Эксперт рассказал, какой успешный план реализовала Россия за время сомнительного "контрнаступа" ВСУ - 10.08.2023 Украина.ру
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Эксперт рассказал, какой успешный план реализовала Россия за время сомнительного "контрнаступа" ВСУ
Эксперт рассказал, какой успешный план реализовала Россия за время сомнительного "контрнаступа" ВСУ - 10.08.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, какой успешный план реализовала Россия за время сомнительного "контрнаступа" ВСУ
С осени 2022 года Россия смогла выиграть время для наращивания численности вооруженных сил и их техническое обеспечение. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
2023-08-10T08:00
2023-08-10T08:00
новости
всу
украина
наступление
резервы
россия
оборона
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ВСУ ещё несколько недель продавливать российскую оборону просто для того, чтобы получить хоть какой-то результат этого распиаренного наступления, потому что своей цели оно не достигло, рассказал журналист.Во время украинского "контрнаступа" Россия готовит новые линии обороны и войска. Оборонная промышленность в РФ работает гораздо быстрее, чем на Западе, добавил Скоробогатый.Во время "контрнаступа" Киев тоже готовит свои собственные резервы, ВСУ накопили солидные силы на самых разных направлениях. Украина продолжает тренировать мобилизованных и получать новую технику, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230809/1048575177.html
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452
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новости, всу, украина, наступление, резервы, россия, оборона
Новости, ВСУ, Украина, наступление, резервы, Россия, оборона

Эксперт рассказал, какой успешный план реализовала Россия за время сомнительного "контрнаступа" ВСУ

08:00 10.08.2023
 
© LIBKOS
© LIBKOS
Читать в
С осени 2022 года Россия смогла выиграть время для наращивания численности вооруженных сил и их техническое обеспечение. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
ВСУ ещё несколько недель продавливать российскую оборону просто для того, чтобы получить хоть какой-то результат этого распиаренного наступления, потому что своей цели оно не достигло, рассказал журналист.
Во время украинского "контрнаступа" Россия готовит новые линии обороны и войска. Оборонная промышленность в РФ работает гораздо быстрее, чем на Западе, добавил Скоробогатый.
"Таким образом, план России, который она готовила с осени 2022 года (ставка на оборону и выигрыш времени для наращивания численности вооруженных сил и их техническое обеспечение), сработал", - отметил журналист.
Во время "контрнаступа" Киев тоже готовит свои собственные резервы, ВСУ накопили солидные силы на самых разных направлениях. Украина продолжает тренировать мобилизованных и получать новую технику, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Полищук интервью
Вчера, 06:15
Александр Полищук: ВСУ растрезвонили на весь мир, как победили под Харьковом, а теперь умываются кровьюВ отличие от РККА образца 1942 года у российской армии, которая проводит специальную военную операцию, нет головокружения от успехов, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
 
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