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"Отказываются воевать": пленный украинец рассказал о слабой подготовке ВСУ в Британии
"Отказываются воевать": пленный украинец рассказал о слабой подготовке ВСУ в Британии - 07.08.2023 Украина.ру
"Отказываются воевать": пленный украинец рассказал о слабой подготовке ВСУ в Британии
Украинские солдаты, прошедшие обучение в Британии, оказываются плохо подготовленными и отказываются принимать активное участие в так называемом контрнаступлении. Об этом рассказал пленный украинский солдат Юрий Романюк, передает 7 августа РИА Новости
2023-08-07T11:18
2023-08-07T11:18
2023-08-07T11:18
британия
зарубежье
новости
украина
военные
пленный
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"Когда мы там были в посадке (перед наступлением на село Старомайорское в ДНР - ред.), там были "британцы". Мы так говорили - "британцы", но на самом деле это наши ребята украинские, которые прошли обучение, учились в Британии", - рассказал Романюк.По его словам, эти военные показали слабую подготовку и еще более слабый моральный дух.После этого случая подготовленные в Великобритании военные вообще отказались выходить на передовую. "Их заставляли, требовали, чтобы они шли. Они сказали: нет, мы не пойдём", - сказал Романюк.В конце июля газета Express со ссылкой на источники писала, что более двух тысяч украинских спецназовцев проходят военную подготовку в Великобритании для их дальнейшего участия в конфликте. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ukraina.ru/20220422/1033832128.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
британия, зарубежье, новости, украина, военные, пленный
"Отказываются воевать": пленный украинец рассказал о слабой подготовке ВСУ в Британии
Украинские солдаты, прошедшие обучение в Британии, оказываются плохо подготовленными и отказываются принимать активное участие в так называемом контрнаступлении. Об этом рассказал пленный украинский солдат Юрий Романюк, передает 7 августа РИА Новости
"Когда мы там были в посадке (перед наступлением на село Старомайорское в ДНР - ред.), там были "британцы". Мы так говорили - "британцы", но на самом деле это наши ребята украинские, которые прошли обучение, учились в Британии", - рассказал Романюк.
По его словам, эти военные показали слабую подготовку и еще более слабый моральный дух.
"Они один раз пошли на эвакуацию [раненых с передовой]. Приехали из Британии - и сразу пошли на эвакуацию. Из них вышло трое. Просто пошли за раненым. И это не штурм, не оборона", - отметил пленный.
После этого случая подготовленные в Великобритании военные вообще отказались выходить на передовую.
"Их заставляли, требовали, чтобы они шли. Они сказали: нет, мы не пойдём", - сказал Романюк.
В конце июля газета Express со ссылкой на источники писала, что более двух тысяч украинских спецназовцев проходят военную подготовку в Великобритании для их дальнейшего участия в конфликте.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.