https://ukraina.ru/20230809/1048582479.html

Шойгу рассказал об угрозах военной безопасности России

Шойгу рассказал об угрозах военной безопасности России - 09.08.2023 Украина.ру

Шойгу рассказал об угрозах военной безопасности России

Угрозы военной безопасности России на западе и северо-западе кратно возросли. Об этом 9 августа заявил в ходе коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу

2023-08-09T13:29

2023-08-09T13:29

2023-08-09T13:29

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россия

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сергей шойгу

войска

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"Угрозы военной безопасности России требуют своевременного и адекватного реагирования. Необходимые меры по их нейтрализации обсудим на заседании и примем соответствующие решения", - добавил он.Он также пообещал рассмотреть вопросы, связанные с созданием Ленинградского и Московского военных округов с одновременным усилением группировок войск Вооруженных сил России на западных границах.

https://ukraina.ru/20230804/1048470189.html

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2023

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новости, россия, безопасность, сергей шойгу, войска