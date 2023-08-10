https://ukraina.ru/20230810/1048580935.html

Эксперт рассказал, почему ВСУ врали о победе под Харьковом, а теперь умываются кровью "контрнаступа"

Эксперт рассказал, почему ВСУ врали о победе под Харьковом, а теперь умываются кровью "контрнаступа" - 10.08.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, почему ВСУ врали о победе под Харьковом, а теперь умываются кровью "контрнаступа"

ВСУ убеждали Запад, что якобы они мощно победили ВС РФ под Харьковом и Херсоном, а теперь им приходится реально воевать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-08-10T07:15

2023-08-10T07:15

2023-08-10T07:15

новости

всу

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бои

наступление

вс рф

потери всу

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Самое большое преимущество ВС РФ над ВСУ – это трезвая оценка ситуации. Если командование знает, что какие-то рубежи сейчас выгоднее оставить, оно это делает, не рассчитывая кровопролитными боями отстоять клочок земли, рассказал эксперт.Везде, где ВС РФ решили удерживать рубежи, ВСУ не добилось ничего. Они всему миру растрезвонили, как якобы "мощно победили" под Харьковом и Херсоном, а теперь умываются кровью там, где приходится реально воевать, добавил Полищук.В результате ВСУ несут репутационные риски и колоссальные потери, а ВС РФ становятся только крепче и опытнее в этих боях. Нет ни одного фактора, по которому бы ВСУ превосходили ВС РФ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230809/1048562680.html

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2023

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новости, всу, харьков, бои, наступление, вс рф, потери всу