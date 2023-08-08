https://ukraina.ru/20230808/1048544334.html

Политолог рассказал, как Украина отомстила России за уничтожение портов и логистики ВСУ в Одессе

Политолог рассказал, как Украина отомстила России за уничтожение портов и логистики ВСУ в Одессе - 08.08.2023 Украина.ру

Политолог рассказал, как Украина отомстила России за уничтожение портов и логистики ВСУ в Одессе

Разрушенную портовую инфраструктуру уже не под силу поднять ни Украине, ни Западу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2023-08-08T06:00

2023-08-08T06:00

2023-08-08T06:00

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Возможно, что удары противника по "Москва-Сити" и Новороссийску стали ответом за экономический ущерб, который Россия нанесла черноморским портам, пока еще находящимся под контролем киевского режима, рассказал Перенджиев.ВС РФ много сделали, чтобы эти порты нельзя было использовать. Не в смысле зерновой сделки, а чтобы их нельзя было использовать для приема техники, вооружений и боеприпасов, которые туда привозили под видом гражданских кораблей, добавил Перенджиев.В портах всё выгружалось при помощи башенных кранов. Потом это оружие шло либо на фронт, где использовалось против ВС РФ, либо перепродавалось в третьи страны. Сейчас эта инфраструктура уничтожена, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230805/1048498310.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, порты, одесса, логистика, вооружение, поставки