Политолог рассказал, как Украина отомстила России за уничтожение портов и логистики ВСУ в Одессе
Разрушенную портовую инфраструктуру уже не под силу поднять ни Украине, ни Западу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Возможно, что удары противника по "Москва-Сити" и Новороссийску стали ответом за экономический ущерб, который Россия нанесла черноморским портам, пока еще находящимся под контролем киевского режима, рассказал Перенджиев.
"Мы много чего уничтожили и продолжаем уничтожать. Эту разрушенную инфраструктуру уже не под силу поднять ни Украине, ни Западу. Поднимать ее придется нам, когда мы освободим эти регионы", - отметил политолог.
ВС РФ много сделали, чтобы эти порты нельзя было использовать. Не в смысле зерновой сделки, а чтобы их нельзя было использовать для приема техники, вооружений и боеприпасов, которые туда привозили под видом гражданских кораблей, добавил Перенджиев.
В портах всё выгружалось при помощи башенных кранов. Потом это оружие шло либо на фронт, где использовалось против ВС РФ, либо перепродавалось в третьи страны. Сейчас эта инфраструктура уничтожена, заключил собеседник издания.
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5 августа, 10:55"Подготовка уже идёт" - Перенджиев об освобождении Одессы и Николаева и ответе за НовороссийскДоцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в студии Украина.ру откровенно высказался об ударе украинских беспилотников по военно-морской базе в Новороссийске.