.
Чекаман заверил, что на это решение будет подана апелляция. По его словам, монастырь Киево-Печерская лавра обвиняют в том, что он якобы содержал имущество в ненадлежащем состоянии и таким образом нарушил условия договора аренды с государственным заповедником, но в суде "никаких прямых доказательств и подтверждений не было предоставлено".
Более того, еще в начале июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря, несмотря на то, что решения суда на тот момент не было.