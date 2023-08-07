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Суд вынес приговор военнослужащему ВСУ за преступления против жителей Мариуполя
Суд вынес приговор военнослужащему ВСУ за преступления против жителей Мариуполя - 07.08.2023 Украина.ру
Суд вынес приговор военнослужащему ВСУ за преступления против жителей Мариуполя
Украинского военнослужащего приговорили к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за ряд преступлений против мариупольцев, сообщили в Следственном комитете России 7 августа
2023-08-07T13:41
2023-08-07T13:41
2023-08-07T13:41
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всу
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мирные жители
убийство
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Суд признал военнослужащего Вооруженных сил Украины Василия Михайлова виновным в совершении преступлений по статьям 356 и 105 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов; убийство, совершенное группой лиц по мотивам политической и идеологической ненависти), сообщили в СК РФ.В течение марта 2022 года Михайлов вместе со своими сослуживцами занимали боевую позицию, оборудованную на территории детского сада в городе Мариуполе. В это время военнослужащий ВСУ Владимир Орлов доставил безоружного мужчину. Михайлов получил от вышестоящих командиров незаконный приказ о проведении его допроса с применением силы для получения информации.После этого бойцы ВСУ попытались скрыть преступление. Михайлов вместе с другим военнослужащим перевезли тело погибшего в район улицы Семафорной в Мариуполе, сбросили его в канализационный колодец и подожгли.Мотивом убийства явилась политическая и идеологической ненависть к потерпевшему, не поддерживающему действующую власть в Киеве, уточнили в ведомстве.Помимо этого преступления, Михайлов и Орлов избили ещё двух гражданских лиц, используя приклад автомата. ВСУшники полагали, что эти люди придерживаются пророссийских взглядов.Следствие установило должностных лиц, которые отдавали приказы. В отношении них продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Обвиняемый признал свою вину в содеянном и раскаялся."Приговором суда Михайлову назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении СК РФ.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, россия, мариуполь, всу, приговор, мирные жители, убийство, ск рф
Новости, Россия, Мариуполь, ВСУ, приговор, мирные жители, убийство, СК РФ
Суд вынес приговор военнослужащему ВСУ за преступления против жителей Мариуполя
Украинского военнослужащего приговорили к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за ряд преступлений против мариупольцев, сообщили в Следственном комитете России 7 августа
Суд признал военнослужащего Вооруженных сил Украины Василия Михайлова виновным в совершении преступлений по статьям 356 и 105 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов; убийство, совершенное группой лиц по мотивам политической и идеологической ненависти), сообщили
в СК РФ.
В течение марта 2022 года Михайлов вместе со своими сослуживцами занимали боевую позицию, оборудованную на территории детского сада в городе Мариуполе. В это время военнослужащий ВСУ Владимир Орлов доставил безоружного мужчину. Михайлов получил от вышестоящих командиров незаконный приказ о проведении его допроса с применением силы для получения информации.
"Михайлов фактически расправился с потерпевшим, нанеся ему не менее 15 ударов ногами. От полученных травм мужчина скончался на месте", - сообщили в СК РФ.
После этого бойцы ВСУ попытались скрыть преступление. Михайлов вместе с другим военнослужащим перевезли тело погибшего в район улицы Семафорной в Мариуполе, сбросили его в канализационный колодец и подожгли.
Мотивом убийства явилась политическая и идеологической ненависть к потерпевшему, не поддерживающему действующую власть в Киеве, уточнили в ведомстве.
Помимо этого преступления, Михайлов и Орлов избили ещё двух гражданских лиц, используя приклад автомата. ВСУшники полагали, что эти люди придерживаются пророссийских взглядов.
Следствие установило должностных лиц, которые отдавали приказы. В отношении них продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Обвиняемый признал свою вину в содеянном и раскаялся.
"Приговором суда Михайлову назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении СК РФ.