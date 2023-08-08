Политический эксперт о том, почему без Одессы Украина превратится в "ручку без чемодана"
Одесса имеет важное стратегическое значение. Через дунайские и черноморские порты оттуда поступает много оружия на Украину. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Пока Россия не установит контроль над Херсоном, Николаевом и Одессой, трудно будет говорить про боевые действия на западной Украине, рассказал политолог.
Но если граница России будет проходить по территории Одесской и Винницкой областей, ситуация изменится коренным образом. После этого интерес НАТО к Украине резко упадет, добавил Кочетков.
"Мне кажется, что важнее всего освободить Одессу. Она имеет стратегическое значение. Оттуда через дунайские и черноморские порты поступает много оружия на Украину. Да, сейчас мы эту инфраструктуру денацифицируем, но этого недостаточно", - подчеркнул политолог.
Украина без выхода к морю превратится не в чемодан без ручки, а в ручку без чемодана. Потому что она не сможет создавать проблемы России в Черном море, заключил собеседник издания.
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4 августа, 17:05Александр Перенджиев: В ответ на удар ВСУ по Новороссийску Россия может отправить десант в Одессу и КиевУдары противника по "Москва-Сити" и Новороссийску стали ответом за экономический ущерб, который мы нанесли портам, пока еще находящимся под контролем киевского режима. Мы много чего уничтожили и продолжаем уничтожать. Эту разрушенную инфраструктуру уже не под силу поднять ни Украине, ни Западу