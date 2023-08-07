https://ukraina.ru/20230807/1048524416.html

Украина стала крупнейшим получателем американской помощи со времен Второй мировой войны

Украина стала крупнейшим получателем американской помощи со времен Второй мировой войны - 07.08.2023 Украина.ру

Украина стала крупнейшим получателем американской помощи со времен Второй мировой войны

Размер военной, финансовой и гуманитарной помощи, которую США после 24 февраля направили Украине, достиг 66,2 млрд долларов. Об этом 7 августа сообщил The Washington Post, ссылаясь на официальные данные

2023-08-07T11:53

2023-08-07T11:53

2023-08-07T11:53

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украина

военная помощь

сша

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Таким образом Украина стала крупнейшим со Второй мировой войны получателем американской помощи.Это довольно незначительный объем по сравнению с общим военным бюджетом США, который составляет 1,66 трлн долларов, отмечает издание. Тем не менее, сумма выглядит внушительно, если сравнить ее с помощью другим странам. Так, в 2022–2023 гг. Израиль получил только 8,6 млрд долларов, Египет — 3,3 млрд, а Иордания — 2,9 млрд, Тайваню в конце июля было обещано 300 млн долларов.При этом США занимают двенадцатое место в рейтинге всех доноров Украины, расставленных по доле от их ВВП, которую составила помощь. Лидируют в нем страны Балтии — Эстония (1,26%), Латвия (1,09%) и Литва (0,95%), затем идут Польша (0,86%), Словакия (0,63%) и Дания (0,51%).Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее выразил надежду, что Белый дом не уменьшит военную поддержку ВСУ из-за финансирования покупки оружия для Тайваня.

https://ukraina.ru/20230804/1048467327.html

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новости, украина, военная помощь, сша