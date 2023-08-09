Шойгу рассказал об угрозах военной безопасности России - 09.08.2023 Украина.ру
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Шойгу рассказал об угрозах военной безопасности России
Шойгу рассказал об угрозах военной безопасности России - 09.08.2023 Украина.ру
Шойгу рассказал об угрозах военной безопасности России
Угрозы военной безопасности России на западе и северо-западе кратно возросли. Об этом 9 августа заявил в ходе коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу
2023-08-09T13:29
2023-08-09T13:29
новости
россия
безопасность
сергей шойгу
войска
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"Угрозы военной безопасности России требуют своевременного и адекватного реагирования. Необходимые меры по их нейтрализации обсудим на заседании и примем соответствующие решения", - добавил он.Он также пообещал рассмотреть вопросы, связанные с созданием Ленинградского и Московского военных округов с одновременным усилением группировок войск Вооруженных сил России на западных границах.
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новости, россия, безопасность, сергей шойгу, войска
Новости, Россия, безопасность, Сергей Шойгу, войска

Шойгу рассказал об угрозах военной безопасности России

13:29 09.08.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ С. Шойгу провел совещание по вопросу увеличения численности ВС РФ
Министр обороны РФ С. Шойгу провел совещание по вопросу увеличения численности ВС РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Угрозы военной безопасности России на западе и северо-западе кратно возросли. Об этом 9 августа заявил в ходе коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу
"Угрозы военной безопасности России требуют своевременного и адекватного реагирования. Необходимые меры по их нейтрализации обсудим на заседании и примем соответствующие решения", - добавил он.
Он также пообещал рассмотреть вопросы, связанные с созданием Ленинградского и Московского военных округов с одновременным усилением группировок войск Вооруженных сил России на западных границах.
Глава Минобороны РФ С. Шойгу проверил пункт управления войск Центр
4 августа, 10:35
Шойгу заявил о необходимости наносить упреждающий удар по противникуНеобходимо наносить эффективный упреждающий улар по противнику в ходе ведения боевых действий, заявил министр обороны Сергей Шойгу 4 августа
 
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