https://ukraina.ru/20230705/1047795340.html

"Конвейерные убийцы". Украинские эксперты обвиняют власть в уничтожении украинцев

"Конвейерные убийцы". Украинские эксперты обвиняют власть в уничтожении украинцев - 05.07.2023 Украина.ру

"Конвейерные убийцы". Украинские эксперты обвиняют власть в уничтожении украинцев

Наступление ВСУ продолжается, потери растут. Чтобы восполнить их, на Украине ужесточают правила мобилизации, вводя "систему одной повестки". Так, всеобщую мобилизацию объявили в Ивано-Франковской области и затем в Оболонском районе Киева, где всем военнообязанным предписано явиться в центры комплектования в течение десяти дней

2023-07-05T04:50

2023-07-05T04:50

2023-07-05T08:02

эксклюзив

сво

украина

всу

контрнаступление

потери всу

политика

эксперты

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Но на добровольную явку не очень-то рассчитывают. В подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области мужчин стали забирать прямо из очередей за гуманитарной помощью. А в Николаеве в пункты мобилизации стали забирать с улиц всех мужчин без разбора, передает РИА «Новости» со ссылкой на свои источники.Все это говорит о том, что на Украине все меньше желающих становиться пушечным мясом. Как сообщил глава Союза юристов Украины, экс-депутат Рады, трижды занимавший должность Генпрокурора Святослав Пискун, в стране сейчас возбуждено 80 тысяч уголовных дел, связанных с дезертирством.«Огромное количество. Я не знаю, что будут делать с этими детьми, которые отказались воевать. Будут ли их реально кто-то сажать... У меня вопрос: куда? У нас столько тюрем нет», — сказал Пискун в интервью журналисту Александру Шелесту. Он добавил, что при этом в суд направлены всего шесть уголовных дел о госизмене и пр. — из 90 тысяч зарегистрированных.По мнению экс-генпрокурора, «это говорит о том, что в правовой системе государства не просто коллапс, правовая система не работает». Он добавил, что возбуждение десятков тысяч новых уголовных дел ни к чему хорошему не приведет, но только обострит ситуацию внутри государства. По мнению Пискуна, если не навести немедленно в этом порядок, то Украину не возьмут не только в НАТО, но не примут и в Евросоюз.Экс-генпрокурор Украины также рассказал о больших потерях «на передке», сославшись на слова воюющего там своего родного брата. Тот поведал, что их просто гонят на мины, в результате «уже третий состав роты поменяли».«Вчера полчасти положили», — сказал Пискун, добавив, что командирам надо беречь людей. По его словам, «эта война выигрывается не трупами, эта война выигрывается техникой». Но наступать ВСУ часто приходится без соответствующей поддержки.«Может быть, какая-то есть стратегия, о которой мы не знаем. Но я не думаю, что это так цинично, просто стратегия — положить людей. Это же основная ценность государства», — сказал Пискун. Люди продолжают гибнуть. Однако, по его словам, сейчас еще не время для переговоров, сначала «должно что-то произойти, чтобы весь мир понял, что воевать больше нельзя». Но что это будет за событие, не совсем понятно.По мнению Пискуна, вряд ли таким событием будет подрыв ЗАЭС – так как какой смысл русским взрывать АЭС, если это теперь их территория? Но если действительно есть угроза такого взрыва, то надо хотя бы детей и женщин оттуда вывезти, продолжил экс-Генпрокурор. Он также предположил, что из-за угрозы подрыва ЗАЭС Запад может прекратить поставлять вооружения ВСУ, тогда наступление само остановится — «нечем будет идти».Отметим, на Украине много сейчас говорят о возможном скором подрыве ЗАЭС, заранее обвиняя в таких планах Россию. В России, напротив, подозревают Киев. Так, советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в эфире программы «Соловьев Live» предположил, что ВСУ могут нанести ракетные удары по некоторым помещениям ЗАЭС, где хранятся радиоактивные материалы, для создания радиационного фона, а затем попытаться захватить станцию и поднять вопрос о признании России «ядерным террористом».Украинский экономист и политолог Олег Соскин считает наступление ВСУ на явно превосходящие их силы ВС РФ бессмысленным и убийственным для самих же наступающих. Нет самолетов, нет в достаточном количестве современного оружия, но украинцев продолжают гнать в это гибельное наступление, не считаясь с потерями.«Зеленский, у тебя что, задача уничтожить все мужское население Украины?», — задал Соскин риторический вопрос, выступая на ютуб-канале Шелеста. Эксперт напомнил о заявлении одного из военкомов, рассказавшего, что в центры комплектования приходят только 20% от числа тех, кого надо мобилизовать, а 80% отлавливается на улицах.«Что это означает? Что мужчины Украины и их семьи... не хотят быть пушечным мясом для миллиардеров в государстве — стране стационарного бандита, кланов разных...», — заявил политолог. Он добавил, что чиновники, депутаты, прокуроры, судьи и полицейские на войну не идут. А вот простых людей гонят силой, в Хмельницкой области военкомы уже врываются в дома призывников.В очередном выпуске своего видеоблога Соскин призвал Зеленского рассказать правду о потерях ВСУ и сам же их подсчитал. По его словам, только невозвратных потерь от 60 до 80 тысяч, если так, то «минимум 220–240 тысяч — это раненые и инвалиды».«То есть уже есть целый областной центр, такой как Сумы, который уже уничтожен, стерт с лица Земли. Все люди, которые там живут, — они уже погибли. Зеленский, это твоя работа. Твоя. Вы конвейерные убийцы, вы втихаря убиваете украинцев, отправляете их на уничтожение», — заявил политолог.Он еще раз подчеркнул, что «украинцы не хотят воевать». Он обратился к Зеленскому: «Ты хочешь — воюй». По мнению эксперта, продолжать войну бессмысленно, так как на Западе «уже все, сдали Украину».Украинский философ и политический аналитик Сергей Дацюк считает, что Киеву придется делать выбор — территории или люди? По его мнению, сейчас контрнаступление ВСУ проходит плохо. И дело не в том, быстро оно идет или медленно.«Я надеялся на то, что воля противника сломлена», — сказал он в интервью каналу «Да, это так». Однако, по его словам, оказалось, что не сломлена — «а это означает, что у нас проблемы, большие проблемы».Дацюк отметил, что аргументы относительно того, что Киеву мало дали оружия, ничего не стоят. Надеяться только на добрую волю западных партнеров можно, но достоинства в требованиях новой помощи нет, сказал он. По его мнению, на Украине сегодня нет видения послевоенного мира. А Запад видит, что даже во время войны украинцы не могут разобраться у себя с коррупцией и т. д. «Запад говорит: мы вам даем, а вы продолжаете воровать», — обрисовал он ситуацию.Аналитик добавил, что Украине надо бы давно уже делать и свое оружие, вообще что-то делать, но «90% энергии уходит в борьбу за язык до сих пор».Дацюк подчеркнул, что никаких гарантов безопасности у Украины на самом деле нет. Каков выход? Украине, по его словам, «нужно предъявить видение мира после войны, которое устроит всех — украинцев, русских, европейцев, американцев, китайцев». Эксперт заверил, что это вполне возможно, просто «нужно смирить свою гордыню», нужно сделать выбор.«Первое: чего вы хотите — территорий или людей? Вы хотите язык или вы хотите свободной и сложной жизни? Вот два эти выбора сегодня для Украины принципиальны. Вы хотите территорий, ну тогда до последнего украинца. Хотите вы язык — тогда за счет упрощения всего, что есть», — пояснил философ. Он добавил, что пока такой выбор украинцы сделать не могут, проблема не решена. И эта проблема, по его словам, «не решается на фронте, она решается путем внутренних изменений».Отвечая на вопрос, возможно ли это сделать во время войны, аналитик сказал: «Только во время войны это и возможно — а у нас происходит сопротивление».

https://ukraina.ru/20230701/1047723026.html

https://ukraina.ru/20230702/1047753095.html

https://ukraina.ru/20230629/1047640910.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, контрнаступление, потери всу, политика, эксперты