Блинкен назвал бесплатные поставки российского зерна в Африку "каплей в море" - 08.08.2023 Украина.ру
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Блинкен назвал бесплатные поставки российского зерна в Африку "каплей в море"
Блинкен назвал бесплатные поставки российского зерна в Африку "каплей в море" - 08.08.2023 Украина.ру
Блинкен назвал бесплатные поставки российского зерна в Африку "каплей в море"
Россия пообещала африканским странам бесплатно поставить зерно, но этого недостаточно для решения проблемы роста цен, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью французскому радио. Текст интервью размещён на официальном сайте Госдепа
2023-08-08T10:53
2023-08-08T10:53
новости
сша
россия
украина
энтони блинкен
владимир путин
зерновая сделка
африка
зарубежье
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По словам Блинкена, в рамках "зерновой сделки" экспортировалось 20 миллионов тонн зерна, а предложение России касается только 50 тысяч тонн. "Эти цифры несравнимы", сказал госсекретарь США.18 июля действие "зерновой сделки" было прекращено.Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была выполнена.В ходе саммита "Россия-Африка" Путин заявил о готовности в ближайшие 3-4 месяца бесплатно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Москва также обеспечит и бесплатную доставку этой продукции потребителю.Накануне саммита российский лидер опубликовал статью о сотрудничестве России и Африки. В 2022 году Россия экспортировала в Африку 11,5 миллиона тонн зерновых, а за первые шесть месяцев текущего года – ещё почти 10 миллионов тонн, отметил президент.Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин также отмечал, что через Чёрное море было вывезено 32 млн тонн зерновых. Столько же было вывезено и через сухопутный маршрут в соседние европейские страны. Однако, отметил Вершинин, этот маршрут европейские власти развивать не хотят, так как боятся волны негодования местных аграриев.Американский журналист Сеймур Херш заявил, что киевский режим, пользуясь действием "зерновой сделки", вывозил наркотики и нефть в Европу.
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новости, сша, россия, украина, энтони блинкен, владимир путин, зерновая сделка, африка, зарубежье
Новости, США, Россия, Украина, Энтони Блинкен, Владимир Путин, зерновая сделка, Африка, Зарубежье

Блинкен назвал бесплатные поставки российского зерна в Африку "каплей в море"

10:53 08.08.2023
 
© AP / Alex BrandonБлинкен Энтони
Блинкен Энтони - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP / Alex Brandon
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Россия пообещала африканским странам бесплатно поставить зерно, но этого недостаточно для решения проблемы роста цен, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью французскому радио. Текст интервью размещён на официальном сайте Госдепа
По словам Блинкена, в рамках "зерновой сделки" экспортировалось 20 миллионов тонн зерна, а предложение России касается только 50 тысяч тонн. "Эти цифры несравнимы", сказал госсекретарь США.
"Предложение России - капля в море. Это не решает проблему, не остановит рост цен, не изменит факта изъятия с рынка миллионов тонн зерна, которые теперь недоступны нуждающимся, особенно в развивающихся странах", - заявил Блинкен.
18 июля действие "зерновой сделки" было прекращено.
Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была выполнена.
В ходе саммита "Россия-Африка" Путин заявил о готовности в ближайшие 3-4 месяца бесплатно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Москва также обеспечит и бесплатную доставку этой продукции потребителю.
Накануне саммита российский лидер опубликовал статью о сотрудничестве России и Африки. В 2022 году Россия экспортировала в Африку 11,5 миллиона тонн зерновых, а за первые шесть месяцев текущего года – ещё почти 10 миллионов тонн, отметил президент.
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин также отмечал, что через Чёрное море было вывезено 32 млн тонн зерновых. Столько же было вывезено и через сухопутный маршрут в соседние европейские страны. Однако, отметил Вершинин, этот маршрут европейские власти развивать не хотят, так как боятся волны негодования местных аграриев.
Американский журналист Сеймур Херш заявил, что киевский режим, пользуясь действием "зерновой сделки", вывозил наркотики и нефть в Европу.
- РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Вчера, 17:45
"Так вот она какая зерновая сделка?!" В турецких мешках с рисом во Львове обнаружили тонну героинаОгромную партию героина, спрятанную в мешки с рисом обнаружили на одном из складов Львова. Об этом 7 августа написали местные СМИ
 
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