https://ukraina.ru/20230810/1048574926.html

Индийско-корейский сценарий. Политический эксперт о том, кто и как хочет заморозить конфликт на Украине

Индийско-корейский сценарий. Политический эксперт о том, кто и как хочет заморозить конфликт на Украине - 10.08.2023 Украина.ру

Индийско-корейский сценарий. Политический эксперт о том, кто и как хочет заморозить конфликт на Украине

Встреча стран в Джидде не привела к каким-либо значимым антироссийским результатам. По крайней мере, обнародованные результаты являются весьма скромными. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2023-08-10T07:19

2023-08-10T07:19

2023-08-10T07:00

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украина

заморозка

конфликт

война

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Ряд специалистов считает, что одним из итогов встречи в Джидде стало стремление Китая закончить войну на Украине и привлечь Саудовскую Аравию в качестве своего союзника, отметил эксперт.Главное, что план Владимира Зеленского не был принят, и украинская сторона легко от него отказалась. Но в целом наблюдается тенденция к заморозке конфликта, добавил политологНо вместе с тем, допускается вариант, при котором будет новая 38-я параллель. Точнее это будет новый штат Джамму и Кашмир, где часть территории контролирует Пакистан, а часть территории – Индия. Эти границы могут сдвигаться, время от времени приводя стороны на грань полноценной войны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230729/1048340247.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, заморозка, конфликт, война