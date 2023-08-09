https://ukraina.ru/20230809/1048572943.html

Эксперт рассказал, приведет ли военная интервенция в Нигер к большой африканской войне

Эксперт рассказал, приведет ли военная интервенция в Нигер к большой африканской войне - 09.08.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, приведет ли военная интервенция в Нигер к большой африканской войне

Окружающие Нигер страны вряд ли пойдут на войну просто потому, что этого требует Франция. Она утратила свои былые позиции на континенте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро

2023-08-09T05:30

2023-08-09T05:30

2023-08-09T05:30

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африка

нигер

колонии

китай

инвестиции

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Сейчас влияние Франции в Африке очень слабое. Окружающие Нигер страны, например, Буркина-Фасо, вряд ли пойдут на войну просто потому, что этого требует Франция. После шести лет внешней политики президента Франции Эмманюэля Макрона страна потеряла свое влияние на континенте, отметил Моро.Франция потеряла свое влияние в Африке из-за слабой армии и экономики. При этом многие африканцы говорят на французском языке и хранят хорошие воспоминания даже о колонизации. Тогда именно Франция строила там дороги, больницы и школы, рассказал эксперт.Африканские страны устали от давления Франции, Великобритании, США на генассамблее ООН, чтобы голосовать против России, хотя фундаментальных противоречий с Россией у них нет. Африка устала от неоколониализма, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230807/1048538267.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, африка, нигер, колонии, китай, инвестиции