https://ukraina.ru/20230810/1048597256.html
Балицкий рассказал о провале контрнаступления ВСУ
Балицкий рассказал о провале контрнаступления ВСУ - 10.08.2023 Украина.ру
Балицкий рассказал о провале контрнаступления ВСУ
Украинские военные в ходе своего контрнаступления за два месяца на Запорожском фронте не дошли даже до первой линии обороны. На это указал 10 августа временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости
2023-08-10T07:56
2023-08-10T07:56
2023-08-10T07:56
всу
контрнаступление
евгений балицкий
новости
украина
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"Противник, кстати, в результате своего контрнаступления не дошел даже до первой линии (обороны - ред.). Они взяли несколько "опорников" (опорных пунктов - ред.), которые были выносные, но это не линия обороны, это часть линии обороны, из которой состоит первая линия, они только несколько "опорников" взяли за все это время, за два месяца. А потом еще идут взводные опорные пункты, ротные опорные пункты - через каждые семь километров", - рассказал Балицкий.Он назвал вероятность для ВСУ выйти к берегу Азовского моря "нереальной историей".Украинское контрнаступление началось в июне. В июле президент России Владимир Путин указал что результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России в августе сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
https://ukraina.ru/20230808/1048566545.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, контрнаступление, евгений балицкий, новости, украина
Балицкий рассказал о провале контрнаступления ВСУ
Украинские военные в ходе своего контрнаступления за два месяца на Запорожском фронте не дошли даже до первой линии обороны. На это указал 10 августа временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости
"Противник, кстати, в результате своего контрнаступления не дошел даже до первой линии (обороны - ред.). Они взяли несколько "опорников" (опорных пунктов - ред.), которые были выносные, но это не линия обороны, это часть линии обороны, из которой состоит первая линия, они только несколько "опорников" взяли за все это время, за два месяца. А потом еще идут взводные опорные пункты, ротные опорные пункты - через каждые семь километров", - рассказал Балицкий.
Он назвал вероятность для ВСУ выйти к берегу Азовского моря "нереальной историей".
Украинское контрнаступление началось в июне. В июле президент России Владимир Путин указал что результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России в августе сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.