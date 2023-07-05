"Конвейерные убийцы". Украинские эксперты обвиняют власть в уничтожении украинцев
04:50 05.07.2023 (обновлено: 08:02 05.07.2023)
© AP / Bernat Armangue
© AP / Bernat Armangue
Наступление ВСУ продолжается, потери растут. Чтобы восполнить их, на Украине ужесточают правила мобилизации, вводя "систему одной повестки". Так, всеобщую мобилизацию объявили в Ивано-Франковской области и затем в Оболонском районе Киева, где всем военнообязанным предписано явиться в центры комплектования в течение десяти дней
Но на добровольную явку не очень-то рассчитывают. В подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области мужчин стали забирать прямо из очередей за гуманитарной помощью. А в Николаеве в пункты мобилизации стали забирать с улиц всех мужчин без разбора, передает РИА «Новости» со ссылкой на свои источники.
Все это говорит о том, что на Украине все меньше желающих становиться пушечным мясом. Как сообщил глава Союза юристов Украины, экс-депутат Рады, трижды занимавший должность Генпрокурора Святослав Пискун, в стране сейчас возбуждено 80 тысяч уголовных дел, связанных с дезертирством.
«Огромное количество. Я не знаю, что будут делать с этими детьми, которые отказались воевать. Будут ли их реально кто-то сажать... У меня вопрос: куда? У нас столько тюрем нет», — сказал Пискун в интервью журналисту Александру Шелесту. Он добавил, что при этом в суд направлены всего шесть уголовных дел о госизмене и пр. — из 90 тысяч зарегистрированных.
По мнению экс-генпрокурора, «это говорит о том, что в правовой системе государства не просто коллапс, правовая система не работает». Он добавил, что возбуждение десятков тысяч новых уголовных дел ни к чему хорошему не приведет, но только обострит ситуацию внутри государства. По мнению Пискуна, если не навести немедленно в этом порядок, то Украину не возьмут не только в НАТО, но не примут и в Евросоюз.
Экс-генпрокурор Украины также рассказал о больших потерях «на передке», сославшись на слова воюющего там своего родного брата. Тот поведал, что их просто гонят на мины, в результате «уже третий состав роты поменяли».
«Вчера полчасти положили», — сказал Пискун, добавив, что командирам надо беречь людей. По его словам, «эта война выигрывается не трупами, эта война выигрывается техникой». Но наступать ВСУ часто приходится без соответствующей поддержки.
«Может быть, какая-то есть стратегия, о которой мы не знаем. Но я не думаю, что это так цинично, просто стратегия — положить людей. Это же основная ценность государства», — сказал Пискун. Люди продолжают гибнуть. Однако, по его словам, сейчас еще не время для переговоров, сначала «должно что-то произойти, чтобы весь мир понял, что воевать больше нельзя». Но что это будет за событие, не совсем понятно.
По мнению Пискуна, вряд ли таким событием будет подрыв ЗАЭС – так как какой смысл русским взрывать АЭС, если это теперь их территория? Но если действительно есть угроза такого взрыва, то надо хотя бы детей и женщин оттуда вывезти, продолжил экс-Генпрокурор. Он также предположил, что из-за угрозы подрыва ЗАЭС Запад может прекратить поставлять вооружения ВСУ, тогда наступление само остановится — «нечем будет идти».
Отметим, на Украине много сейчас говорят о возможном скором подрыве ЗАЭС, заранее обвиняя в таких планах Россию. В России, напротив, подозревают Киев. Так, советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в эфире программы «Соловьев Live» предположил, что ВСУ могут нанести ракетные удары по некоторым помещениям ЗАЭС, где хранятся радиоактивные материалы, для создания радиационного фона, а затем попытаться захватить станцию и поднять вопрос о признании России «ядерным террористом».
Украинский экономист и политолог Олег Соскин считает наступление ВСУ на явно превосходящие их силы ВС РФ бессмысленным и убийственным для самих же наступающих. Нет самолетов, нет в достаточном количестве современного оружия, но украинцев продолжают гнать в это гибельное наступление, не считаясь с потерями.
«Зеленский, у тебя что, задача уничтожить все мужское население Украины?», — задал Соскин риторический вопрос, выступая на ютуб-канале Шелеста. Эксперт напомнил о заявлении одного из военкомов, рассказавшего, что в центры комплектования приходят только 20% от числа тех, кого надо мобилизовать, а 80% отлавливается на улицах.
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«Что это означает? Что мужчины Украины и их семьи... не хотят быть пушечным мясом для миллиардеров в государстве — стране стационарного бандита, кланов разных...», — заявил политолог. Он добавил, что чиновники, депутаты, прокуроры, судьи и полицейские на войну не идут. А вот простых людей гонят силой, в Хмельницкой области военкомы уже врываются в дома призывников.
В очередном выпуске своего видеоблога Соскин призвал Зеленского рассказать правду о потерях ВСУ и сам же их подсчитал. По его словам, только невозвратных потерь от 60 до 80 тысяч, если так, то «минимум 220–240 тысяч — это раненые и инвалиды».
«То есть уже есть целый областной центр, такой как Сумы, который уже уничтожен, стерт с лица Земли. Все люди, которые там живут, — они уже погибли. Зеленский, это твоя работа. Твоя. Вы конвейерные убийцы, вы втихаря убиваете украинцев, отправляете их на уничтожение», — заявил политолог.
Он еще раз подчеркнул, что «украинцы не хотят воевать». Он обратился к Зеленскому: «Ты хочешь — воюй». По мнению эксперта, продолжать войну бессмысленно, так как на Западе «уже все, сдали Украину».
Украинский философ и политический аналитик Сергей Дацюк считает, что Киеву придется делать выбор — территории или люди? По его мнению, сейчас контрнаступление ВСУ проходит плохо. И дело не в том, быстро оно идет или медленно.
«Я надеялся на то, что воля противника сломлена», — сказал он в интервью каналу «Да, это так». Однако, по его словам, оказалось, что не сломлена — «а это означает, что у нас проблемы, большие проблемы».
Дацюк отметил, что аргументы относительно того, что Киеву мало дали оружия, ничего не стоят. Надеяться только на добрую волю западных партнеров можно, но достоинства в требованиях новой помощи нет, сказал он. По его мнению, на Украине сегодня нет видения послевоенного мира. А Запад видит, что даже во время войны украинцы не могут разобраться у себя с коррупцией и т. д. «Запад говорит: мы вам даем, а вы продолжаете воровать», — обрисовал он ситуацию.
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Аналитик добавил, что Украине надо бы давно уже делать и свое оружие, вообще что-то делать, но «90% энергии уходит в борьбу за язык до сих пор».
Дацюк подчеркнул, что никаких гарантов безопасности у Украины на самом деле нет. Каков выход? Украине, по его словам, «нужно предъявить видение мира после войны, которое устроит всех — украинцев, русских, европейцев, американцев, китайцев». Эксперт заверил, что это вполне возможно, просто «нужно смирить свою гордыню», нужно сделать выбор.
«Первое: чего вы хотите — территорий или людей? Вы хотите язык или вы хотите свободной и сложной жизни? Вот два эти выбора сегодня для Украины принципиальны. Вы хотите территорий, ну тогда до последнего украинца. Хотите вы язык — тогда за счет упрощения всего, что есть», — пояснил философ. Он добавил, что пока такой выбор украинцы сделать не могут, проблема не решена. И эта проблема, по его словам, «не решается на фронте, она решается путем внутренних изменений».
Отвечая на вопрос, возможно ли это сделать во время войны, аналитик сказал: «Только во время войны это и возможно — а у нас происходит сопротивление».