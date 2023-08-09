Эксперт рассказал, приведет ли военная интервенция в Нигер к большой африканской войне
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкСтартовый день экономического форума "Россия – Африка"
Окружающие Нигер страны вряд ли пойдут на войну просто потому, что этого требует Франция. Она утратила свои былые позиции на континенте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
Сейчас влияние Франции в Африке очень слабое. Окружающие Нигер страны, например, Буркина-Фасо, вряд ли пойдут на войну просто потому, что этого требует Франция. После шести лет внешней политики президента Франции Эмманюэля Макрона страна потеряла свое влияние на континенте, отметил Моро.
Франция потеряла свое влияние в Африке из-за слабой армии и экономики. При этом многие африканцы говорят на французском языке и хранят хорошие воспоминания даже о колонизации. Тогда именно Франция строила там дороги, больницы и школы, рассказал эксперт.
"Китай может делать [в Африке] что хочет, у него есть деньги. Он инвестирует, строит дороги, мосты, а мы [Франция] больше ничего не строим. Все, что осталось, это коррумпированная система между бывшей африканской элитой и французскими бизнесменами и чиновниками", - подчеркнул Моро.
Африканские страны устали от давления Франции, Великобритании, США на генассамблее ООН, чтобы голосовать против России, хотя фундаментальных противоречий с Россией у них нет. Африка устала от неоколониализма, заключил собеседник издания.
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7 августа, 23:56Петр Акопов: Франция привела Россию в Африку, а Польша и Белоруссия поделят УкраинуЗападные элиты пытаются не допустить победы Дональда Трампа, потому что самим фактом своего возвращения Трамп просто обрушит Европу. Европа и сейчас уже ужасно дергается от того, что на нее свалят всю украинскую ситуацию, скажут - "разбирайтесь сами". Это вполне реально, считает политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов