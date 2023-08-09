Шойгу рассказал об угрозах военной безопасности России
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ С. Шойгу провел совещание по вопросу увеличения численности ВС РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Угрозы военной безопасности России на западе и северо-западе кратно возросли. Об этом 9 августа заявил в ходе коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу
"Угрозы военной безопасности России требуют своевременного и адекватного реагирования. Необходимые меры по их нейтрализации обсудим на заседании и примем соответствующие решения", - добавил он.
Он также пообещал рассмотреть вопросы, связанные с созданием Ленинградского и Московского военных округов с одновременным усилением группировок войск Вооруженных сил России на западных границах.