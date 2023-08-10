Эксперт рассказал, какой успешный план реализовала Россия за время сомнительного "контрнаступа" ВСУ

Александр Полищук: ВСУ растрезвонили на весь мир, как победили под Харьковом, а теперь умываются кровью

В отличие от РККА образца 1942 года у российской армии, которая проводит специальную военную операцию, нет головокружения от успехов, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук