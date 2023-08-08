https://ukraina.ru/20230808/1048555078.html

Эстонская НКО "Слава Украине" купит на пожертвования "макияж" для ВСУ

Эстонская НКО "Слава Украине" купит на пожертвования "макияж" для ВСУ - 08.08.2023 Украина.ру

Эстонская НКО "Слава Украине" купит на пожертвования "макияж" для ВСУ

Созданная в Эстонии некоммерческая организация (НКО) "Слава Украине" потратит пожертвования граждан своей страны на покупку 24 тысяч баллонов аэрозольных камуфляжных красок для лица. Об этом 8 августа написал телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье

2023-08-08T11:55

2023-08-08T11:55

2023-08-08T11:55

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Сообщается, что всего на это потратят 54 тыс. евро (5,6 млн руб.), а передадут краску украинским войскам уже к осени. Глава НКО Ана Вилтроп отметила, что это поможет в "спасении жизней украинских военных".Весной 2023 года прокуратура Эстонии уже проверяла НКО "Слава Украине" по подозрению в присвоении пожертвований на сумму в 1 млн евро (105 млн руб.)."Эстонско-украинская НПО собирала деньги с доверчивых эстонцев якобы для украинской армии, а на самом деле под видом сбора средств эстонский депутат Йоханна-Мария Лехтме и предприимчивый львовский бизнесмен Геннадий Васькив просто забирали все пожертвования себе в карман", - разъяснила ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Расследование так и не выявило виновных, однако основательница НКО Йоханна-Мария Летме покинула пост главы организации, а также пост депутата эстонского парламента.На сегодняшний день, 1 млн евро равняется 86,5 млн рублей или почти 40 млн гривен.

https://ukraina.ru/20230808/1048554564.html

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