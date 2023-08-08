https://ukraina.ru/20230808/1048492644.html

Политический эксперт о том, почему без Одессы Украина превратится в "ручку без чемодана"

Политический эксперт о том, почему без Одессы Украина превратится в "ручку без чемодана" - 08.08.2023 Украина.ру

Политический эксперт о том, почему без Одессы Украина превратится в "ручку без чемодана"

Одесса имеет важное стратегическое значение. Через дунайские и черноморские порты оттуда поступает много оружия на Украину. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-08-08T05:45

2023-08-08T05:45

2023-08-08T05:45

новости

одесса

украина

николаев

херсон

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039196493_273:168:1040:599_1920x0_80_0_0_bfae4799e7db5ec23a92f95c63431f86.jpg

Пока Россия не установит контроль над Херсоном, Николаевом и Одессой, трудно будет говорить про боевые действия на западной Украине, рассказал политолог.Но если граница России будет проходить по территории Одесской и Винницкой областей, ситуация изменится коренным образом. После этого интерес НАТО к Украине резко упадет, добавил Кочетков.Украина без выхода к морю превратится не в чемодан без ручки, а в ручку без чемодана. Потому что она не сможет создавать проблемы России в Черном море, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230804/1048486379.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, одесса, украина, николаев, херсон, черное море