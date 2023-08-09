https://ukraina.ru/20230809/1048572461.html

Военно-политический эксперт объяснил, почему Франция стремительно теряет Африку

Военно-политический эксперт объяснил, почему Франция стремительно теряет Африку - 09.08.2023 Украина.ру

Военно-политический эксперт объяснил, почему Франция стремительно теряет Африку

Франция стремительно теряет влияние в Африке из-за слабой экономики и слабой армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро

2023-08-09T05:55

2023-08-09T05:55

2023-08-09T05:55

новости

африка

нигер

колонии

франция

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К сожалению, Франция потеряла свое влияние в Африке из-за слабой армии и экономики. При этом многие африканцы говорят на французском языке и хранят хорошие воспоминания даже о колонизации, рассказал Моро.Сейчас влияние Франции в Африке очень слабое. Окружающие Нигер страны, например, Буркина-Фасо, вряд ли пойдут на войну просто потому, что этого требует Франция. После шести лет внешней политики президента Эмманюэля Макрона страна потеряла свое влияние на континенте, отметил Моро.Даже, когда либералы заявляют, что расизм — это ужасно, французские элиты считают, что даже если нет денег и ресурсов, их цель – цивилизовать африканцев. Конечно, для африканских народов это неприемлемо, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230808/1048555202.html

нигер

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новости, африка, нигер, колонии, франция