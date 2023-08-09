https://ukraina.ru/20230809/1048590978.html

Ответ России на морские атаки Украины, прогноз по ситуации на фронте. О чём говорили эксперты 9 августа

Ответ России на морские атаки Украины, прогноз по ситуации на фронте. О чём говорили эксперты 9 августа - 09.08.2023 Украина.ру

Ответ России на морские атаки Украины, прогноз по ситуации на фронте. О чём говорили эксперты 9 августа

Украина.ру, 09.08.2023

2023-08-09T17:18

2023-08-09T17:18

2023-08-09T17:18

эксклюзив

александр шпаковский

белоруссия

россия

украина

"искандер"

ядерное оружие

польша

нато

пётр скоробогатый

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"США и Британия играют на выгодном для себя поле"Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Россия останется без судов, если продолжит блокировать зерновой коридор в Чёрном море.В ответ на эти заявления нужно предпринимать конкретные действия, уверен директор Института политических исследований Сергей Марков.По его словам, к сожалению, мы в какой-то мере оказались в ловушке. Потому что эти атаки осуществляет не Украина, а США и Великобритания. Они пользуются тем, что выставили участником конфликта украинское государство, у которого фактически нет торгового флота."Поэтому Вашингтон и Лондон играют на выгодном для себя поле.Да, у Украины есть портовая инфраструктура, которая позволяет ей торговать зерном.Но Россия и так наносит по ней удары, существенно уменьшая возможности Киева вывозить это зерно. Поэтому здесь нам пока нечего противопоставить", – пояснил Марков.Реальный ответ, продолжил он, мог бы быть только в случае, если бы мы стали наносить удары по странам, которые реально являются агрессорами."Мы же понимаем, что Украина – неоколониальное прокси-государство, а ВСУ – армия рабов, которая действует по приказу США и Великобритании.Зато Лондон и Вашингтон имеют большой торговый флот. И удар по нему имел бы большой политический эффект и нанес бы ему реальный экономический ущерб.Но мы опасаемся задевать интересы США и Великобритании.Более правильным и разумным решением со стороны России было бы создание своих прокси-государств, которые могли бы активно использовать диверсионные методы прямого насилия. Например, в Донбассе.Но Россия – гуманистическое государство. Мы на эти меры не пошли, поскольку хорошо относимся к жителям Донбасса. В отличие от США и Великобритании, которые рассматривают жителей Украины как своих рабов, чье предназначение – умереть за интересы Лондона и Вашингтона", – сообщил политолог, добавив, что большой ответ США и Британии грозит новым витком эскалации.При этом США и Великобритания, признаёт Марков, могут нанести еще более мощный удар по нашему торговому флоту. Наверняка у них есть подготовленный ответ на этот счет.Либо переговоры, либо российское наступлениеРедактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый поделился прогнозом о том, как будет развиваться ситуация на фронте в зоне СВО в ближайшее время.Скоробогатый считает, что еще несколько недель ВСУ будут пытаться продавить нашу оборону просто для того чтобы получить хоть какой-то результат распиаренного наступления, потому что своей цели оно не достигло.Понятное дело, что до Крыма ВСУ бы не дошли, отмечает эксперт, но они могли хотя бы пробить какой-то важный укрепрайон на юге. Этого не получилось."Понятно, что какие-то силы из российской обороны выбиваются и снимаются мины. Но пока украинцы очень медленно ползут вперед.В сводках с фронта у нас одни и те же населенные пункты. Ничего не меняется. Более того, за это время Россия готовит новые линии обороны и войска. Оборонная промышленность у нас работает гораздо быстрее, чем на Западе. За это время мы укрепим рубежи, а украинцы не успеют подготовить ничего более серьезного, чем сейчас", – говорит журналист.Таким образом, план России, который она готовила с осени 2022 года (ставка на оборону и выигрыш времени для наращивания численности вооруженных сил и их техническое обеспечение), сработал. Вопрос заключается в том, что будет дальше. Потому что от обороны ничего не выиграть, отмечает Скоробогатый."Нам остается только гадать: либо мы пытаемся принудить Украину и Запад к мирному урегулированию конфликта на наших условиях с признанием наших новых границ, либо мы перейдем в собственное наступление.Мне кажется, оба плана находятся в разработке. Они оба актуальны для российского руководства в зависимости от того, как будет развиваться геополитическая ситуация в том числе.И последнее, что я хотел бы отметить. За июль ВС РФ приобрели больше территорий на Купянском направлении, чем ВСУ, которые пытаются продвигаться на Запорожье", – заявил эксперт.ЧВК "Вагнер" в Белоруссии и планы ПольшиНакануне полковник в отставке, бывший командир группы польского спецназа "Гром" Анджей Кручиньский заявил, что бойцы "Вагнера" создадут проблемы жителям Белоруссии, страдая от безделья и увлекаясь алкоголем и наркотиками.В свою очередь директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция", доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский рассказал, как белорусское общество на самом деле воспринимает присутствие "вагнеровцев" в своей стране.По словам Шпаковского, актуальной социологии на эту тему пока нет, но никакого публичного недовольства по поводу прибытия "Вагнера" не зафиксировано. Более того, известно, что в населенных пунктах, через которые перемещался личный состав "Вагнера", их достаточно приязненно встречали местные жители."Никаких жалоб от населения, настораживающих фактов, которые бы фиксировали правоохранительные органы, нет", – сообщил политолог.Также он прокомментировал сообщения, что Польша и Литва объявили о переброске дополнительных сил на границу с Белоруссией.Поляки, отмечает Шпаковский, проводили политику по милитаризации всей общественно-государственной жизни и без прибытия "вагнеров" на территорию нашей страны.Это долгосрочный курс и программа по модернизации вооруженных сил предусматривала наращивание военных расходов, закупку новой техники и вооружений и увеличения численности армии была принята в 2012 году, а разрабатывалась еще раньше."Происходит публичное, но легендированное наличием якобы угрозы со стороны "Вагнера", накапливание сил и средств польской армии в приграничье.И характер военных учений НАТО в последние годы, по словам наших военных, носит наступательный характер. Происходит изучение потенциального театра боевых действий подразделениями Североатлантического альянса.В этой ситуации несколько тысяч военнослужащих "Вагнера" является дополнительным фактором укрепления обороноспособности Белоруссии", – сказал политолог.При этом, уверен Шпаковский, с точки зрения здравого смысла проявлять открытую, а не гибридную агрессию против Белоруссии рискованно. Страна обладает силами и средствами, способными нанести противнику неприемлемый вред."Помимо наших РСЗО "Полонез" есть еще ОТРК "Искандер". На территории Белоруссии размещено тактическое ядерное оружие России.Российская Федерация по-прежнему сохраняет высокую государственную функциональность, и у нас есть договоры с Россией, согласно которым не только Белоруссия отвечает за свою безопасность, но и Россия как военный союзник будет поддерживать всеми имеющимися силами и средствами.Опасно вступать в конфликт с ядерной сверхдержавой", – сообщил эксперт.В первую очередь Белоруссия, указывает он, готовится к отражению гибридной агрессии, когда на территории Белоруссии будут действовать незаконные вооруженные формирования, которые будут направляться специальными службами сопредельных государств, и будут открыто декларировать свою принадлежность.

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https://ukraina.ru/20230809/1048577107.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

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