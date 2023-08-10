https://ukraina.ru/20230810/1048595846.html

"Ланцет" уничтожил бронеавтомобиль "Казак" ВСУ

"Ланцет" уничтожил бронеавтомобиль "Казак" ВСУ - 10.08.2023 Украина.ру

"Ланцет" уничтожил бронеавтомобиль "Казак" ВСУ

Бойцы армейского спецназа "Осман" уничтожили российским барражирующим боеприпасом "Ланцет" бронеавтомобиль "Казак" Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области, передает 10 августа РИА Новости

2023-08-10T07:25

2023-08-10T07:25

2023-08-10T07:42

"ланцет"

беспилотник

новости

украина

автомобиль

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На кадрах, снятых беспилотником, видна бронемашина ВС Украины, которая прибыла на передовую для эвакуации украинских военнослужащих. После наблюдения и доразведки по ней нанесли удар дроном-камикадзе. После поражения бронемашины она потеряла способность передвигаться самостоятельно и осталась стоять на поле боя.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработаны компанией ZALA AERO и способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида поражаемой цели. В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.Оба варианта барражирующего боеприпаса применяются в ходе спецоперации для ударов по украинским войскам. Типовыми целями для таких беспилотников являются гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты, скопления живой силы.В июле советник министра обороны Украины Юрий Сак жаловался, что Киеву не хватает оружия от западных союзников для того, чтобы справляться с российскими беспилотниками, в том числе "Ланцетами".

https://ukraina.ru/20230727/1048283070.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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"ланцет", беспилотник, новости, украина, автомобиль