https://ukraina.ru/20230808/1048553672.html

Срежессированные с Украины поджоги военкоматов связаны с успехами России на СВО - Генпрокуратура РФ

Срежессированные с Украины поджоги военкоматов связаны с успехами России на СВО - Генпрокуратура РФ - 08.08.2023 Украина.ру

Срежессированные с Украины поджоги военкоматов связаны с успехами России на СВО - Генпрокуратура РФ

Генеральная прокуратура России связала серию поджогов военкоматов по указаниям, поступившим с Украины, с успехами российских войск в зоне спецоперации. Соответствующее сообщение 8 августа распространила пресс-служба ведомства

2023-08-08T11:04

2023-08-08T11:04

2023-08-08T11:04

новости

поджог

военкоматы

сво

генпрокуратура

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Чаще всего звонившие представлялись сотрудниками российских правоохранительных органов и кредитных учреждений и под предлогами погашения кредитных обязательств или оказания содействия в задержании преступников склоняли своих собеседников к совершению преступленийТакже уточняется, что "звонки носили массовый характер и совпадали по времени с датами успешного продвижения Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции".В Генпрокуратуре подчеркнули, что российские правоохранительные органы не привлекают граждан к содействию посредством телефонных переговоров, и любые телефонные звонки такого рода являются противоправными."Необходимо учитывать, что подобные деяния, связанные с совершением поджогов, подрывов, иным умышленным уничтожением и повреждением объектов власти, могут быть расценены как террористический акт (статья 205 УК РФ) или диверсия (статья 281 УК РФ)", - уточняется в релизе ведомства.Обе предусматривают наказание на срок до 20 лет лишения свободы.Случаи поджогов военкоматов в последние дни были зафиксированы в Ставрополе и в двух городах Челябинской области, однако рекордсменом в подобного рода преступлениях является Санкт-Петербург. Только 1 августа в городе были подожжены более 10-ти военкоматов по указанию мошенников с Украины.Всем жертвам украинских кол-центров грозят реальные тюремные сроки.

https://ukraina.ru/20230802/1048418283.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, поджог, военкоматы, сво, генпрокуратура