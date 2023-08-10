"Ланцет" уничтожил бронеавтомобиль "Казак" ВСУ - 10.08.2023 Украина.ру
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"Ланцет" уничтожил бронеавтомобиль "Казак" ВСУ
"Ланцет" уничтожил бронеавтомобиль "Казак" ВСУ - 10.08.2023 Украина.ру
"Ланцет" уничтожил бронеавтомобиль "Казак" ВСУ
Бойцы армейского спецназа "Осман" уничтожили российским барражирующим боеприпасом "Ланцет" бронеавтомобиль "Казак" Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области, передает 10 августа РИА Новости
2023-08-10T07:25
2023-08-10T07:42
"ланцет"
беспилотник
новости
украина
автомобиль
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На кадрах, снятых беспилотником, видна бронемашина ВС Украины, которая прибыла на передовую для эвакуации украинских военнослужащих. После наблюдения и доразведки по ней нанесли удар дроном-камикадзе. После поражения бронемашины она потеряла способность передвигаться самостоятельно и осталась стоять на поле боя.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработаны компанией ZALA AERO и способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида поражаемой цели. В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.Оба варианта барражирующего боеприпаса применяются в ходе спецоперации для ударов по украинским войскам. Типовыми целями для таких беспилотников являются гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты, скопления живой силы.В июле советник министра обороны Украины Юрий Сак жаловался, что Киеву не хватает оружия от западных союзников для того, чтобы справляться с российскими беспилотниками, в том числе "Ланцетами".
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"ланцет", беспилотник, новости, украина, автомобиль
"Ланцет", беспилотник, Новости, Украина, автомобиль

"Ланцет" уничтожил бронеавтомобиль "Казак" ВСУ

07:25 10.08.2023 (обновлено: 07:42 10.08.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Бойцы армейского спецназа "Осман" уничтожили российским барражирующим боеприпасом "Ланцет" бронеавтомобиль "Казак" Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области, передает 10 августа РИА Новости
На кадрах, снятых беспилотником, видна бронемашина ВС Украины, которая прибыла на передовую для эвакуации украинских военнослужащих.
После наблюдения и доразведки по ней нанесли удар дроном-камикадзе. После поражения бронемашины она потеряла способность передвигаться самостоятельно и осталась стоять на поле боя.
Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработаны компанией ZALA AERO и способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида поражаемой цели. В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.
Оба варианта барражирующего боеприпаса применяются в ходе спецоперации для ударов по украинским войскам. Типовыми целями для таких беспилотников являются гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты, скопления живой силы.
В июле советник министра обороны Украины Юрий Сак жаловался, что Киеву не хватает оружия от западных союзников для того, чтобы справляться с российскими беспилотниками, в том числе "Ланцетами".
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
27 июля, 06:35
Военный эксперт объяснил, почему беспилотник "Ланцет" похож на управляемую бомбу Американские высокотехнологичные дроны достаточно эффективные, но у них нет такого "эффекта кувалды", как у "Ланцетов". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
 
"Ланцет"беспилотникНовостиУкраинаавтомобиль
 
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