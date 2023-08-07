"Ростех" производит 90% военной техники для СВО - гендиректор - 07.08.2023 Украина.ру
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"Ростех" производит 90% военной техники для СВО - гендиректор
"Ростех" производит 90% военной техники для СВО - гендиректор - 07.08.2023 Украина.ру
"Ростех" производит 90% военной техники для СВО - гендиректор
Военная техника, которую Россия задействует в ходе специальной военной операции (СВО), на 90% произведена предприятиями "Ростеха". Об этом 7 августа сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
2023-08-07T15:04
2023-08-07T15:04
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"Мы нарастили объёмы производства по всем видам продукции военной, которая массово задействована сегодня в СВО. Если говорить про СВО, то у нас 90% всей продукции, это наша, которая там задействована", - сказал Чемезов.Он уточнил, что речь идёт о ствольной и реактивной артиллерии, бронетехнике, транспортных вертолётах и боевой авиации, тяжёлых огнемётных системах, стрелковом оружии, всех видах боеприпасов, БПМ-3, БТР-МДМ, танках Т-90М "Прорыв", ракетных комплексах "Искандер", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", вертолётах Ка-52, Ми-28, самолётах Су-57 и Су-35, беспилотниках "Ланцет".По его словам, порядка половины всего гособоронзаказа "лежит на плечах" предприятий "Ростеха", выполнение ГОЗ за прошлый год составило 99,5%.
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новости, вертолеты, ростех, вооружение, техника, россия, сво
Новости, вертолеты, Ростех, вооружение, техника, Россия, СВО

"Ростех" производит 90% военной техники для СВО - гендиректор

15:04 07.08.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Военная техника, которую Россия задействует в ходе специальной военной операции (СВО), на 90% произведена предприятиями "Ростеха". Об этом 7 августа сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
"Мы нарастили объёмы производства по всем видам продукции военной, которая массово задействована сегодня в СВО. Если говорить про СВО, то у нас 90% всей продукции, это наша, которая там задействована", - сказал Чемезов.
Он уточнил, что речь идёт о ствольной и реактивной артиллерии, бронетехнике, транспортных вертолётах и боевой авиации, тяжёлых огнемётных системах, стрелковом оружии, всех видах боеприпасов, БПМ-3, БТР-МДМ, танках Т-90М "Прорыв", ракетных комплексах "Искандер", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", вертолётах Ка-52, Ми-28, самолётах Су-57 и Су-35, беспилотниках "Ланцет".
"Вся эта техника великолепно себя зарекомендовала на сегодняшних боевых действиях", - добавил Чемезов.
По его словам, порядка половины всего гособоронзаказа "лежит на плечах" предприятий "Ростеха", выполнение ГОЗ за прошлый год составило 99,5%.
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
2 июля, 09:27
В Киеве пожаловались на сложности борьбы с российскими "Ланцетами"Киеву не хватает оружия от западных союзников для того, чтобы справляться с российскими беспилотниками, в том числе "Ланцетами". Такое заявление 1 июля сделал советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью газете Telegraph
 
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