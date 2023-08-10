Балицкий рассказал о провале контрнаступления ВСУ - 10.08.2023 Украина.ру
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Балицкий рассказал о провале контрнаступления ВСУ
Балицкий рассказал о провале контрнаступления ВСУ - 10.08.2023 Украина.ру
Балицкий рассказал о провале контрнаступления ВСУ
Украинские военные в ходе своего контрнаступления за два месяца на Запорожском фронте не дошли даже до первой линии обороны. На это указал 10 августа временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости
2023-08-10T07:56
2023-08-10T07:56
всу
контрнаступление
евгений балицкий
новости
украина
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"Противник, кстати, в результате своего контрнаступления не дошел даже до первой линии (обороны - ред.). Они взяли несколько "опорников" (опорных пунктов - ред.), которые были выносные, но это не линия обороны, это часть линии обороны, из которой состоит первая линия, они только несколько "опорников" взяли за все это время, за два месяца. А потом еще идут взводные опорные пункты, ротные опорные пункты - через каждые семь километров", - рассказал Балицкий.Он назвал вероятность для ВСУ выйти к берегу Азовского моря "нереальной историей".Украинское контрнаступление началось в июне. В июле президент России Владимир Путин указал что результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России в августе сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
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всу, контрнаступление, евгений балицкий, новости, украина
ВСУ, контрнаступление, Евгений Балицкий, Новости, Украина

Балицкий рассказал о провале контрнаступления ВСУ

07:56 10.08.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПодготовка к референдуму о присоединении к РФ
Подготовка к референдуму о присоединении к РФ - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Украинские военные в ходе своего контрнаступления за два месяца на Запорожском фронте не дошли даже до первой линии обороны. На это указал 10 августа временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости
"Противник, кстати, в результате своего контрнаступления не дошел даже до первой линии (обороны - ред.). Они взяли несколько "опорников" (опорных пунктов - ред.), которые были выносные, но это не линия обороны, это часть линии обороны, из которой состоит первая линия, они только несколько "опорников" взяли за все это время, за два месяца. А потом еще идут взводные опорные пункты, ротные опорные пункты - через каждые семь километров", - рассказал Балицкий.
Он назвал вероятность для ВСУ выйти к берегу Азовского моря "нереальной историей".
Украинское контрнаступление началось в июне. В июле президент России Владимир Путин указал что результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России в августе сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
Села на освобожденной территории в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
8 августа, 17:08
WSJ: ВСУ с начала контрнаступления так и не дошли до основных линий российской обороныВСУ с начала контрнаступления не смогли дойти до основных линий обороны российских войск, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на военных экспертов
 
ВСУконтрнаступлениеЕвгений БалицкийНовостиУкраина
 
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