https://ukraina.ru/20230807/1048524416.html
Украина стала крупнейшим получателем американской помощи со времен Второй мировой войны
Украина стала крупнейшим получателем американской помощи со времен Второй мировой войны - 07.08.2023 Украина.ру
Украина стала крупнейшим получателем американской помощи со времен Второй мировой войны
Размер военной, финансовой и гуманитарной помощи, которую США после 24 февраля направили Украине, достиг 66,2 млрд долларов. Об этом 7 августа сообщил The Washington Post, ссылаясь на официальные данные
2023-08-07T11:53
2023-08-07T11:53
2023-08-07T11:53
новости
украина
военная помощь
сша
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Таким образом Украина стала крупнейшим со Второй мировой войны получателем американской помощи.Это довольно незначительный объем по сравнению с общим военным бюджетом США, который составляет 1,66 трлн долларов, отмечает издание. Тем не менее, сумма выглядит внушительно, если сравнить ее с помощью другим странам. Так, в 2022–2023 гг. Израиль получил только 8,6 млрд долларов, Египет — 3,3 млрд, а Иордания — 2,9 млрд, Тайваню в конце июля было обещано 300 млн долларов.При этом США занимают двенадцатое место в рейтинге всех доноров Украины, расставленных по доле от их ВВП, которую составила помощь. Лидируют в нем страны Балтии — Эстония (1,26%), Латвия (1,09%) и Литва (0,95%), затем идут Польша (0,86%), Словакия (0,63%) и Дания (0,51%).Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее выразил надежду, что Белый дом не уменьшит военную поддержку ВСУ из-за финансирования покупки оружия для Тайваня.
https://ukraina.ru/20230804/1048467327.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, военная помощь, сша
Украина стала крупнейшим получателем американской помощи со времен Второй мировой войны
Размер военной, финансовой и гуманитарной помощи, которую США после 24 февраля направили Украине, достиг 66,2 млрд долларов. Об этом 7 августа сообщил The Washington Post, ссылаясь на официальные данные
Таким образом Украина стала крупнейшим со Второй мировой войны получателем американской помощи.
Это довольно незначительный объем по сравнению с общим военным бюджетом США, который составляет 1,66 трлн долларов, отмечает издание. Тем не менее, сумма выглядит внушительно, если сравнить ее с помощью другим странам. Так, в 2022–2023 гг. Израиль получил только 8,6 млрд долларов, Египет — 3,3 млрд, а Иордания — 2,9 млрд, Тайваню в конце июля было обещано 300 млн долларов.
При этом США занимают двенадцатое место в рейтинге всех доноров Украины, расставленных по доле от их ВВП, которую составила помощь. Лидируют в нем страны Балтии — Эстония (1,26%), Латвия (1,09%) и Литва (0,95%), затем идут Польша (0,86%), Словакия (0,63%) и Дания (0,51%).
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее выразил надежду, что Белый дом не уменьшит военную поддержку ВСУ из-за финансирования покупки оружия для Тайваня.