Эстонская НКО "Слава Украине" купит на пожертвования "макияж" для ВСУ - 08.08.2023 Украина.ру
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Эстонская НКО "Слава Украине" купит на пожертвования "макияж" для ВСУ
Эстонская НКО "Слава Украине" купит на пожертвования "макияж" для ВСУ - 08.08.2023 Украина.ру
Эстонская НКО "Слава Украине" купит на пожертвования "макияж" для ВСУ
Созданная в Эстонии некоммерческая организация (НКО) "Слава Украине" потратит пожертвования граждан своей страны на покупку 24 тысяч баллонов аэрозольных камуфляжных красок для лица. Об этом 8 августа написал телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье
2023-08-08T11:55
2023-08-08T11:55
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Сообщается, что всего на это потратят 54 тыс. евро (5,6 млн руб.), а передадут краску украинским войскам уже к осени. Глава НКО Ана Вилтроп отметила, что это поможет в "спасении жизней украинских военных".Весной 2023 года прокуратура Эстонии уже проверяла НКО "Слава Украине" по подозрению в присвоении пожертвований на сумму в 1 млн евро (105 млн руб.)."Эстонско-украинская НПО собирала деньги с доверчивых эстонцев якобы для украинской армии, а на самом деле под видом сбора средств эстонский депутат Йоханна-Мария Лехтме и предприимчивый львовский бизнесмен Геннадий Васькив просто забирали все пожертвования себе в карман", - разъяснила ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Расследование так и не выявило виновных, однако основательница НКО Йоханна-Мария Летме покинула пост главы организации, а также пост депутата эстонского парламента.На сегодняшний день, 1 млн евро равняется 86,5 млн рублей или почти 40 млн гривен.
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Новости, Новости Украины, Украина, Эстония, ВСУ, краска

Эстонская НКО "Слава Украине" купит на пожертвования "макияж" для ВСУ

11:55 08.08.2023
 
© AP / Roman Chop
- РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP / Roman Chop
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Созданная в Эстонии некоммерческая организация (НКО) "Слава Украине" потратит пожертвования граждан своей страны на покупку 24 тысяч баллонов аэрозольных камуфляжных красок для лица. Об этом 8 августа написал телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье
Сообщается, что всего на это потратят 54 тыс. евро (5,6 млн руб.), а передадут краску украинским войскам уже к осени. Глава НКО Ана Вилтроп отметила, что это поможет в "спасении жизней украинских военных".
Весной 2023 года прокуратура Эстонии уже проверяла НКО "Слава Украине" по подозрению в присвоении пожертвований на сумму в 1 млн евро (105 млн руб.).
"Эстонско-украинская НПО собирала деньги с доверчивых эстонцев якобы для украинской армии, а на самом деле под видом сбора средств эстонский депутат Йоханна-Мария Лехтме и предприимчивый львовский бизнесмен Геннадий Васькив просто забирали все пожертвования себе в карман", - разъяснила ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Расследование так и не выявило виновных, однако основательница НКО Йоханна-Мария Летме покинула пост главы организации, а также пост депутата эстонского парламента.
На сегодняшний день, 1 млн евро равняется 86,5 млн рублей или почти 40 млн гривен.
- РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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Заголовок открываемого материала
11:55Эстонская НКО "Слава Украине" купит на пожертвования "макияж" для ВСУ
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