https://ukraina.ru/20230807/1048534251.html

"Ростех" производит 90% военной техники для СВО - гендиректор

"Ростех" производит 90% военной техники для СВО - гендиректор - 07.08.2023 Украина.ру

"Ростех" производит 90% военной техники для СВО - гендиректор

Военная техника, которую Россия задействует в ходе специальной военной операции (СВО), на 90% произведена предприятиями "Ростеха". Об этом 7 августа сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным

2023-08-07T15:04

2023-08-07T15:04

2023-08-07T15:04

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"Мы нарастили объёмы производства по всем видам продукции военной, которая массово задействована сегодня в СВО. Если говорить про СВО, то у нас 90% всей продукции, это наша, которая там задействована", - сказал Чемезов.Он уточнил, что речь идёт о ствольной и реактивной артиллерии, бронетехнике, транспортных вертолётах и боевой авиации, тяжёлых огнемётных системах, стрелковом оружии, всех видах боеприпасов, БПМ-3, БТР-МДМ, танках Т-90М "Прорыв", ракетных комплексах "Искандер", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", вертолётах Ка-52, Ми-28, самолётах Су-57 и Су-35, беспилотниках "Ланцет".По его словам, порядка половины всего гособоронзаказа "лежит на плечах" предприятий "Ростеха", выполнение ГОЗ за прошлый год составило 99,5%.

https://ukraina.ru/20230702/1047746030.html

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новости, вертолеты, ростех, вооружение, техника, россия, сво