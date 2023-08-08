Политический эксперт о том, почему без Одессы Украина превратится в "ручку без чемодана" - 08.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230808/1048492644.html
Политический эксперт о том, почему без Одессы Украина превратится в "ручку без чемодана"
Политический эксперт о том, почему без Одессы Украина превратится в "ручку без чемодана" - 08.08.2023 Украина.ру
Политический эксперт о том, почему без Одессы Украина превратится в "ручку без чемодана"
Одесса имеет важное стратегическое значение. Через дунайские и черноморские порты оттуда поступает много оружия на Украину. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-08-08T05:45
2023-08-08T05:45
новости
одесса
украина
николаев
херсон
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039196493_273:168:1040:599_1920x0_80_0_0_bfae4799e7db5ec23a92f95c63431f86.jpg
Пока Россия не установит контроль над Херсоном, Николаевом и Одессой, трудно будет говорить про боевые действия на западной Украине, рассказал политолог.Но если граница России будет проходить по территории Одесской и Винницкой областей, ситуация изменится коренным образом. После этого интерес НАТО к Украине резко упадет, добавил Кочетков.Украина без выхода к морю превратится не в чемодан без ручки, а в ручку без чемодана. Потому что она не сможет создавать проблемы России в Черном море, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230804/1048486379.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039196493_228:133:1106:792_1920x0_80_0_0_e612bfb594044abbe34aafc3ed34c5cc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, одесса, украина, николаев, херсон, черное море
Новости, Одесса, Украина, Николаев, Херсон, Черное море

Политический эксперт о том, почему без Одессы Украина превратится в "ручку без чемодана"

05:45 08.08.2023
 
© commons.wikimedia.org / HOBOPOCC
- РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© commons.wikimedia.org / HOBOPOCC
Читать в
Одесса имеет важное стратегическое значение. Через дунайские и черноморские порты оттуда поступает много оружия на Украину. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Пока Россия не установит контроль над Херсоном, Николаевом и Одессой, трудно будет говорить про боевые действия на западной Украине, рассказал политолог.
Но если граница России будет проходить по территории Одесской и Винницкой областей, ситуация изменится коренным образом. После этого интерес НАТО к Украине резко упадет, добавил Кочетков.
"Мне кажется, что важнее всего освободить Одессу. Она имеет стратегическое значение. Оттуда через дунайские и черноморские порты поступает много оружия на Украину. Да, сейчас мы эту инфраструктуру денацифицируем, но этого недостаточно", - подчеркнул политолог.
Украина без выхода к морю превратится не в чемодан без ручки, а в ручку без чемодана. Потому что она не сможет создавать проблемы России в Черном море, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Перенджиев интервью
4 августа, 17:05
Александр Перенджиев: В ответ на удар ВСУ по Новороссийску Россия может отправить десант в Одессу и КиевУдары противника по "Москва-Сити" и Новороссийску стали ответом за экономический ущерб, который мы нанесли портам, пока еще находящимся под контролем киевского режима. Мы много чего уничтожили и продолжаем уничтожать. Эту разрушенную инфраструктуру уже не под силу поднять ни Украине, ни Западу
 
НовостиОдессаУкраинаНиколаевХерсонЧерное море
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Политолог рассказал, как Украина отомстила России за уничтожение портов и логистики ВСУ в Одессе
05:45Политический эксперт о том, почему без Одессы Украина превратится в "ручку без чемодана"
05:30Последние резервы. Военный эксперт раскрыл, какие силы накопила Украина для финального удара по России
05:30Военный политолог назвал общую цель ударов ВСУ по "Москва-Сити" и Новороссийску
05:15Военный эксперт рассказал, как Россия готовит стратегический плацдарм для взятия Харькова
05:10Политическая клептомания. Украина по привычке крадет у России даже символы
04:57"Хотят нас сделать крепостными?". Украинские эксперты обсуждают, сколько людей останется в Украине
04:45"Русские убивают русских". Военный эксперт рассказал, как в США придумали геноцид для Украины
04:31Хроника энергетической войны: последние события
04:30Юрий Кнутов рассказал, как Россия выматывает ВСУ, чтобы перейти в масштабное наступление
04:24Конкуренция вместо благодарности. Киев обещает дружить с Варшавой только до конца боевых действий
04:15Эксперт рассказал, как дроны ВСУ смогли атаковать военно-морскую базу в Новороссийске
04:06"Земля раздора". Почему американцы пытались претендовать на российский остров Врангеля
04:00Военный эксперт раскрыл, где элитные резервы ВСУ будут пробивать российскую оборону
04:00"Мы не расслабились". Военный эксперт объяснил, почему ВСУ смогли ударить по Новороссийску
03:57Энди Уорхол. Почему на Закарпатье его считают своим
03:51Журналист из Сербии Биляна Митринович-Рашевич о том, почему Зеленский стал проблемой для Запада
03:45Военный эксперт раскрыл, какой хитрый сценарий придумали ВСУ чтобы ударить под Угледаром
03:33Роман Насонов: У России есть "Изделие", которое не дает ВСУ сделать шаг и выдавливает США из Черного моря
03:30Юрий Кнутов о том, почему буксующий "контрнаступ" Зеленский прикрыл ударами по Москве и Таганрогу
Лента новостейМолния