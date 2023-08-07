Система ПВО отразила атаку беспилотника в Калужской области - 07.08.2023 Украина.ру
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Система ПВО отразила атаку беспилотника в Калужской области
Система ПВО отразила атаку беспилотника в Калужской области - 07.08.2023 Украина.ру
Система ПВО отразила атаку беспилотника в Калужской области
Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник сбила беспилотник в Калужской области. Об этом 7 августа сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале
2023-08-07T09:27
2023-08-07T09:27
беспилотники
новости
атака
калужская область
пво
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"Сегодня в 2.30 системой ПВО в Ферзиковском районе сбит беспилотный летательный аппарат", - написал Шапша.Он уточнил, что в результате происшествия "последствий для людей и инфраструктуры нет".Накануне Минобороны России сообщило, что украинский беспилотник пытался атаковать объекты в Московской области и был сбит силами противовоздушной обороны над Подольским районом.
https://ukraina.ru/20230801/1048404269.html
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беспилотники, новости, атака, калужская область, пво
беспилотники, Новости, атака, Калужская область, ПВО

Система ПВО отразила атаку беспилотника в Калужской области

09:27 07.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник сбила беспилотник в Калужской области. Об этом 7 августа сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале
"Сегодня в 2.30 системой ПВО в Ферзиковском районе сбит беспилотный летательный аппарат", - написал Шапша.
Он уточнил, что в результате происшествия "последствий для людей и инфраструктуры нет".
Накануне Минобороны России сообщило, что украинский беспилотник пытался атаковать объекты в Московской области и был сбит силами противовоздушной обороны над Подольским районом.
- РИА Новости, 1920, 01.08.2023
1 августа, 15:33
ЕС призывает Россию не отвечать на атаки украинских беспилотниковБрюссель считает, что действия украинских БПЛА на территории Москвы не являются поводом для эскалации СВО
 
беспилотникиНовостиатакаКалужская областьПВО
 
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