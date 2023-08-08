Политолог рассказал, как Украина отомстила России за уничтожение портов и логистики ВСУ в Одессе - 08.08.2023 Украина.ру
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Политолог рассказал, как Украина отомстила России за уничтожение портов и логистики ВСУ в Одессе
Политолог рассказал, как Украина отомстила России за уничтожение портов и логистики ВСУ в Одессе - 08.08.2023 Украина.ру
Политолог рассказал, как Украина отомстила России за уничтожение портов и логистики ВСУ в Одессе
Разрушенную портовую инфраструктуру уже не под силу поднять ни Украине, ни Западу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2023-08-08T06:00
2023-08-08T06:00
новости
порты
одесса
логистика
вооружение
поставки
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Возможно, что удары противника по "Москва-Сити" и Новороссийску стали ответом за экономический ущерб, который Россия нанесла черноморским портам, пока еще находящимся под контролем киевского режима, рассказал Перенджиев.ВС РФ много сделали, чтобы эти порты нельзя было использовать. Не в смысле зерновой сделки, а чтобы их нельзя было использовать для приема техники, вооружений и боеприпасов, которые туда привозили под видом гражданских кораблей, добавил Перенджиев.В портах всё выгружалось при помощи башенных кранов. Потом это оружие шло либо на фронт, где использовалось против ВС РФ, либо перепродавалось в третьи страны. Сейчас эта инфраструктура уничтожена, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230805/1048498310.html
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новости, порты, одесса, логистика, вооружение, поставки
Новости, порты, Одесса, логистика, вооружение, поставки

Политолог рассказал, как Украина отомстила России за уничтожение портов и логистики ВСУ в Одессе

06:00 08.08.2023
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкГорода мира. Одесса
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости . Денис Петров
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Разрушенную портовую инфраструктуру уже не под силу поднять ни Украине, ни Западу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Возможно, что удары противника по "Москва-Сити" и Новороссийску стали ответом за экономический ущерб, который Россия нанесла черноморским портам, пока еще находящимся под контролем киевского режима, рассказал Перенджиев.
"Мы много чего уничтожили и продолжаем уничтожать. Эту разрушенную инфраструктуру уже не под силу поднять ни Украине, ни Западу. Поднимать ее придется нам, когда мы освободим эти регионы", - отметил политолог.
ВС РФ много сделали, чтобы эти порты нельзя было использовать. Не в смысле зерновой сделки, а чтобы их нельзя было использовать для приема техники, вооружений и боеприпасов, которые туда привозили под видом гражданских кораблей, добавил Перенджиев.
В портах всё выгружалось при помощи башенных кранов. Потом это оружие шло либо на фронт, где использовалось против ВС РФ, либо перепродавалось в третьи страны. Сейчас эта инфраструктура уничтожена, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Подготовка уже идёт - Перенджиев об освобождении Одессы и Николаева и ответе за Новороссийск - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
5 августа, 10:55
"Подготовка уже идёт" - Перенджиев об освобождении Одессы и Николаева и ответе за НовороссийскДоцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в студии Украина.ру откровенно высказался об ударе украинских беспилотников по военно-морской базе в Новороссийске.
 
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