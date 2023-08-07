На Украине гремит скандал из-за российского флага на упаковке мороженого - 07.08.2023 Украина.ру
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На Украине гремит скандал из-за российского флага на упаковке мороженого
На Украине гремит скандал из-за российского флага на упаковке мороженого - 07.08.2023 Украина.ру
На Украине гремит скандал из-за российского флага на упаковке мороженого
Человек, который бегает и разыскивает флажки на упаковках мороженого, должен отправиться на фронт, заявил основатель и совладелец украинской торговой марки "Мушкетёр". Об этом сообщили журналисты издания informator.ua
2023-08-07T12:35
2023-08-07T12:35
новости
украина
днепропетровск
мороженое
русский язык
флаг
упаковка
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Несколько дней назад то же СМИ опубликовало материал о том, что некоторых потребителей возмутил российский флаг на упаковке мороженого ТМ "Мушкетер" в супермаркетах Varus Днепра (Днепропетровска).Основатель и совладелец торговой марки "Мушкетёр", главный офис которой расположен как раз в Днепре, Факторович прокомментировал скандал вокруг упаковки мороженого.По его словам, нельзя из всего делать политику, а человеку, обнаружившему упаковку, предложил отправиться на фронт.Факторович отметил, что до начала СВО были другие стандарты, что позволяло разместить на упаковке российский флаг и продублировать информацию на русском языке. "А вот что сейчас мне делать? Снимать упаковку, за которую было уплачено деньги?" - задался вопросом он.Основатель фирмы поинтересовался именем этого "жалобщика" и хочет выяснить, почему он не на фронте. Это, разумеется, конфиденциальная информация, заявил он, но "поливать грязью и прятаться от фронта можно".По мнению Факторовича, жалобы на надписи на русском языке являются политикой.Факторович предположил, что наличие российской символики и надписи на русском могли "не доглядеть" менеджеры компании.
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новости, украина, днепропетровск, мороженое, русский язык, флаг, упаковка
Новости, Украина, Днепропетровск, мороженое, Русский язык, флаг, упаковка

На Украине гремит скандал из-за российского флага на упаковке мороженого

12:35 07.08.2023
 
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Человек, который бегает и разыскивает флажки на упаковках мороженого, должен отправиться на фронт, заявил основатель и совладелец украинской торговой марки "Мушкетёр". Об этом сообщили журналисты издания informator.ua
Несколько дней назад то же СМИ опубликовало материал о том, что некоторых потребителей возмутил российский флаг на упаковке мороженого ТМ "Мушкетер" в супермаркетах Varus Днепра (Днепропетровска).
Основатель и совладелец торговой марки "Мушкетёр", главный офис которой расположен как раз в Днепре, Факторович прокомментировал скандал вокруг упаковки мороженого.
По его словам, нельзя из всего делать политику, а человеку, обнаружившему упаковку, предложил отправиться на фронт.
Факторович отметил, что до начала СВО были другие стандарты, что позволяло разместить на упаковке российский флаг и продублировать информацию на русском языке.
"А вот что сейчас мне делать? Снимать упаковку, за которую было уплачено деньги?" - задался вопросом он.
"Но тот читатель, который бегает, флажки разыскивает, а чего он не на фронте? Он же, наверное, молодой парень? Я таких очень не люблю! Ты такой патриот – иди на фронт! У меня пол завода погибло на фронте. Ребята ушли и погибли. А этот бегает по магазинам, флажки разыскивает. Ты на фронте должен сейчас быть!" - заявил Факторович.
Основатель фирмы поинтересовался именем этого "жалобщика" и хочет выяснить, почему он не на фронте. Это, разумеется, конфиденциальная информация, заявил он, но "поливать грязью и прятаться от фронта можно".
По мнению Факторовича, жалобы на надписи на русском языке являются политикой.
"Нельзя из всего делать политику! Если так рассуждать, надо половину оборудования, которое работает на украинских заводах, уничтожить. Потому что все это оборудование пришло из России. Будем ходить по заводам, ломать станки, будем их сжигать, потому что многие из них еще и советские", - заявил бизнесмен.
Факторович предположил, что наличие российской символики и надписи на русском могли "не доглядеть" менеджеры компании.
Конкурс Новая волна - 2019 в Сочи Лобода - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
10:29
"Хит на русском и украинский флаг": Лобода поставила под сомнение свой патриотизм на очередном концертеУкраинская певица Светлана Лобода попала в очередной скандал из-за исполнения песни на русском языке, обернувшись в украинский флаг, передаёт агентство УНИАН
 
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