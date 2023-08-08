https://ukraina.ru/20230808/1048551245.html

"Изгой в тюрьме": Володин считает, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили

"Изгой в тюрьме": Володин считает, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили - 08.08.2023 Украина.ру

"Изгой в тюрьме": Володин считает, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 8 августа в своем телеграм-канале заявил, что президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили

2023-08-08T10:50

2023-08-08T10:50

2023-08-08T10:50

саакашвили

вячеслав володин

владимир зеленский

новости

тюрьма

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"Зеленский повторит судьбу Саакашвили... Судьба марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково - от них избавляются. Зеленский - следующий. Саакашвили запомнился только жующим галстук. Он изгой, заключенный в тюрьме. То же самое ждет Зеленского", - написал Володин.Он напомнил, что 8 августа 2008 года Саакашвили отдал приказ о вероломном нападении на Южную Осетию. Россия защитила мирных граждан. Он добавил, что с самого начала правления режим Саакашвили был подчеркнуто русофобским, его поддерживали ЕС и НАТО, финансировали, снабжали оружием, обучали военных.Володин отметил, что позже Саакашвили, "оказавшись ненужным Западу", был осужден у себя на родине. С Украины его депортировали, лишив гражданства. Сейчас он отбывает наказание за преступления, совершенные на посту президента Грузии."История повторяется, но теперь с Зеленским. На Западе уже устали от него и ненасытного киевского режима. Его неблагодарность стала доминантой европейской политики. Об этом открыто заявляют на официальном уровне и в Британии, и даже в Польше", - добавил Володин.Михаил Саакашвили занимал должность президента Грузии два срока подряд, в 2004–2013 годах. После поражения на очередных выборах он покинул страну.В Грузии экс-президента обвиняют в злоупотреблениях властью, растрате бюджетных средств, насильственном разгоне протестной акции и преследовании политических оппонентов. В грузинской Генпрокуратуре заявили, что ему грозит до 11 лет лишения свободы.В мае 2015 года Саакашвили получил украинское гражданство по указу действовавшего на тот момент президента Украины Петра Порошенко. Какое-то время он возглавлял Одесскую область. В том же году политика лишили грузинского гражданства за получение украинского паспорта.В 2017 году из-за конфликта с Порошенко Саакашвили лишился украинского гражданства и покинул страну. Два года спустя, после победы Зеленского на выборах президента, он вернулся на Украину и возглавил исполнительный комитет Национального совета реформ.Политик несколько раз объявлял о намерении вернуться в Грузию. 6 сентября 2021 года экс-президент заявил, что не боится ареста на родине, так как "грузинский народ победит и освободит" его. Свой приезд в страну Саакашвили приурочил к выборам в органы местного самоуправления. Тем не менее в октябре 2021 года его задержали.В СИЗО 55-летний Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. Саакашвили не раз говорил, что "борется за выживание" и находится "на грани смерти".

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саакашвили, вячеслав володин, владимир зеленский, новости, тюрьма