"Украина в тупике". Эксперты в Киеве гадают о будущем – оно может быть страшным - 01.08.2023 Украина.ру
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"Украина в тупике". Эксперты в Киеве гадают о будущем – оно может быть страшным
"Украина в тупике". Эксперты в Киеве гадают о будущем – оно может быть страшным - 01.08.2023 Украина.ру
"Украина в тупике". Эксперты в Киеве гадают о будущем – оно может быть страшным
Продолжение военного конфликта на Украине приводит к тому, что страна теряет не только экономический, но и, в первую очередь, человеческий ресурс, до такой степени, что скоро просто некому будет воевать. А оставшимся дома - негде будет работать, им не на что будет содержать свои семьи, считают украинские эксперты.
2023-08-01T04:02
2023-08-01T04:02
эксклюзив
сво
украина
мир
боевые действия
потери
экономика
политика
эксперты
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Сам президент Зеленский стал "фактором смерти", заявил политический аналитик Олег Соскин, комментируя последствия обстрела Кривого Рога, родного города нынешнего украинского президента. По словам бывшего советника Кучмы, украинцы должны бы уже понять, что "Зеленский как явление, и жизнь этих людей – они несовместимы".Соскин подчеркнул, что раз люди не могут сейчас требовать и не требуют прекращения боевых действий, то будут и дальше страдать. А от конфликта страдают, прежде всего, мирные люди. Украина превратилась в страну – мирового лидера по беженцам, обогнав уже и Сирию, и Афганистан. Страна разрушена, она потеряла две трети народно-хозяйственного комплекса,"В Украине разрушены целые города, она заминирована на десятилетия, большая ее часть – то есть, это самая заминированная страна в мире", - сказал аналитик в очередном выпуске своего видеоблога. Он добавил, что Украиной утрачены металлургический комплекс, энергетическая сфера, а теперь – "благодаря Зеленскому, "Слугам народа", Шмыгалю и всем прочим…" - потерян и зерновой экспорт.При таком полном разрушении страны - "нахальнейшим, наглым образом продавлено военное положение продлено до ноября", продолжил политолог. Он добавил, что при этом поставки вооружения не осуществляются, провести выборы – если вспомнить ст.83 Конституции Украины – "практически невозможно".Напомним, в ст.83 украинской Конституции говорится, что "в случае окончания срока полномочий Верховной Рады Украины во время действия военного или чрезвычайного положения ее полномочия продолжаются до дня первого заседания первой сессии Верховной Рады Украины, избранной после отмены военного или чрезвычайного положения"."То есть – да, тупик", - констатировал Соскин. Он предположил, что удары будут продолжаться, в условиях, когда ПВО нет – "самыми главными жертвами становятся мирные люди – женщины, дети". А мужчины на Украине, по словам аналитика, "находятся в концлагере, выехать они не могут". Уклонистов сажают, и это политические заключенные, которых в стране "уже десятки тысяч"."Это фактически диктатура. Тюрьмы Украины и зоны переполнены политическими заключенными. Ну, естественно, это добром не закончится. То есть, в Украине зреют все условия для того, что уже начнется новая революция", - предсказал Соскин. По его мнению, "Запад предал Украину", жертвы бессмысленны - и выход только один: надо немедленно отменять военное положение и вести переговоры о временном прекращении огня.Но пока Киев к переговорам не готов. Чего же ждать? Применение тактического ядерного оружия в ходе текущего конфликта - вполне реальная перспектива, и только такая угроза заставит мир более внимательно отнестись к событиям на Украине, считает профессор киевского Института журналистики Никита Василенко. В беседе с журналистом Александром Шелестом он отметил, что сейчас мир не обращает особого внимания на события на Украине, как и сами украинцы когда-то не обращали внимания на вооруженные конфликты, происходившие где-то "далеко"."Приведем пример войны между Ираном и Ираком – погибли миллион человек… но как это на нас, на Украине сказалось? Так и всему миру абсолютно безразлична наша война – ну, разве что кроме Польши – пока не коснется дело "ядерки". Вот тогда мы запоем все вместе", - сказал Василенко.А пока ситуация такова - ВСУ в ходе наступления несут настолько большие потери, что Украина рискует потерять человеческий ресурс. По крайней мере, по словам Василенко, на борьбу за Крым ресурсов уже не хватит – "кто туда пойдет?".К тому же уже весной Украину ожидает политический и нравственный кризис, считает Василенко. По его мнению, внутри страны будет расти инфляция, население ощутит это в полной мере, а на фронте "весной начнется "выгорание" в армии, независимо от результатов наступления, усталость солдат…".Василенко прогнозирует, что украинцев ждут продуктовые карточки. "Говорят, что Украина сама себя прокормит. Братцы! Как же прокормит? Мы же землю всю продали", - напомнил он, добавив, что в Раде протолкнули и "закон про анашу, про каннабис, марихуану". А потому, продолжил он, на Украине "земля будет усеяна не пшеницей, земля будет усеяна каннабисом, извините меня, медицинским".Василенко считает, что гражданам Украины надо готовиться к последствиям длительной – возможно, что и очень длительной - войны на истощение. Он подчеркнул, что не верит в окончание войны "на нашем веку" - возможны перемирия, но не мир. Кроме того, по его словам, страна уже сейчас зашла в абсолютный социальный тупик – "это феодальный капитализм с неправомерно развитым бюрократическим аппаратом". Наиболее ярким проявлением этого сегодня является поведение военкомов, отметил профессор.
https://ukraina.ru/20230726/1048250874.html
https://ukraina.ru/20230727/1048283469.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, сво, украина, мир, боевые действия, потери, экономика, политика, эксперты
Эксклюзив, СВО, Украина, мир, боевые действия, потери, экономика, политика, эксперты

"Украина в тупике". Эксперты в Киеве гадают о будущем – оно может быть страшным

04:02 01.08.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Продолжение военного конфликта на Украине приводит к тому, что страна теряет не только экономический, но и, в первую очередь, человеческий ресурс, до такой степени, что скоро просто некому будет воевать. А оставшимся дома - негде будет работать, им не на что будет содержать свои семьи, считают украинские эксперты.
Сам президент Зеленский стал "фактором смерти", заявил политический аналитик Олег Соскин, комментируя последствия обстрела Кривого Рога, родного города нынешнего украинского президента. По словам бывшего советника Кучмы, украинцы должны бы уже понять, что "Зеленский как явление, и жизнь этих людей – они несовместимы".
Соскин подчеркнул, что раз люди не могут сейчас требовать и не требуют прекращения боевых действий, то будут и дальше страдать. А от конфликта страдают, прежде всего, мирные люди. Украина превратилась в страну – мирового лидера по беженцам, обогнав уже и Сирию, и Афганистан. Страна разрушена, она потеряла две трети народно-хозяйственного комплекса,
"В Украине разрушены целые города, она заминирована на десятилетия, большая ее часть – то есть, это самая заминированная страна в мире", - сказал аналитик в очередном выпуске своего видеоблога. Он добавил, что Украиной утрачены металлургический комплекс, энергетическая сфера, а теперь – "благодаря Зеленскому, "Слугам народа", Шмыгалю и всем прочим…" - потерян и зерновой экспорт.
При таком полном разрушении страны - "нахальнейшим, наглым образом продавлено военное положение продлено до ноября", продолжил политолог. Он добавил, что при этом поставки вооружения не осуществляются, провести выборы – если вспомнить ст.83 Конституции Украины – "практически невозможно".
Напомним, в ст.83 украинской Конституции говорится, что "в случае окончания срока полномочий Верховной Рады Украины во время действия военного или чрезвычайного положения ее полномочия продолжаются до дня первого заседания первой сессии Верховной Рады Украины, избранной после отмены военного или чрезвычайного положения".
- РИА Новости, 1920, 26.07.2023
26 июля, 04:30
От точки войны до точки мира. Эксперты на Украине задумались, каким ужасным будет мир после войныМир для украинцев может оказаться даже страшнее войны, предполагают некоторые украинские эксперты. Тогда придет осознание проблем, люди увидят цену, которую заплатили, отстаивая интересы элит
"То есть – да, тупик", - констатировал Соскин. Он предположил, что удары будут продолжаться, в условиях, когда ПВО нет – "самыми главными жертвами становятся мирные люди – женщины, дети". А мужчины на Украине, по словам аналитика, "находятся в концлагере, выехать они не могут". Уклонистов сажают, и это политические заключенные, которых в стране "уже десятки тысяч".
"Это фактически диктатура. Тюрьмы Украины и зоны переполнены политическими заключенными. Ну, естественно, это добром не закончится. То есть, в Украине зреют все условия для того, что уже начнется новая революция", - предсказал Соскин. По его мнению, "Запад предал Украину", жертвы бессмысленны - и выход только один: надо немедленно отменять военное положение и вести переговоры о временном прекращении огня.
Но пока Киев к переговорам не готов. Чего же ждать? Применение тактического ядерного оружия в ходе текущего конфликта - вполне реальная перспектива, и только такая угроза заставит мир более внимательно отнестись к событиям на Украине, считает профессор киевского Института журналистики Никита Василенко. В беседе с журналистом Александром Шелестом он отметил, что сейчас мир не обращает особого внимания на события на Украине, как и сами украинцы когда-то не обращали внимания на вооруженные конфликты, происходившие где-то "далеко".
"Приведем пример войны между Ираном и Ираком – погибли миллион человек… но как это на нас, на Украине сказалось? Так и всему миру абсолютно безразлична наша война – ну, разве что кроме Польши – пока не коснется дело "ядерки". Вот тогда мы запоем все вместе", - сказал Василенко.
А пока ситуация такова - ВСУ в ходе наступления несут настолько большие потери, что Украина рискует потерять человеческий ресурс. По крайней мере, по словам Василенко, на борьбу за Крым ресурсов уже не хватит – "кто туда пойдет?".
К тому же уже весной Украину ожидает политический и нравственный кризис, считает Василенко. По его мнению, внутри страны будет расти инфляция, население ощутит это в полной мере, а на фронте "весной начнется "выгорание" в армии, независимо от результатов наступления, усталость солдат…".
Олимпийская эстафета в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
27 июля, 06:16
Тайное стало явным. Роль Британии и Ватикана в украинском конфликтеНа сайте правительства Великобритании 26 июля была опубликована статья, посвященная усилиям этого государства по оказанию помощи ВСУ. В публикации утверждается, что роль Соединенного Королевства в данном отношении является ключевой.
Василенко прогнозирует, что украинцев ждут продуктовые карточки. "Говорят, что Украина сама себя прокормит. Братцы! Как же прокормит? Мы же землю всю продали", - напомнил он, добавив, что в Раде протолкнули и "закон про анашу, про каннабис, марихуану". А потому, продолжил он, на Украине "земля будет усеяна не пшеницей, земля будет усеяна каннабисом, извините меня, медицинским".
Василенко считает, что гражданам Украины надо готовиться к последствиям длительной – возможно, что и очень длительной - войны на истощение. Он подчеркнул, что не верит в окончание войны "на нашем веку" - возможны перемирия, но не мир. Кроме того, по его словам, страна уже сейчас зашла в абсолютный социальный тупик – "это феодальный капитализм с неправомерно развитым бюрократическим аппаратом". Наиболее ярким проявлением этого сегодня является поведение военкомов, отметил профессор.
 
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