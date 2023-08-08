https://ukraina.ru/20230808/1048553672.html
Срежессированные с Украины поджоги военкоматов связаны с успехами России на СВО - Генпрокуратура РФ
Срежессированные с Украины поджоги военкоматов связаны с успехами России на СВО - Генпрокуратура РФ - 08.08.2023 Украина.ру
Срежессированные с Украины поджоги военкоматов связаны с успехами России на СВО - Генпрокуратура РФ
Генеральная прокуратура России связала серию поджогов военкоматов по указаниям, поступившим с Украины, с успехами российских войск в зоне спецоперации. Соответствующее сообщение 8 августа распространила пресс-служба ведомства
2023-08-08T11:04
2023-08-08T11:04
2023-08-08T11:04
новости
поджог
военкоматы
сво
генпрокуратура
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Чаще всего звонившие представлялись сотрудниками российских правоохранительных органов и кредитных учреждений и под предлогами погашения кредитных обязательств или оказания содействия в задержании преступников склоняли своих собеседников к совершению преступленийТакже уточняется, что "звонки носили массовый характер и совпадали по времени с датами успешного продвижения Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции".В Генпрокуратуре подчеркнули, что российские правоохранительные органы не привлекают граждан к содействию посредством телефонных переговоров, и любые телефонные звонки такого рода являются противоправными."Необходимо учитывать, что подобные деяния, связанные с совершением поджогов, подрывов, иным умышленным уничтожением и повреждением объектов власти, могут быть расценены как террористический акт (статья 205 УК РФ) или диверсия (статья 281 УК РФ)", - уточняется в релизе ведомства.Обе предусматривают наказание на срок до 20 лет лишения свободы.Случаи поджогов военкоматов в последние дни были зафиксированы в Ставрополе и в двух городах Челябинской области, однако рекордсменом в подобного рода преступлениях является Санкт-Петербург. Только 1 августа в городе были подожжены более 10-ти военкоматов по указанию мошенников с Украины.Всем жертвам украинских кол-центров грозят реальные тюремные сроки.
https://ukraina.ru/20230802/1048418283.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, поджог, военкоматы, сво, генпрокуратура
Срежессированные с Украины поджоги военкоматов связаны с успехами России на СВО - Генпрокуратура РФ
Генеральная прокуратура России связала серию поджогов военкоматов по указаниям, поступившим с Украины, с успехами российских войск в зоне спецоперации. Соответствующее сообщение 8 августа распространила пресс-служба ведомства
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации проанализирована ситуация, связанная с поджогами зданий военных комиссариатов. Все эти преступления совершены гражданами Российской Федерации по так называемым "указаниям", поступившим им по телефону с территории Украины", - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
Чаще всего звонившие представлялись сотрудниками российских правоохранительных органов и кредитных учреждений и под предлогами погашения кредитных обязательств или оказания содействия в задержании преступников склоняли своих собеседников к совершению преступлений
Также уточняется, что "звонки носили массовый характер и совпадали по времени с датами успешного продвижения Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции".
В Генпрокуратуре подчеркнули, что российские правоохранительные органы не привлекают граждан к содействию посредством телефонных переговоров, и любые телефонные звонки такого рода являются противоправными.
"Необходимо учитывать, что подобные деяния, связанные с совершением поджогов, подрывов, иным умышленным уничтожением и повреждением объектов власти, могут быть расценены как террористический акт (статья 205 УК РФ) или диверсия (статья 281 УК РФ)", - уточняется в релизе ведомства.
Обе предусматривают наказание на срок до 20 лет лишения свободы.
Случаи поджогов военкоматов в последние дни были зафиксированы в Ставрополе и в двух городах Челябинской области, однако рекордсменом в подобного рода преступлениях является Санкт-Петербург. Только 1 августа в городе были подожжены более 10-ти военкоматов по указанию мошенников с Украины.
Всем жертвам украинских кол-центров грозят реальные тюремные сроки.