Украина стала крупнейшим получателем американской помощи со времен Второй мировой войны - 07.08.2023 Украина.ру
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Украина стала крупнейшим получателем американской помощи со времен Второй мировой войны
Украина стала крупнейшим получателем американской помощи со времен Второй мировой войны - 07.08.2023 Украина.ру
Украина стала крупнейшим получателем американской помощи со времен Второй мировой войны
Размер военной, финансовой и гуманитарной помощи, которую США после 24 февраля направили Украине, достиг 66,2 млрд долларов. Об этом 7 августа сообщил The Washington Post, ссылаясь на официальные данные
2023-08-07T11:53
2023-08-07T11:53
новости
украина
военная помощь
сша
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Таким образом Украина стала крупнейшим со Второй мировой войны получателем американской помощи.Это довольно незначительный объем по сравнению с общим военным бюджетом США, который составляет 1,66 трлн долларов, отмечает издание. Тем не менее, сумма выглядит внушительно, если сравнить ее с помощью другим странам. Так, в 2022–2023 гг. Израиль получил только 8,6 млрд долларов, Египет — 3,3 млрд, а Иордания — 2,9 млрд, Тайваню в конце июля было обещано 300 млн долларов.При этом США занимают двенадцатое место в рейтинге всех доноров Украины, расставленных по доле от их ВВП, которую составила помощь. Лидируют в нем страны Балтии — Эстония (1,26%), Латвия (1,09%) и Литва (0,95%), затем идут Польша (0,86%), Словакия (0,63%) и Дания (0,51%).Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее выразил надежду, что Белый дом не уменьшит военную поддержку ВСУ из-за финансирования покупки оружия для Тайваня.
https://ukraina.ru/20230804/1048467327.html
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новости, украина, военная помощь, сша
Новости, Украина, военная помощь, США

Украина стала крупнейшим получателем американской помощи со времен Второй мировой войны

11:53 07.08.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Размер военной, финансовой и гуманитарной помощи, которую США после 24 февраля направили Украине, достиг 66,2 млрд долларов. Об этом 7 августа сообщил The Washington Post, ссылаясь на официальные данные
Таким образом Украина стала крупнейшим со Второй мировой войны получателем американской помощи.
Это довольно незначительный объем по сравнению с общим военным бюджетом США, который составляет 1,66 трлн долларов, отмечает издание. Тем не менее, сумма выглядит внушительно, если сравнить ее с помощью другим странам. Так, в 2022–2023 гг. Израиль получил только 8,6 млрд долларов, Египет — 3,3 млрд, а Иордания — 2,9 млрд, Тайваню в конце июля было обещано 300 млн долларов.
При этом США занимают двенадцатое место в рейтинге всех доноров Украины, расставленных по доле от их ВВП, которую составила помощь. Лидируют в нем страны Балтии — Эстония (1,26%), Латвия (1,09%) и Литва (0,95%), затем идут Польша (0,86%), Словакия (0,63%) и Дания (0,51%).
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее выразил надежду, что Белый дом не уменьшит военную поддержку ВСУ из-за финансирования покупки оружия для Тайваня.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
4 августа, 07:39
Кулеба надеется, что США не уменьшат помощь Украине из-за ТайваняМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя намерение Белого дома о финансировании оружия для Тайваня в рамках бюджета для Киева, выразил надежду, что это никак не приведет к уменьшению военной поддержки ВСУ, передало 3 августа "Укринформ"
 
НовостиУкраинавоенная помощьСША
 
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