Система ПВО отразила атаку беспилотника в Калужской области
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник сбила беспилотник в Калужской области. Об этом 7 августа сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале
"Сегодня в 2.30 системой ПВО в Ферзиковском районе сбит беспилотный летательный аппарат", - написал Шапша.
Он уточнил, что в результате происшествия "последствий для людей и инфраструктуры нет".
Накануне Минобороны России сообщило, что украинский беспилотник пытался атаковать объекты в Московской области и был сбит силами противовоздушной обороны над Подольским районом.