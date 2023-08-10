Эксперт рассказал, какой успешный план реализовала Россия за время сомнительного "контрнаступа" ВСУ
© LIBKOS
© LIBKOS
С осени 2022 года Россия смогла выиграть время для наращивания численности вооруженных сил и их техническое обеспечение. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
ВСУ ещё несколько недель продавливать российскую оборону просто для того, чтобы получить хоть какой-то результат этого распиаренного наступления, потому что своей цели оно не достигло, рассказал журналист.
Во время украинского "контрнаступа" Россия готовит новые линии обороны и войска. Оборонная промышленность в РФ работает гораздо быстрее, чем на Западе, добавил Скоробогатый.
"Таким образом, план России, который она готовила с осени 2022 года (ставка на оборону и выигрыш времени для наращивания численности вооруженных сил и их техническое обеспечение), сработал", - отметил журналист.
Во время "контрнаступа" Киев тоже готовит свои собственные резервы, ВСУ накопили солидные силы на самых разных направлениях. Украина продолжает тренировать мобилизованных и получать новую технику, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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