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Тайны провала контрнаступления ВСУ и причины торможения российского ответа на него

Тайны провала контрнаступления ВСУ и причины торможения российского ответа на него - 07.08.2023 Украина.ру

Тайны провала контрнаступления ВСУ и причины торможения российского ответа на него

Два месяца прошло с того дня, как части и подразделения украинской армии пытаются вести решительное наступление на довольно значительной линии фронта. Основные действия развернулись на Запорожском, Южнодонбасском и Купянском направлениях

2023-08-07T05:02

2023-08-07T05:02

2023-08-07T07:16

эксклюзив

украина

спецоперация

геннадий алехин

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Напомним, что так называемый «контрнаступ» ВСУ начали 4 июня. В Киеве хотели перенести сроки на более поздние, мотивируя тем, что не получили должного количества оружия и боеприпасов. Однако в Вашингтоне дали понять, что наступать нужно сейчас. При этом в Госдепе и Пентагоне практически синхронно заявили: Украине передано достаточные для успешного контрнаступления объёмы боеприпасов. Цена такого «наступа» оказалась непомерно высока. Только по официальным данным Министерства обороны РФ за время контрнаступления противник потерял не менее 43 тысяч своих военнослужащих. Это более половины, подготовленных для «решающего наступления» украинских военных.Ранее сообщалось, что до введения в бой резервов потери ВСУ убитыми и ранеными составляли около 25 тысяч убитыми и ранеными. Потом цифры стали расти. Однако киевский режим продолжал бросать в бой всё новые и новые резервы, утверждая, что это ещё не контрнаступление, а только «формирующие будущее контрнаступление действия». Когда в бой были брошены и стратегические резервы — 10-й армейский корпус — уже даже на Западе назвали вещи своими именами: резервы ВСУ бросают в бой, чтобы добиться результата на Запорожском направлении.Но вся проблема для противника состоит в том, что этот резерв он собирался бросать уже в прорванные бреши российской обороны с той целью, чтобы корпус как минимум занял территории от Орехова до границы с Крымом. Но с пробиванием брешей пока ничего не получается, потому пришлось использовать стратегические резервные силы в штурмовых действиях. Однако это привело лишь к новому росту потерь.ВСУ несут потери и в военной технике: за минувшие два месяца российской армией уничтожено свыше 4,9 тыс. единиц различного украинского вооружения. Это 26 самолетов, 1831 танк и другие боевые бронемашины, включая 25 немецких танков Leopard, 7 французских колесных танков AMX-10 и 21 американскую БМП Bradley. Анонсированная на днях ключевая фаза «контрнаступа» ВСУ явно буксует, что признают даже западные аналитики. Причины называются самые разные: неудачные сроки наступательной операции, давление Запада на украинское командование, старое вооружение — несмотря на получение отдельных видов современной западной техники и боеприпасов, с имеющимся арсеналом украинская армия по-прежнему не готова перейти к широкомасштабным наступательным действиям на линии СВО. Более того, натовское оружие далеко не всегда соответствует потребностям современного военного конфликта.Несмотря на то что контрнаступление еще продолжается, разбор полетов у союзников Киева уже идет. По мнению некоторых западных политологов и военных экспертов настойчивое подталкивание ВСУ к атакующим действиям со стороны НАТО привело к нынешнему весьма плачевному положению.По их мнению желание отправить ВСУ в атаку вызвано боязнью политиков Запада потерять общественную поддержку в своих странах, если на линии соприкосновения не будет достигнуто значительных успехов. А это уже чревато поражением Украины и, соответственно, ее союзников из НАТО в данном конфликте. В общем, как заявляют некоторые американские политологи, желание ускорить ход событий обернулось тем, что подготовленные за границей украинские подразделения даже «не добрались до первых оборонительных рубежей российских войск».На мой взгляд, главные причины провала «контрнаступа» иные, нежели те, что называют западные специалисты. Прозорливость российского командования, а также умело выстроенная оборона. Мы угадали главное направление удара — Запорожское, а также умело выстроили оборону. Это сделано по всем правилам старой советской военной науки с учетом современных реалий. Поэтому именно мы не позволили ВСУ реализовать свои замыслы, все остальные факторы важны, но имеют второстепенное значение. Кроме того, большую роль сыграла переоценка противника с нашей стороны, уход от шапкозакидательских настроений, что были в начале СВО. Теперь мы понимаем, что враг силен и коварен, стали разбираться, как нужно противостоять ему.По-прежнему не утихают споры о поставках танков и боевых машин иностранного производства, в первую очередь, из Германии, Великобритании и США. Некоторые уже задействованы на поле боя. Но пока трудно сказать, как они проявят себя в реальных боевых условиях. Пока украинская сторона их на СВО не выводила в полном объеме. Судя по имеющимся данным, Киев намерен использовать английские вместе с американскими танками «Абрамс». Их украинские военные получат, предположительно, в сентябре 2023 года. Это будут танки модели М1А1 — ранее планировалось поставить М1А2, но в таком случае техника могла быть отправлена лишь к концу года. Они будут без секретного оборудования и лишены знаменитой брони с элементами на основе обедненного урана. По информации американского издания Politico, со ссылкой на источники в Пентагоне, конгрессе США и других официальных органах, в августе техника придет в Германию, где ее отремонтируют и модифицируют. Всего ВСУ получат 31 машину — это примерная численность украинского танкового батальона, однако в первую партию войдет всего шесть-восемь единиц. А немецкие «Леопарды» и американские БМП «Брэдли» уже успешно уничтожаются нашими военными.Впрочем, недооценивать поставляемое Киеву оружие не стоит. Хотя это не новейшие образцы и не то, что просит украинская сторона, но военная техника поступила серьезная. Никто не скажет, что те же танки «Леопард», БМП «Брэдли» – никудышные машины, не говоря уже о РСЗО «Хаймарс», М777. Это довольно грозное оружие. Просто наши военные уже научились их грамотно уничтожать.Конечно, можно сколько угодно обвинять западные страны в поставках устаревшего оружия, но в целом ход боевых действий выявил одну крайне важную деталь – вооружение в странах НАТО разрабатывалось вовсе не для боевых действий того масштаба, что ведутся сегодня на Украине. Поставляемая техника ранее применялась в Афганистане, Сирии, странах Ближнего Востока. То есть в локальных конфликтах, что и сказалось на ее особенностях. Не стоит забывать и о тактических различиях. Переход армии Украины на стандарты НАТО, происходивший с 2014 года, а также ускоренные курсы для ее военнослужащих в странах альянса тоже не сыграли большой роли в боеготовности ВСУ. Сегодня, когда подготовленные командиры среднего звена действуют по натовской тактике, очень быстро понимают, что она не срабатывает. Эффективность нашей прежней советской тактики, получается, намного выше. Так что техника техникой, а сражаются на поле боя правильно подготовленные бойцы.Еще один, важный аспект, на который обращают внимание как западные специалисты, так и наши военные эксперты. Это некоторое преимущество, которое сохраняют за собой на протяжении всей военной компании ВСУ за счет дальнобойности и точности западной артиллерии калибра 155 мм и длиной ствола 52 калибра, что позволяет поражать цели на дальностях 35 – 40 километров, в то время, как основная российская артиллерия имеет калибр 152 мм и длину 28 калибров и дальность стрельбы до 25 км. И даже самая современная российская САУ "Мста С", с длинной ствола в 47 калибров имеет максимальную дальность стрельбы 26 км.ВС РФ имеет тяжёлую артсистему, способную поражать цели на дальностях, сопоставимых в натовскими, но это тяжёлые самоходные системы 2С7М "Малка" калибра 203 мм и длинной ствола 55 калибров с дальностью стрельбы до 47 км и весом снаряда 110 кг. Но число этих систем не велико, в то время как западных САУ в составе ВСУ до полутора сотен.Причина такой диспропорции в том, что 80% нашей артиллерии было произведено в 60-80 х годах. Эта артиллерия была разработана под требования боевых уставов того времени – для поражения противника на дальностях до 20 км – стандартная глубина обороны бригады США – НАТО. Согласно концепции того времени поражение противника на большей глубине брала на себя штурмовая и бомбардировочная авиация. И сегодня этот пятнадцатикилометровый разрыв в дальностях поражения наших и западных орудиях даёт преимущество ВСУ в уверенном накрытии наших целей с, недостижимых для нашей артиллерии, рубежей, а значит для эффективной контрбатарейной борьбы.В немалой степени, эту проблему мы сегодня решаем с помощью наших ударных БПЛА "ZALA Ланцет" (дальность поражения 40 км) и новых высокоточных ракет комплекса "Торнадо С" (дальность пуска 120 км). И всё же надо признать, что эффективного средства контрбатарейной борьбы, позволяющего немедленно отвечать на стрельбу украинской дальнобойной артиллерии, у нас пока нет. "Ланцеты" работают как охотники, обнаруживая и уничтожая вражеские САУ и позиции артиллерии, а "Торнадо С" не имеет достаточной скорости приведения к бою и ввода данных для стрельбы, чтобы стать эффективным средством контрбатарейной борьбы. Но работы по перспективной нашей САУ ведутся активно и ожидается, что уже в ближайшее время начнёт поступать САУ "Коалиция СВ", превосходящая по своим параметрам почти все аналогичные системы США и НАТО.И командование ВСУ отдаёт себе отчёт, что, как только русские получат в своё распоряжение, сходную с западными образцами по дальности, артсистему, то последнее преимущество ВСУ будет окончательно нивелировано. И, завязанная вместе с отлично зарекомендовавшими себя ударными БПЛА "ZALA Ланцет", новейшими контрбатарейными РЛС и АСУ, в единый ударный контур, она серьёзно поменяет ситуацию на поле боя. Темпы уничтожения украинской артиллерии резко повысятся.Кроме активной и эффективной обороны наши войска начали продвижение на Купянском и Краснолиманском направлениях. По оценке аналитиков, в случае успеха на этом участке могут открыться хорошие перспективы для продвижения в сторону Харькова. В последние полтора месяца российская армия нацелилась на усиление огневых ударов по военным объектам, расположенным на территории между Харьковом и Белгородом, а также в самом Харькове. Своего рода комплексным огневым налетом используется ствольная артиллерия, ракетные системы залпового огня (РСЗО), оперативно-тактические комплексы "Искандер", самоходные минометы "Тюльпан" и авиация, включая ударные вертолеты "Ка-52" и самолеты Су-35.Несмотря на успешные удары российских сил, ликвидация всей логистической цепи на данном направлении пока не достигнута. Ситуация зависит от общей обстановки на фронте, протяженность которого превышает 1000 километров. В любом случае, создание зоны безопасности между Харьковом и Белгородом станет приоритетной задачей для России, чтобы защитить приграничные регионы от ежедневных ударов украинских сил.

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2023

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эксклюзив, украина, спецоперация, геннадий алехин