https://ukraina.ru/20230807/1048526323.html

На Украине гремит скандал из-за российского флага на упаковке мороженого

На Украине гремит скандал из-за российского флага на упаковке мороженого - 07.08.2023 Украина.ру

На Украине гремит скандал из-за российского флага на упаковке мороженого

Человек, который бегает и разыскивает флажки на упаковках мороженого, должен отправиться на фронт, заявил основатель и совладелец украинской торговой марки "Мушкетёр". Об этом сообщили журналисты издания informator.ua

2023-08-07T12:35

2023-08-07T12:35

2023-08-07T12:35

новости

украина

днепропетровск

мороженое

русский язык

флаг

упаковка

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Несколько дней назад то же СМИ опубликовало материал о том, что некоторых потребителей возмутил российский флаг на упаковке мороженого ТМ "Мушкетер" в супермаркетах Varus Днепра (Днепропетровска).Основатель и совладелец торговой марки "Мушкетёр", главный офис которой расположен как раз в Днепре, Факторович прокомментировал скандал вокруг упаковки мороженого.По его словам, нельзя из всего делать политику, а человеку, обнаружившему упаковку, предложил отправиться на фронт.Факторович отметил, что до начала СВО были другие стандарты, что позволяло разместить на упаковке российский флаг и продублировать информацию на русском языке. "А вот что сейчас мне делать? Снимать упаковку, за которую было уплачено деньги?" - задался вопросом он.Основатель фирмы поинтересовался именем этого "жалобщика" и хочет выяснить, почему он не на фронте. Это, разумеется, конфиденциальная информация, заявил он, но "поливать грязью и прятаться от фронта можно".По мнению Факторовича, жалобы на надписи на русском языке являются политикой.Факторович предположил, что наличие российской символики и надписи на русском могли "не доглядеть" менеджеры компании.

https://ukraina.ru/20230807/1048521045.html

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новости, украина, днепропетровск, мороженое, русский язык, флаг, упаковка