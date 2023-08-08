"Изгой в тюрьме": Володин считает, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили - 08.08.2023 Украина.ру
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"Изгой в тюрьме": Володин считает, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили
"Изгой в тюрьме": Володин считает, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили - 08.08.2023 Украина.ру
"Изгой в тюрьме": Володин считает, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили
Спикер Госдумы Вячеслав Володин 8 августа в своем телеграм-канале заявил, что президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили
2023-08-08T10:50
2023-08-08T10:50
саакашвили
вячеслав володин
владимир зеленский
новости
тюрьма
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"Зеленский повторит судьбу Саакашвили... Судьба марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково - от них избавляются. Зеленский - следующий. Саакашвили запомнился только жующим галстук. Он изгой, заключенный в тюрьме. То же самое ждет Зеленского", - написал Володин.Он напомнил, что 8 августа 2008 года Саакашвили отдал приказ о вероломном нападении на Южную Осетию. Россия защитила мирных граждан. Он добавил, что с самого начала правления режим Саакашвили был подчеркнуто русофобским, его поддерживали ЕС и НАТО, финансировали, снабжали оружием, обучали военных.Володин отметил, что позже Саакашвили, "оказавшись ненужным Западу", был осужден у себя на родине. С Украины его депортировали, лишив гражданства. Сейчас он отбывает наказание за преступления, совершенные на посту президента Грузии."История повторяется, но теперь с Зеленским. На Западе уже устали от него и ненасытного киевского режима. Его неблагодарность стала доминантой европейской политики. Об этом открыто заявляют на официальном уровне и в Британии, и даже в Польше", - добавил Володин.Михаил Саакашвили занимал должность президента Грузии два срока подряд, в 2004–2013 годах. После поражения на очередных выборах он покинул страну.В Грузии экс-президента обвиняют в злоупотреблениях властью, растрате бюджетных средств, насильственном разгоне протестной акции и преследовании политических оппонентов. В грузинской Генпрокуратуре заявили, что ему грозит до 11 лет лишения свободы.В мае 2015 года Саакашвили получил украинское гражданство по указу действовавшего на тот момент президента Украины Петра Порошенко. Какое-то время он возглавлял Одесскую область. В том же году политика лишили грузинского гражданства за получение украинского паспорта.В 2017 году из-за конфликта с Порошенко Саакашвили лишился украинского гражданства и покинул страну. Два года спустя, после победы Зеленского на выборах президента, он вернулся на Украину и возглавил исполнительный комитет Национального совета реформ.Политик несколько раз объявлял о намерении вернуться в Грузию. 6 сентября 2021 года экс-президент заявил, что не боится ареста на родине, так как "грузинский народ победит и освободит" его. Свой приезд в страну Саакашвили приурочил к выборам в органы местного самоуправления. Тем не менее в октябре 2021 года его задержали.В СИЗО 55-летний Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. Саакашвили не раз говорил, что "борется за выживание" и находится "на грани смерти".
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саакашвили, вячеслав володин, владимир зеленский, новости, тюрьма
Саакашвили, Вячеслав Володин, Владимир Зеленский, Новости, тюрьма

"Изгой в тюрьме": Володин считает, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили

10:50 08.08.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаседание Оргкомитета по подготовке и проведению 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза
Заседание Оргкомитета по подготовке и проведению 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин 8 августа в своем телеграм-канале заявил, что президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили
"Зеленский повторит судьбу Саакашвили... Судьба марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково - от них избавляются. Зеленский - следующий. Саакашвили запомнился только жующим галстук. Он изгой, заключенный в тюрьме. То же самое ждет Зеленского", - написал Володин.
Он напомнил, что 8 августа 2008 года Саакашвили отдал приказ о вероломном нападении на Южную Осетию. Россия защитила мирных граждан. Он добавил, что с самого начала правления режим Саакашвили был подчеркнуто русофобским, его поддерживали ЕС и НАТО, финансировали, снабжали оружием, обучали военных.
"То же самое, что было потом и на Украине", - сказал спикер Госдумы.
Володин отметил, что позже Саакашвили, "оказавшись ненужным Западу", был осужден у себя на родине. С Украины его депортировали, лишив гражданства. Сейчас он отбывает наказание за преступления, совершенные на посту президента Грузии.
"История повторяется, но теперь с Зеленским. На Западе уже устали от него и ненасытного киевского режима. Его неблагодарность стала доминантой европейской политики. Об этом открыто заявляют на официальном уровне и в Британии, и даже в Польше", - добавил Володин.
Михаил Саакашвили занимал должность президента Грузии два срока подряд, в 2004–2013 годах. После поражения на очередных выборах он покинул страну.

В Грузии экс-президента обвиняют в злоупотреблениях властью, растрате бюджетных средств, насильственном разгоне протестной акции и преследовании политических оппонентов. В грузинской Генпрокуратуре заявили, что ему грозит до 11 лет лишения свободы.

В мае 2015 года Саакашвили получил украинское гражданство по указу действовавшего на тот момент президента Украины Петра Порошенко. Какое-то время он возглавлял Одесскую область. В том же году политика лишили грузинского гражданства за получение украинского паспорта.

В 2017 году из-за конфликта с Порошенко Саакашвили лишился украинского гражданства и покинул страну. Два года спустя, после победы Зеленского на выборах президента, он вернулся на Украину и возглавил исполнительный комитет Национального совета реформ.

Политик несколько раз объявлял о намерении вернуться в Грузию. 6 сентября 2021 года экс-президент заявил, что не боится ареста на родине, так как "грузинский народ победит и освободит" его. Свой приезд в страну Саакашвили приурочил к выборам в органы местного самоуправления. Тем не менее в октябре 2021 года его задержали.

В СИЗО 55-летний Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. Саакашвили не раз говорил, что "борется за выживание" и находится "на грани смерти".
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